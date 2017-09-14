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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Пон 15 лип, 2024 09:30
Пишут что граница на замке, барыжный народ может спать спокойно.https://www.facebook.com/10001393552846 ... 7S9Ucbxw6v
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Mimohod
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