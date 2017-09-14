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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Нед 14 лип, 2024 21:04
maza5 написав: fox767676 написав:
maza5
fox767676 написав:maza5
а вы будете "посолидней" клиентов подыскивать ?
А первосортным бегунцам типа аеромакса повестки на влк придут ?
Вообще интересуют критерии, и нет ли умысла на политические преследования
вот бетон все время в склоках с держадминистрациями
может это политрепрессии все , а вы соучастник получаетесь
Че заглох , морда хапужная?
Я тебе не добряк-качок бетон
и не задрот хакатонский
Я из тебя показания вместе с зубами выбью
Хламидию тебе в печень.
П.С. Украина- правовое государство.
Действуют три ветки власти- законодательная, исполнительная, судебная.
поздно ты вспомнил за правовое государство, печени уже не поможет
дискредитировал свою контору ты привселюдно только что
+ антиреклама президентским инициативам типа ДияСити
это еще надо разобраться что ты за фрукт
cтолкнуть обами хотел военных и "диясити"
провокатор
чистить контору надо
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Додано: Нед 14 лип, 2024 21:19
maza5
Хламидию тебе в печень.
Матчасть надо знать. Хламидия там не живет. Она поражает бубенцы, суставы и глаза (а что если ситкивка - это из-за этого? И «халамыдник».»хламидия» .. хм .. не может быть! )) .
Щодо перевірок справжності. То на початку (чим скористався Хантер) погранці не знали як перевірити справжність професії (бо папери будь які можна роздрукувати з печатками) . А зараз вони заходять твою в ок-7 і дивляться, а де ти хлопче зряплату отримуєш.
Там нічого не підробиш))
Так, це незаконно, і можеш відмовитись. Але тоді ти викликаєш підозру і чЕкати тебе будуть дуже довго.,
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Додано: Нед 14 лип, 2024 21:37
Hotab написав:maza5
Хламидию тебе в печень.
Матчасть надо знать.
...
Щодо перевірок справжності. То на початку (чим скористався Хантер) погранці не знали як перевірити справжність професії (бо папери будь які можна роздрукувати з печатками) . А зараз вони заходять твою в ок-7 і дивляться, а де ти хлопче зряплату отримуєш.
Так а с Законом-то, с Законом что?
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Додано: Нед 14 лип, 2024 21:47
_hunter написав: Hotab написав:maza5
Хламидию тебе в печень.
Матчасть надо знать.
...
Щодо перевірок справжності. То на початку (чим скористався Хантер) погранці не знали як перевірити справжність професії (бо папери будь які можна роздрукувати з печатками) . А зараз вони заходять твою в ок-7 і дивляться
, а де ти хлопче зряплату отримуєш.
Так, це незаконно
, і можеш відмовитись. Але тоді ти викликаєш підозру і чЕкати тебе будуть дуже довго.,
Так а с Законом-то, с Законом что?
maza5 написав:
П.С. Украина- правовое государство.
Действуют три ветки власти- законодательная, исполнительная, судебная.
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Додано: Нед 14 лип, 2024 21:49
_hunter
Так а с Законом-то, с Законом что?
З яким? Який ти порушив при перетині, а це не змогли виявити? З ним у тебе погано
А щодо вимоги «покажіть ок-7», так це пропозиція. Якщо ти чесно ідеш, ти не відмовиш. А якщо відмовляєшся, то будемо робити запити, чи дійсно отой орган видавав отой документ.
Вимагати незаконно, пропонувати - законно.
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Hotab
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Додано: Нед 14 лип, 2024 22:04
Hotab написав:_hunter
Так а с Законом-то, с Законом что?
З яким? Який ти порушив при перетині, а це не змогли виявити? ...
так третий (или пятый уже?) раз у тебя спрашиваю: какой Закон-то порушен?
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Додано: Нед 14 лип, 2024 22:19
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Додано: Нед 14 лип, 2024 22:35
Hotab
хламидия случайно моск не выедает параллельно с ситкивкой?
неизвестно что по этому поводу думают "британские ученные"?)
...на ветке как минимум два отличных экземпляра для исследований по этой теме)
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Додано: Нед 14 лип, 2024 22:39
Странно, помню отвечал - потерли что ли?
Ок, пробуем еще раз: предположим Шлях/фура. Если еще информация нужна - спрашивай.
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_hunter
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Додано: Нед 14 лип, 2024 23:15
_hunter написав:
Странно, помню отвечал - потерли что ли?
Ок, пробуем еще раз: предположим Шлях/фура. Если еще информация нужна - спрашивай.
В якийсь певний момент ми помітили, що люди, які намагаються виїхати за цими напрямками, в першу чергу як водії вантажівок, які здійснюють міжнародні перевезення, навіть не розуміють, з якою метою вони їдуть за кордон. В подальшому, завдяки проведеному аналізу, було встановлено, що більше зловживають менші фірми, тобто ФОПи. Великі підприємства опікуються своєю репутацією. До цієї системи окремі ліцензіати вносили інформацію про начебто водіїв, які такими не були. За такі дії вони брали кошти – від 3 тис. доларів до 7 тис. доларів
.
Ти скільки платив ?
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