Слышали про электронные направление на ВВК+ответственность работодателя доставить работника в ТЦК.

Будете сами бегать за военкомами и занимать очередь с вечера в военкомат! . Слышали про электронные направление на ВВК+ответственность работодателя доставить работника в ТЦК.Будете сами бегать за военкомами и занимать очередь с вечера в военкомат! .

Да, слышали. Но все еще непонятны отличия для "партизанов": их работодатель точно так же доставить должен... Да, слышали. Но все еще непонятны отличия для "партизанов": их работодатель точно так же доставить должен...

например так,SELECT fullName, address, phoneFROM resourcesWHERE status = 'Ухилянт'AND age BETWEEN 18 AND 60AND diiaCity = trueORDER BY income DESC;P.S. resources - есть.У партизана нет паспорта и инд.кода?