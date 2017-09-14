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Додано: Пон 15 лип, 2024 09:30
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Пишут что граница на замке, барыжный народ может спать спокойно.
Додано: Пон 15 лип, 2024 10:09
так это всего пол ляма за неделю и, вроде как, до "обещанных" пяти недобъет - с чего такая радость? 🤔
Додано: Пон 15 лип, 2024 10:14
Додано: Пон 15 лип, 2024 10:19
На минулому тижні з питання працевлаштування спілкувався зі студентом 4-го курсу. Людині помітно іноді важко підбирати слова та будувати речення українською. При тому що він усе своє життя навчався в садочку, школі, вузі лише українською
Додано: Пон 15 лип, 2024 10:27
Про це розповів директор Департаменту кадрової політики Міністерства оборони України полковник Марк Андрусяк. Зокрема, у нього запитали, чи дійсно не усіх мобілізують з-поміж тих, хто вчасно оновив дані.
"На сьогодні за інформацією, яка в нас вже є - оновили дані близько трьох мільйонів громадян України. Потреба Збройних сил для призову під час мобілізації значно менша. Тому не всі громадяни, які оновили облікові дані, будуть призвані на військову службу", - наголосив Андрусяк.
14.07.24
Додано: Пон 15 лип, 2024 10:31
detroytred
ну є ж якісь трохи офіційні джерела.
За інформацією Ситуаційного центру Міноборони, за тиждень (з 08 по 14 липня) облікові дані через застосунок Резерв+, ТЦК або ЦНАП оновили ще 995 224 громадян.
Загалом, станом на 14 липня 2024 року, кількість оновлень сягнула понад 4 000 000.
Оновити дані можна, звернувшись у найближчий ТЦК або ЦНАП.
Або завантаживши застосунок Резерв+ в App Store чи Google Play та авторизувавшись через Bank ID.
Як багато хто казав про це ще місяць-другий тому:,в останні дні всі кинуться. Найбільші стійкі - в останню ніч. Якщо не повалять сервер.
Не дуже схоже з Летусроковським «ніхто без броні не піде оновлюватись»
Востаннє редагувалось Hotab в Пон 15 лип, 2024 10:33, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 15 лип, 2024 10:33
ага, в цнап подавал доки. там 500 человек очередь из желающих страдать а не скачать резерв.
никто никто внятно не дал ответа почему они здесь стоят? почему резерв не скачают?
Додано: Пон 15 лип, 2024 10:35
Ну так це знають всі батьки в кого є діти. На якій мові інтернет дтвляться, на тій і спілкуються. Навіть діти в сім років які живуть по селам розмовляють російською краще ніж українською. В них дві мови, одна для дорослих, інша для спілкування між собою. А в середньому виходить кумедний суржик )))
Додано: Пон 15 лип, 2024 10:35
Олежан значит резерв их не пропустил. Горит «зверніться в ТЦК». Надеются, что ЦНАП им поможет. Или что? К чему ваше, «ага»?
Почему удалили??
Вы п 3.9 правил форума читали?
Востаннє редагувалось Hotab в Пон 15 лип, 2024 10:36, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 15 лип, 2024 10:35
Как это можно объяснить?
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