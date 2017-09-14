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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Нед 14 лип, 2024 21:04
maza5 написав: fox767676 написав:
maza5
fox767676 написав:maza5
а вы будете "посолидней" клиентов подыскивать ?
А первосортным бегунцам типа аеромакса повестки на влк придут ?
Вообще интересуют критерии, и нет ли умысла на политические преследования
вот бетон все время в склоках с держадминистрациями
может это политрепрессии все , а вы соучастник получаетесь
Че заглох , морда хапужная?
Я тебе не добряк-качок бетон
и не задрот хакатонский
Я из тебя показания вместе с зубами выбью
Хламидию тебе в печень.
П.С. Украина- правовое государство.
Действуют три ветки власти- законодательная, исполнительная, судебная.
поздно ты вспомнил за правовое государство, печени уже не поможет
дискредитировал свою контору ты привселюдно только что
+ антиреклама президентским инициативам типа ДияСити
это еще надо разобраться что ты за фрукт
cтолкнуть обами хотел военных и "диясити"
провокатор
чистить контору надо
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Додано: Нед 14 лип, 2024 21:19
maza5
Хламидию тебе в печень.
Матчасть надо знать. Хламидия там не живет. Она поражает бубенцы, суставы и глаза (а что если ситкивка - это из-за этого? И «халамыдник».»хламидия» .. хм .. не может быть! )) .
Щодо перевірок справжності. То на початку (чим скористався Хантер) погранці не знали як перевірити справжність професії (бо папери будь які можна роздрукувати з печатками) . А зараз вони заходять твою в ок-7 і дивляться, а де ти хлопче зряплату отримуєш.
Там нічого не підробиш))
Так, це незаконно, і можеш відмовитись. Але тоді ти викликаєш підозру і чЕкати тебе будуть дуже довго.,
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Додано: Нед 14 лип, 2024 21:37
Hotab написав:maza5
Хламидию тебе в печень.
Матчасть надо знать.
...
Щодо перевірок справжності. То на початку (чим скористався Хантер) погранці не знали як перевірити справжність професії (бо папери будь які можна роздрукувати з печатками) . А зараз вони заходять твою в ок-7 і дивляться, а де ти хлопче зряплату отримуєш.
Так а с Законом-то, с Законом что?
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Додано: Нед 14 лип, 2024 21:47
_hunter написав: Hotab написав:maza5
Хламидию тебе в печень.
Матчасть надо знать.
...
Щодо перевірок справжності. То на початку (чим скористався Хантер) погранці не знали як перевірити справжність професії (бо папери будь які можна роздрукувати з печатками) . А зараз вони заходять твою в ок-7 і дивляться
, а де ти хлопче зряплату отримуєш.
Так, це незаконно
, і можеш відмовитись. Але тоді ти викликаєш підозру і чЕкати тебе будуть дуже довго.,
Так а с Законом-то, с Законом что?
maza5 написав:
П.С. Украина- правовое государство.
Действуют три ветки власти- законодательная, исполнительная, судебная.
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Додано: Нед 14 лип, 2024 21:49
_hunter
Так а с Законом-то, с Законом что?
З яким? Який ти порушив при перетині, а це не змогли виявити? З ним у тебе погано
А щодо вимоги «покажіть ок-7», так це пропозиція. Якщо ти чесно ідеш, ти не відмовиш. А якщо відмовляєшся, то будемо робити запити, чи дійсно отой орган видавав отой документ.
Вимагати незаконно, пропонувати - законно.
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Додано: Нед 14 лип, 2024 22:04
Hotab написав:_hunter
Так а с Законом-то, с Законом что?
З яким? Який ти порушив при перетині, а це не змогли виявити? ...
так третий (или пятый уже?) раз у тебя спрашиваю: какой Закон-то порушен?
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Додано: Нед 14 лип, 2024 22:19
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Додано: Нед 14 лип, 2024 22:35
Hotab
хламидия случайно моск не выедает параллельно с ситкивкой?
неизвестно что по этому поводу думают "британские ученные"?)
...на ветке как минимум два отличных экземпляра для исследований по этой теме)
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Додано: Нед 14 лип, 2024 22:39
Странно, помню отвечал- потерли что ли?
Ок, пробуем еще раз: предположим Шлях/фура. Если еще информация нужна - спрашивай.
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