whois2010 написав:На минулому тижні з питання працевлаштування спілкувався зі студентом 4-го курсу. Людині помітно іноді важко підбирати слова та будувати речення українською. При тому що він усе своє життя навчався в садочку, школі, вузі лише українською
Как это можно объяснить?
Пояснити це можна лише "ущємлєнієм рускоязичних", коли дитина все життя в побуті від батьків чує російську, його однолітки в таких самих умовах, тож і спілкування між батьками та з друзями швидше за все теж російською
Такого не може бути навіть в мирний час, а не те що у воєнний. Звинувачення Безуглої...
Повинно бути негайно: - розслідування по обом сторонам; - притягнення до відповідальності того, хто коїть злочин.
З.и. яка може бути реакція влади, в суспільстві на інфо про пересічних прикордонників, бусифікаторів тощо, якщо на інфо посадової особи про отакі дії реакція мізерна... І про яку війну на виживання може бути мова... Бо при війні на виживання отака брехня на адресу найвищого військового командування (якщо вона безпідставна) такої посадовиці - це пряма диверсія проти країни. Бо при війні на виживання отакі дії найвищого військового командування (якщо вони дійсно отакі) - це пряма диверсія проти країни.
Це хрєн зна що... Шпектакль якись-то. Але реально гинуть люди та відбуваються руйнування.
Востаннє редагувалось detroytred в Пон 15 лип, 2024 10:45, всього редагувалось 1 раз.
whois2010 написав:На минулому тижні з питання працевлаштування спілкувався зі студентом 4-го курсу. Людині помітно іноді важко підбирати слова та будувати речення українською. При тому що він усе своє життя навчався в садочку, школі, вузі лише українською
Как это можно объяснить?
Пояснити це можна лише "ущємлєнієм рускоязичних", коли дитина все життя в побуті від батьків чує російську, його однолітки в таких самих умовах, тож і спілкування між батьками та з друзями швидше за все теж російською
"він усе своє життя навчався в садочку, школі, вузі лише українською" - и при этом "помітно іноді важко підбирати слова та будувати речення українською"??? "в садочку, школі, вузі" он проводил почти половину времени. Пусть даже вторую половину общался только по-русски. Может он и на русском "іноді важко підбирає слова"? Или сложно без матерных вставок?
flyman написав:я ще коли нікельодеон був англомовний дивився паверпуфгірлс англійською і що, став бритом
Брітом треба народитись! Насправді українець зрозуміє багато з того що каже росіянин чи поляк. А що каже англієць то навряд. Мови різного походження і англійську треба вчити через методику, а польску просто через поповнення словарного запасу.