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Політика та гроші
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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 9053905490559056
Повідомлення Додано: Пон 15 лип, 2024 09:30

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Пишут что граница на замке, барыжный народ может спать спокойно.
https://www.facebook.com/10001393552846 ... 7S9Ucbxw6v
Mimohod
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