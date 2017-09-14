maza5 написав:fox767676 написав:fox767676 написав:maza5
а вы будете "посолидней" клиентов подыскивать ?
А первосортным бегунцам типа аеромакса повестки на влк придут ?
Вообще интересуют критерии, и нет ли умысла на политические преследования
вот бетон все время в склоках с держадминистрациями
может это политрепрессии все , а вы соучастник получаетесь
maza5
Че заглох , морда хапужная?
Я тебе не добряк-качок бетон
и не задрот хакатонский
Я из тебя показания вместе с зубами выбью
Хламидию тебе в печень.
П.С. Украина- правовое государство.
Действуют три ветки власти- законодательная, исполнительная, судебная.
поздно ты вспомнил за правовое государство, печени уже не поможет
дискредитировал свою контору ты привселюдно только что
+ антиреклама президентским инициативам типа ДияСити
это еще надо разобраться что ты за фрукт
cтолкнуть обами хотел военных и "диясити"
провокатор
чистить контору надо