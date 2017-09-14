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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 90549055905690579058>
Повідомлення Додано: Пон 15 лип, 2024 09:30

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Пишут что граница на замке, барыжный народ может спать спокойно.
https://www.facebook.com/10001393552846 ... 7S9Ucbxw6v
Mimohod
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Повідомлення Додано: Пон 15 лип, 2024 10:09

  flyman написав:
  _hunter написав:Hotab
«Нєдєлю ні пічатают данниє, значіт нєт там харошіх ціфр»

https://m.facebook.com/story.php?story_ ... tid=WC7FNe


а что там пишут-то? - а то не у всех на лицекниге учетка есть...

що явка з уточненням лям за тиждень і
"на 14 липня 2024 року, кількість оновлень сягнула понад 4 000 000"

так это всего пол ляма за неделю и, вроде как, до "обещанных" пяти недобъет - с чего такая радость? 🤔
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Пон 15 лип, 2024 10:14

Вне школы на украинском общаются менее 40% учеников— опрос

https://hromadske.ua/ru/obshchestvo/227 ... ikov-opros

https://sqe.gov.ua/ruslan-gurak-batki-p ... yut-vzhiv/

vitaliiangel
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3
Повідомлення Додано: Пон 15 лип, 2024 10:19

  vitaliiangel написав:
Вне школы на украинском общаются менее 40% учеников— опрос

https://hromadske.ua/ru/obshchestvo/227 ... ikov-opros

https://sqe.gov.ua/ruslan-gurak-batki-p ... yut-vzhiv/


На минулому тижні з питання працевлаштування спілкувався зі студентом 4-го курсу. Людині помітно іноді важко підбирати слова та будувати речення українською. При тому що він усе своє життя навчався в садочку, школі, вузі лише українською
whois2010
 
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Повідомлення Додано: Пон 15 лип, 2024 10:27

  _hunter написав:
  flyman написав:
  _hunter написав:а что там пишут-то? - а то не у всех на лицекниге учетка есть...

що явка з уточненням лям за тиждень і
"на 14 липня 2024 року, кількість оновлень сягнула понад 4 000 000"

так это всего пол ляма за неделю и, вроде как, до "обещанных" пяти недобъет - с чего такая радость? 🤔

Про це розповів директор Департаменту кадрової політики Міністерства оборони України полковник Марк Андрусяк. Зокрема, у нього запитали, чи дійсно не усіх мобілізують з-поміж тих, хто вчасно оновив дані.

"На сьогодні за інформацією, яка в нас вже є - оновили дані близько трьох мільйонів громадян України. Потреба Збройних сил для призову під час мобілізації значно менша. Тому не всі громадяни, які оновили облікові дані, будуть призвані на військову службу", - наголосив Андрусяк.
https://www.unian.ua/society/chi-svitit ... 96117.html
14.07.24
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Пон 15 лип, 2024 10:31

detroytred
ну є ж якісь трохи офіційні джерела.

За інформацією Ситуаційного центру Міноборони, за тиждень (з 08 по 14 липня) облікові дані через застосунок Резерв+, ТЦК або ЦНАП оновили ще 995 224 громадян.

Загалом, станом на 14 липня 2024 року, кількість оновлень сягнула понад 4 000 000.

Оновити дані можна, звернувшись у найближчий ТЦК або ЦНАП.

Або завантаживши застосунок Резерв+ в App Store чи Google Play та авторизувавшись через Bank ID.

https://t.me/ministry_of_defense_ua/9960

Як багато хто казав про це ще місяць-другий тому:,в останні дні всі кинуться. Найбільші стійкі - в останню ніч. Якщо не повалять сервер.

Не дуже схоже з Летусроковським «ніхто без броні не піде оновлюватись»
Востаннє редагувалось Hotab в Пон 15 лип, 2024 10:33, всього редагувалось 1 раз.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Пон 15 лип, 2024 10:33

  Hotab написав:detroytred
ну є ж якісь трохи офіційні джерела.

За інформацією Ситуаційного центру Міноборони, за тиждень (з 08 по 14 липня) облікові дані через застосунок Резерв+, ТЦК або ЦНАП оновили ще 995 224 громадян.

Загалом, станом на 14 липня 2024 року, кількість оновлень сягнула понад 4 000 000.

Оновити дані можна, звернувшись у найближчий ТЦК або ЦНАП.

Або завантаживши застосунок Резерв+ в App Store чи Google Play та авторизувавшись через Bank ID.

https://t.me/ministry_of_defense_ua/9960


ага, в цнап подавал доки. там 500 человек очередь из желающих страдать а не скачать резерв.
никто никто внятно не дал ответа почему они здесь стоят? почему резерв не скачают?
Олежан
 
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Повідомлення Додано: Пон 15 лип, 2024 10:35

  vitaliiangel написав:
Вне школы на украинском общаются менее 40% учеников— опрос

https://hromadske.ua/ru/obshchestvo/227 ... ikov-opros

https://sqe.gov.ua/ruslan-gurak-batki-p ... yut-vzhiv/


Ну так це знають всі батьки в кого є діти. На якій мові інтернет дтвляться, на тій і спілкуються. Навіть діти в сім років які живуть по селам розмовляють російською краще ніж українською. В них дві мови, одна для дорослих, інша для спілкування між собою. А в середньому виходить кумедний суржик )))
Mimohod
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Повідомлення Додано: Пон 15 лип, 2024 10:35

Олежан значит резерв их не пропустил. Горит «зверніться в ТЦК». Надеются, что ЦНАП им поможет. Или что? К чему ваше, «ага»?


Почему удалили??
Вы п 3.9 правил форума читали?
Востаннє редагувалось Hotab в Пон 15 лип, 2024 10:36, всього редагувалось 1 раз.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Пон 15 лип, 2024 10:35

:?:
  whois2010 написав:
  vitaliiangel написав:
Вне школы на украинском общаются менее 40% учеников— опрос

https://hromadske.ua/ru/obshchestvo/227 ... ikov-opros

https://sqe.gov.ua/ruslan-gurak-batki-p ... yut-vzhiv/


На минулому тижні з питання працевлаштування спілкувався зі студентом 4-го курсу. Людині помітно іноді важко підбирати слова та будувати речення українською. При тому що він усе своє життя навчався в садочку, школі, вузі лише українською

:?:
Как это можно объяснить?
ЛАД
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  #<1 ... 90549055905690579058>
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