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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 9053905490559056>
Повідомлення Додано: Нед 14 лип, 2024 22:19

По кругу?

_hunter
Напад росії і білорусі на Україну
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Нед 14 лип, 2024 22:39


Странно, помню отвечал - потерли что ли?
Ок, пробуем еще раз: предположим Шлях/фура. Если еще информация нужна - спрашивай.
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Повідомлення Додано: Нед 14 лип, 2024 23:52

Головний сержант 47 окремої механізованої бригади вручив нарукавні знаки бійцям спеціального батальйону «Шквал».

Фотографії з вручення були оприлюднені 14 липня на каналі бригади.

Батальйон складається з громадян, які відбували покарання в місцях позбавлення волі та сформований з добровольців, які самі прийняли рішення захищати країну.

«Наш рекрутинговий відділ до відбору підійшов дуже відповідально, а тому співбесіду пройшов кожен з колишніх увʼязнених. Усі мають право на помилку й водночас – на другий шанс», — вважають у 47-й бригаді.

Ці чоловіки вмотивовані та з першого дня рвалися в бій. Проте результат на полі бою завжди залежить від якісної підготовки. Два місяці новобранців тренували найкращі інструктори бригади, які викладалися максимально, аби передати весь свій бойовий досвід.

У бригаді зазначають, що колишні увʼязненні несуть службу виключно в окремому підрозділі бригади та не перетинаються з механізованими батальйонами.
Ukrainian
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Повідомлення Додано: Пон 15 лип, 2024 00:57

  Hotab написав:А щодо вимоги «покажіть ок-7», так це пропозиція. Якщо ти чесно ідеш, ти не відмовиш


Этот аргумент использовали еще советские менты предлагая самому показать содержимое карманов - https://youtu.be/4FuzKCPnDo8?t=14 - в прогрессивном мире оно так не работает, у тебя должны требовать ровно то что прописано в законах, и ничего "предлагать" тебе не должны, чай не на свидании чтоб "предгалать".
katso
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Повідомлення Додано: Пон 15 лип, 2024 02:56

  katso написав:
  Hotab написав:Как и невозврат


Можно конкретную статью которую нарушил невернувшийся человек? Ее нет. Это еще вопрос что незаконней - невозвращение или требование возврата.

Можна
ст. 336 Кримінального кодексу України
Ukrainian
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Повідомлення Додано: Пон 15 лип, 2024 06:25

  somilitark написав:
  Hotab написав:Кто обещал онлайн-обновление??
Цифра будет после дедлайна. Ожидаю 5 млн

Вже чув, що в ЦНАП немає чого йти, краще їхати в найближчий сільський "відділ", бо в містах довжелезні черги.
А багато хто віттягнув на останній день два, тому буде ривок капітальний в понеділок-вівторок...
Зараз люди задаються питанням, а як буде вибирати ТЦК кому слати повістки?
Бо вибір широкий...

Якщо ЦНАП черга,встановили резерв,файл з кодом завантажили. Видалили резерв. Файл роздрукували.
sens
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Повідомлення Додано: Пон 15 лип, 2024 06:49

  _hunter написав:
  Hotab написав:trololo
Психотип хантера: людина напівзаконно

т.е. таки нашлось время таки статью прочитать, а не только название? - уже новый термин придумался "полу-законно"? :D - с точки зрения Закона это чему равно? - "нарушения нет"? - "нарушения нет, но нарид необобряет"? :D

Ну не фаховий спеціаліст написав,нащо одразу кидатися. Термін працювати офіційно і неофіційно для Закону другий варіант дорівнює як непрацюючий, якщо для банка то беруть до уваги. Тому і виникає термін " полузаконно",фактично працюєш ,гроші отримуєш,державі податками не допомогаєш.
sens
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Повідомлення Додано: Пон 15 лип, 2024 09:04

  sens написав:
  _hunter написав:
  Hotab написав:trololo
Психотип хантера: людина напівзаконно

т.е. таки нашлось время таки статью прочитать, а не только название? - уже новый термин придумался "полу-законно"? :D - с точки зрения Закона это чему равно? - "нарушения нет"? - "нарушения нет, но нарид необобряет"? :D

Ну не фаховий спеціаліст написав,нащо одразу кидатися. Термін працювати офіційно і неофіційно для Закону другий варіант дорівнює як непрацюючий, якщо для банка то беруть до уваги. Тому і виникає термін " полузаконно",фактично працюєш ,гроші отримуєш,державі податками не допомогаєш.

ну, помощь то такое - дело сугубо добровольное - в отличии от "добрый вечер" от государства :) - мне вот это "полу" с этой точки зрения интереснее :)
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Повідомлення Додано: Пон 15 лип, 2024 09:09

Hotab
«Нєдєлю ні пічатают данниє, значіт нєт там харошіх ціфр»

https://m.facebook.com/story.php?story_ ... tid=WC7FNe


а что там пишут-то? - а то не у всех на лицекниге учетка есть...
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Повідомлення Додано: Пон 15 лип, 2024 09:27

  _hunter написав:Hotab
«Нєдєлю ні пічатают данниє, значіт нєт там харошіх ціфр»

https://m.facebook.com/story.php?story_ ... tid=WC7FNe


а что там пишут-то? - а то не у всех на лицекниге учетка есть...

що явка з уточненням лям за тиждень і
"на 14 липня 2024 року, кількість оновлень сягнула понад 4 000 000"
Востаннє редагувалось flyman в Пон 15 лип, 2024 09:30, всього редагувалось 1 раз.
flyman
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