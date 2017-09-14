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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 9055905690579058>
Повідомлення Додано: Пон 15 лип, 2024 10:39

  Hotab написав:Олежан значит резерв их не пропустил. Горит «зверніться в ТЦК». Надеются, что ЦНАП им поможет. Или что? К чему ваше, «ага»?



Якщо негаразди з данними, то ЦНАП видасть такий сами документ з "зверніться в ТЦК". І ЦНАП, і Резерв+ генерують абсолютно ідентичні документи з однієї БД.
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Повідомлення Додано: Пон 15 лип, 2024 10:42

  ЛАД написав:
  whois2010 написав:На минулому тижні з питання працевлаштування спілкувався зі студентом 4-го курсу. Людині помітно іноді важко підбирати слова та будувати речення українською. При тому що він усе своє життя навчався в садочку, школі, вузі лише українською

:?:
Как это можно объяснить?

Пояснити це можна лише "ущємлєнієм рускоязичних", коли дитина все життя в побуті від батьків чує російську, його однолітки в таких самих умовах, тож і спілкування між батьками та з друзями швидше за все теж російською
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Повідомлення Додано: Пон 15 лип, 2024 10:44

Абсурд. Просто абсурд. В країні.

Такого не може бути навіть в мирний час, а не те що у воєнний.
Звинувачення Безуглої...

Повинно бути негайно:
- розслідування по обом сторонам;
- притягнення до відповідальності того, хто коїть злочин.

З.и. яка може бути реакція влади, в суспільстві на інфо про пересічних прикордонників, бусифікаторів тощо, якщо на інфо посадової особи про отакі дії реакція мізерна...
І про яку війну на виживання може бути мова...
Бо при війні на виживання отака брехня на адресу найвищого військового командування (якщо вона безпідставна) такої посадовиці - це пряма диверсія проти країни.
Бо при війні на виживання отакі дії найвищого військового командування (якщо вони дійсно отакі) - це пряма диверсія проти країни.

Це хрєн зна що...
Шпектакль якись-то.
Але реально гинуть люди та відбуваються руйнування.
Востаннє редагувалось detroytred в Пон 15 лип, 2024 10:45, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 15 лип, 2024 10:45

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:Как это можно объяснить

Идет мамаша с коляской, рядом идет подруга. Они что то там обсуждают на украинском про соседей. В коляске едет малыш, в пухлых ручках смартфон, на смартфоне "Маша и медведь". Все при деле.
Mimohod
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Повідомлення Додано: Пон 15 лип, 2024 10:46

  ЛАД написав:
Как это можно объяснить?

канадській україніан писав, що ще в 2014 тому що фінанс
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 15 лип, 2024 10:48

  Mimohod написав:
  ЛАД написав:Как это можно объяснить

Идет мамаша с коляской, рядом идет подруга. Они что то там обсуждают на украинском про соседей. В коляске едет малыш, в пухлых ручках смартфон, на смартфоне "Маша и медведь". Все при деле.

коли нікельодеон був англомовний дивився паверпуфгірлс англійською і що, став бритом?
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 15 лип, 2024 10:49

  whois2010 написав:
  ЛАД написав:
  whois2010 написав:На минулому тижні з питання працевлаштування спілкувався зі студентом 4-го курсу. Людині помітно іноді важко підбирати слова та будувати речення українською. При тому що він усе своє життя навчався в садочку, школі, вузі лише українською

:?:
Как это можно объяснить?

Пояснити це можна лише "ущємлєнієм рускоязичних", коли дитина все життя в побуті від батьків чує російську, його однолітки в таких самих умовах, тож і спілкування між батьками та з друзями швидше за все теж російською

"він усе своє життя навчався в садочку, школі, вузі лише українською" - и при этом "помітно іноді важко підбирати слова та будувати речення українською"???
"в садочку, школі, вузі" он проводил почти половину времени. Пусть даже вторую половину общался только по-русски. Может он и на русском "іноді важко підбирає слова"? Или сложно без матерных вставок?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 15 лип, 2024 10:53

  Hotab написав:detroytred
ну є ж якісь трохи офіційні джерела.

За інформацією Ситуаційного центру Міноборони, за тиждень (з 08 по 14 липня) облікові дані через застосунок Резерв+, ТЦК або ЦНАП оновили ще 995 224 громадян.

Загалом, станом на 14 липня 2024 року, кількість оновлень сягнула понад 4 000 000.

Оновити дані можна, звернувшись у найближчий ТЦК або ЦНАП.

Або завантаживши застосунок Резерв+ в App Store чи Google Play та авторизувавшись через Bank ID.

https://t.me/ministry_of_defense_ua/9960

Як багато хто казав про це ще місяць-другий тому:,в останні дні всі кинуться. Найбільші стійкі - в останню ніч. Якщо не повалять сервер.

Не дуже схоже з Летусроковським «ніхто без броні не піде оновлюватись»

Так я вважаю інфо від "Про це розповів директор Департаменту кадрової політики Міністерства оборони України полковник Марк Андрусяк." --- не менш офіційним джерелом.

Бо це хоча б твердження від конкретної посадової особи.
А "За інформацією Ситуаційного центру Міноборони" --- хто зформував і надав такі дані в цьому Ситуаційному центрі МО?

Тобто, як на мене, це одного рівня джерела.
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Повідомлення Додано: Пон 15 лип, 2024 10:53

  Mimohod написав:
  ЛАД написав:Как это можно объяснить

Идет мамаша с коляской, рядом идет подруга. Они что то там обсуждают на украинском про соседей. В коляске едет малыш, в пухлых ручках смартфон, на смартфоне "Маша и медведь". Все при деле.

Меня не особо удивляет, что малыш говорит по-русски, больше удивляет, что он не может (как пишет whois2010) свободно говорить по-украински.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 15 лип, 2024 10:58

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  flyman написав:я ще коли нікельодеон був англомовний дивився паверпуфгірлс англійською і що, став бритом

Брітом треба народитись! :) Насправді українець зрозуміє багато з того що каже росіянин чи поляк. А що каже англієць то навряд. Мови різного походження і англійську треба вчити через методику, а польску просто через поповнення словарного запасу.
Mimohod
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