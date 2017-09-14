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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 9053905490559056
Повідомлення Додано: Нед 14 лип, 2024 23:22

_hunter
Строки дозволу

Такий дозвіл на перебування за кордоном надається не більше ніж на 30 днів.

Ти уже скільки сидиш ?
Ukrainian
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Повідомлення Додано: Нед 14 лип, 2024 23:52

Головний сержант 47 окремої механізованої бригади вручив нарукавні знаки бійцям спеціального батальйону «Шквал».

Фотографії з вручення були оприлюднені 14 липня на каналі бригади.

Батальйон складається з громадян, які відбували покарання в місцях позбавлення волі та сформований з добровольців, які самі прийняли рішення захищати країну.

«Наш рекрутинговий відділ до відбору підійшов дуже відповідально, а тому співбесіду пройшов кожен з колишніх увʼязнених. Усі мають право на помилку й водночас – на другий шанс», — вважають у 47-й бригаді.

Ці чоловіки вмотивовані та з першого дня рвалися в бій. Проте результат на полі бою завжди залежить від якісної підготовки. Два місяці новобранців тренували найкращі інструктори бригади, які викладалися максимально, аби передати весь свій бойовий досвід.

У бригаді зазначають, що колишні увʼязненні несуть службу виключно в окремому підрозділі бригади та не перетинаються з механізованими батальйонами.
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Повідомлення Додано: Пон 15 лип, 2024 00:57

  Hotab написав:А щодо вимоги «покажіть ок-7», так це пропозиція. Якщо ти чесно ідеш, ти не відмовиш


Этот аргумент использовали еще советские менты предлагая самому показать содержимое карманов - https://youtu.be/4FuzKCPnDo8?t=14 - в прогрессивном мире оно так не работает, у тебя должны требовать ровно то что прописано в законах, и ничего "предлагать" тебе не должны, чай не на свидании чтоб "предгалать".
katso
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Повідомлення Додано: Пон 15 лип, 2024 01:05

  Hotab написав:Как и невозврат


Можно конкретную статью которую нарушил невернувшийся человек? Ее нет. Это еще вопрос что незаконней - невозвращение или требование возврата.
katso
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Повідомлення Додано: Пон 15 лип, 2024 02:56

  katso написав:
  Hotab написав:Как и невозврат


Можно конкретную статью которую нарушил невернувшийся человек? Ее нет. Это еще вопрос что незаконней - невозвращение или требование возврата.

Можна
ст. 336 Кримінального кодексу України
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