_hunter
Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Нед 14 лип, 2024 22:19
По кругу?
Додано: Нед 14 лип, 2024 22:39
Странно, помню отвечал - потерли что ли?
Ок, пробуем еще раз: предположим Шлях/фура. Если еще информация нужна - спрашивай.
Додано: Нед 14 лип, 2024 23:52
Головний сержант 47 окремої механізованої бригади вручив нарукавні знаки бійцям спеціального батальйону «Шквал».
Фотографії з вручення були оприлюднені 14 липня на каналі бригади.
Батальйон складається з громадян, які відбували покарання в місцях позбавлення волі та сформований з добровольців, які самі прийняли рішення захищати країну.
«Наш рекрутинговий відділ до відбору підійшов дуже відповідально, а тому співбесіду пройшов кожен з колишніх увʼязнених. Усі мають право на помилку й водночас – на другий шанс», — вважають у 47-й бригаді.
Ці чоловіки вмотивовані та з першого дня рвалися в бій. Проте результат на полі бою завжди залежить від якісної підготовки. Два місяці новобранців тренували найкращі інструктори бригади, які викладалися максимально, аби передати весь свій бойовий досвід.
У бригаді зазначають, що колишні увʼязненні несуть службу виключно в окремому підрозділі бригади та не перетинаються з механізованими батальйонами.
Додано: Пон 15 лип, 2024 00:57
Этот аргумент использовали еще советские менты предлагая самому показать содержимое карманов -
Додано: Пон 15 лип, 2024 02:56
Додано: Пон 15 лип, 2024 04:25
4+ млн обновились на 14.07, темп 1млн/тиждень
«Нєдєлю ні пічатают данниє, значіт нєт там харошіх ціфр»
Коли вже вас бігунців по незаконним документам чи забанять, чи депортують в окоп, гнид
І закарпатця туди прицепом , який верещав «ніхто без броні не стане подавати свої дані, всі стрибають з камазів по дорозі на полігон».
Додано: Пон 15 лип, 2024 06:25
Якщо ЦНАП черга,встановили резерв,файл з кодом завантажили. Видалили резерв. Файл роздрукували.
Додано: Пон 15 лип, 2024 06:49
Ну не фаховий спеціаліст написав,нащо одразу кидатися. Термін працювати офіційно і неофіційно для Закону другий варіант дорівнює як непрацюючий, якщо для банка то беруть до уваги. Тому і виникає термін " полузаконно",фактично працюєш ,гроші отримуєш,державі податками не допомогаєш.
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