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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 9052905390549055>
Повідомлення Додано: Нед 14 лип, 2024 19:52

_hunter показуй документи для виїзду (можна без особистих даних) всі статі тобі підберемо
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Нед 14 лип, 2024 20:13

  _hunter написав:
  Hotab написав:_hunter показуй документи для виїзду (можна без особистих даних) всі статі тобі підберемо

т.е. телипать уже не срабатывает? :D - т.е. таки новую методичку поднесли?

Не треба корчити з себе мавпу. Хто їздить законно, той так і каже «я пілот, діючим пілотам є законна підстава якщо вони їдуть саме на роботу з зобовʼязанням повернення». І вони повертаються.
Хто незаконно, ті НЕ повертаються (бо незаконно можна виїхати лише раз) і кривляються тут.

Зараз прибіжить АндрюшаМ і розкаже, що навіть плавці через Тису законно, бо у них є запаяний в пакет паспорт на руках. :lol:
Андрюша, мені цей пінг-понг не цікавий. :D
Ми його вже пройшли раніше
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Повідомлення Додано: Нед 14 лип, 2024 20:26

  _hunter написав:
  maza5 написав:

Слышали про электронные направление на ВВК+ответственность работодателя доставить работника в ТЦК.
Будете сами бегать за военкомами и занимать очередь с вечера в военкомат! .

Да, слышали. Но все еще непонятны отличия для "партизанов": их работодатель точно так же доставить должен...

например так, :mrgreen:
SELECT fullName, address, phone
FROM resources
WHERE status = 'Ухилянт'
AND age BETWEEN 18 AND 60
AND diiaCity = true
ORDER BY income DESC;

P.S. resources - есть.
У партизана нет паспорта и инд.кода?
maza5
 
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Повідомлення Додано: Нед 14 лип, 2024 20:33

  maza5 написав:
  _hunter написав:
  maza5 написав:

Слышали про электронные направление на ВВК+ответственность работодателя доставить работника в ТЦК.
Будете сами бегать за военкомами и занимать очередь с вечера в военкомат! .

Да, слышали. Но все еще непонятны отличия для "партизанов": их работодатель точно так же доставить должен...


У партизана нет паспорта и инд.кода?

есть, конечно. Именно поэтому я и пытаюсь весь день понять в чем заключается то отличие, на которое вы там утром так загадочно намекали :D
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Нед 14 лип, 2024 20:35

  maza5 написав:
  _hunter написав:
  maza5 написав:

Слышали про электронные направление на ВВК+ответственность работодателя доставить работника в ТЦК.
Будете сами бегать за военкомами и занимать очередь с вечера в военкомат! .

Да, слышали. Но все еще непонятны отличия для "партизанов": их работодатель точно так же доставить должен...

например так, :mrgreen:
SELECT fullName, address, phone
FROM resources
WHERE status = 'Ухилянт'
AND age BETWEEN 18 AND 60
AND diiaCity = true
ORDER BY income DESC;

P.S. resources - есть.
У партизана нет паспорта и инд.кода?


А, так айтишников решили потрусить, нашли пастбище где поживиться :D
плательщиков самых больших военных сборов покошмарить

59 летнего айтишнего как ухилянта шантажировать
вам жаль что до 70 лет мобвозраст не повысили
Я это заскриню, вычислят ,вам и вашему тчк мало не покажжется.
будете длолго бетону по минималке стройматериалы на 20 этаж пешком носить
Востаннє редагувалось fox767676 в Нед 14 лип, 2024 20:36, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 14 лип, 2024 20:35

Польща не збиватиме російські ракети над Україною

НАТО буде підтримувати Україну і ми зараз збільшили свою підтримку, зокрема коштом різних систем ППО. Звісно, F-16 також є важливим в цьому контексті. Ми надамо і більше наземних систем ППО і боєприпаси до тих, які є,
– наголосив Генсек Альянсу.

Однак, відповідаючи на питання стосовно потенційного збиття Польщею російських ракет над територією України, Єнс Столтенберг заявив, що цього не буде. За його словами, це буде "втручанням у війну", а Північноатлантичний альянс не бажає подібного розвитку подій.

"Політика НАТО незмінна – ми не будемо брати участь в цьому конфлікті, ми не станемо його частиною", – додав він.

Напередодні міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що Польща розглядає пропозицію України збивати російські ракети. Йшлося про ракети, які перебуватимуть у повітряному просторі Україні, але прямуватимуть у сторону Польщі.

Водночас у Міноборони країни повідомляли, що Польща не зможе виконати вимогу України збивати російські ракети, які летять на захід країни, без рішення всіх членів НАТО. Зазначалося, що такого консенсусу в НАТО немає, і вказав на позицію Білого дому, який заявив, що не хоче ескалації конфлікту.


https://24tv.ua/dozvolyat-polshhi-zbiva ... i_n2596844
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Повідомлення Додано: Нед 14 лип, 2024 20:41

_hunter
Через систему "Шлях" втекли за кордон і не повернулися майже 19 тисяч чоловіків: названо середню вартість хабаря

Починаючи від 24 лютого 2022 року до 25 квітня 2023 року було 192 тис. 455 записів про виїзди. Станом на 25 квітня не повернулися близько 19 тис. осіб. Точніше – 18 тис. 910 осіб.

В якийсь певний момент ми помітили, що люди, які намагаються виїхати за цими напрямками, в першу чергу як водії вантажівок, які здійснюють міжнародні перевезення, навіть не розуміють, з якою метою вони їдуть за кордон. В подальшому, завдяки проведеному аналізу, було встановлено, що більше зловживають менші фірми, тобто ФОПи. Великі підприємства опікуються своєю репутацією. До цієї системи окремі ліцензіати вносили інформацію про начебто водіїв, які такими не були. За такі дії вони брали кошти – від 3 тис. доларів до 7 тис. доларів.

Ти скільки платив ? :lol:
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Повідомлення Додано: Нед 14 лип, 2024 20:43

  fox767676 написав:maza5

а вы будете "посолидней" клиентов подыскивать ?
А первосортным бегунцам типа аеромакса повестки на влк придут ?
Вообще интересуют критерии, и нет ли умысла на политические преследования
вот бетон все время в склоках с держадминистрациями
может это политрепрессии все , а вы соучастник получаетесь


maza5
Че заглох , морда хапужная?
Я тебе не добряк-качок бетон
и не задрот хакатонский
Я из тебя показания вместе с зубами выбью
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Повідомлення Додано: Нед 14 лип, 2024 20:48

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Вскрылись гниды
баблопотоки на себя полностью хотят завязать
поживиться на крови
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  fox767676 написав:
  fox767676 написав:maza5

а вы будете "посолидней" клиентов подыскивать ?
А первосортным бегунцам типа аеромакса повестки на влк придут ?
Вообще интересуют критерии, и нет ли умысла на политические преследования
вот бетон все время в склоках с держадминистрациями
может это политрепрессии все , а вы соучастник получаетесь


maza5
Че заглох , морда хапужная?
Я тебе не добряк-качок бетон
и не задрот хакатонский
Я из тебя показания вместе с зубами выбью

Хламидию тебе в печень. :mrgreen:
П.С. Украина- правовое государство.
Действуют три ветки власти- законодательная, исполнительная, судебная.
maza5
 
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