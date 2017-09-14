Головний сержант 47 окремої механізованої бригади вручив нарукавні знаки бійцям спеціального батальйону «Шквал».
Фотографії з вручення були оприлюднені 14 липня на каналі бригади.
Батальйон складається з громадян, які відбували покарання в місцях позбавлення волі та сформований з добровольців, які самі прийняли рішення захищати країну.
«Наш рекрутинговий відділ до відбору підійшов дуже відповідально, а тому співбесіду пройшов кожен з колишніх увʼязнених. Усі мають право на помилку й водночас – на другий шанс», — вважають у 47-й бригаді.
Ці чоловіки вмотивовані та з першого дня рвалися в бій. Проте результат на полі бою завжди залежить від якісної підготовки. Два місяці новобранців тренували найкращі інструктори бригади, які викладалися максимально, аби передати весь свій бойовий досвід.
У бригаді зазначають, що колишні увʼязненні несуть службу виключно в окремому підрозділі бригади та не перетинаються з механізованими батальйонами.
Hotab написав:А щодо вимоги «покажіть ок-7», так це пропозиція. Якщо ти чесно ідеш, ти не відмовиш
Этот аргумент использовали еще советские менты предлагая самому показать содержимое карманов - https://youtu.be/4FuzKCPnDo8?t=14 - в прогрессивном мире оно так не работает, у тебя должны требовать ровно то что прописано в законах, и ничего "предлагать" тебе не должны, чай не на свидании чтоб "предгалать".
Hotab написав:Кто обещал онлайн-обновление?? Цифра будет после дедлайна. Ожидаю 5 млн
Вже чув, що в ЦНАП немає чого йти, краще їхати в найближчий сільський "відділ", бо в містах довжелезні черги. А багато хто віттягнув на останній день два, тому буде ривок капітальний в понеділок-вівторок... Зараз люди задаються питанням, а як буде вибирати ТЦК кому слати повістки? Бо вибір широкий...
Якщо ЦНАП черга,встановили резерв,файл з кодом завантажили. Видалили резерв. Файл роздрукували.
Hotab написав:trololo Психотип хантера: людина напівзаконно
т.е. таки нашлось время таки статью прочитать, а не только название? - уже новый термин придумался "полу-законно"? - с точки зрения Закона это чему равно? - "нарушения нет"? - "нарушения нет, но нарид необобряет"?
Ну не фаховий спеціаліст написав,нащо одразу кидатися. Термін працювати офіційно і неофіційно для Закону другий варіант дорівнює як непрацюючий, якщо для банка то беруть до уваги. Тому і виникає термін " полузаконно",фактично працюєш ,гроші отримуєш,державі податками не допомогаєш.
Hotab написав:trololo Психотип хантера: людина напівзаконно
т.е. таки нашлось время таки статью прочитать, а не только название? - уже новый термин придумался "полу-законно"? - с точки зрения Закона это чему равно? - "нарушения нет"? - "нарушения нет, но нарид необобряет"?
Ну не фаховий спеціаліст написав,нащо одразу кидатися. Термін працювати офіційно і неофіційно для Закону другий варіант дорівнює як непрацюючий, якщо для банка то беруть до уваги. Тому і виникає термін " полузаконно",фактично працюєш ,гроші отримуєш,державі податками не допомогаєш.
ну, помощь то такое - дело сугубо добровольное - в отличии от "добрый вечер" от государства - мне вот это "полу" с этой точки зрения интереснее