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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 9056905790589059>
Повідомлення Додано: Пон 15 лип, 2024 11:03

Наступу бути?

"Щоб Україна могла й надалі захищатися від нападу, який порушує міжнародне право, Берлін наприкінці червня та на початку липня майже таємно та майже непомітно надіслав Києву величезний військовий пакет для її армії. Серед іншого, йдеться про 39 танків.

Крім того, минулого тижня Збройні сили України отримали від Німеччини ще десять основних бойових танків Leopard 1A5 і ще двадцять БМП Marder. Це означає, що кількість "Мардерів", поставлених Німеччино., зросла до 120, а кількість перероблених "Леопардів" - до 50.

Окрім боєприпасів для Leopard 1 і Marder, Україна також отримала два додаткових мостоукладальних танка Biber, два додаткових інженерних танка Dachs, два евакуаційні танки і чотири додаткові танки для розмінування Wisent 1. Загалом Німеччина працює над поставкою до 105 відремонтованих Leopard 1A5. Зі свого боку, Україна сподівається створити штурмову бригаду для наступальних операцій з "Леопардів" та "Мардерів".
https://www.unian.ua/world/himars-iris- ... 96639.html
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Пон 15 лип, 2024 11:08

  trololo написав:
  andrijk777 написав:Додам тільки причину цього. А причина банальна - Зеленський не договірний. Він не пропонує(не погоджується) на любі інші варіанти окрім "кордони 91". З недоговірною людиною не домовляються, її ставлять перед фактом.


а може це все таки хуйло недоговірний? тому що болт покладе на будь-яку домовленість, як тільки це стане вигідно, що ми бачили вже десятки разів.

А з хуйлом не потрібно домовлятись. Хуйла потрібно ставити перед фактом.
Приблизно так як з Гітлером. Спочатку союзники домовились, а далі діяли згідно цих домовленостей. Гітлера ніхто не питав, з ним ніхто не домовлявся.

Зеленський з Заходом домовитись не може(або не хоче).
Ось є надія(у мене) що Трамп зможе домовитись з Зе, з союзниками і поставить пуйла перед фактом.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Пон 15 лип, 2024 11:10

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Прикордонник застрелив СЗЧ за 15 км до кордону.
https://www.pravda.com.ua/news/2024/07/15/7465696/
Як повідомив офіцер ДПСУ, ввечері 14 липня у населеному пункті Мар'янівка (15 кілометрів від кордону з Молдовою –ред.) прикордонники зупинили транспортний засіб, у якому окрім водія перебували ще 4 людей.

Двоє осіб почали тікати в різні напрямки, а згодом один із цих двох у ході його пошуку напав на військовослужбовця. Для збереження свого життя прикордонник був вимушений застосувати зброю, наголошує Демченко.

Правоохоронець здійснив попереджувальні постріли та у напрямку нападника. Лікарі швидкої допомоги, яких викликали на місце, зафікували смерть правопорушника, а також факт тілесних ушкоджень у військовослужбовця.
BIGor
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Повідомлення Додано: Пон 15 лип, 2024 11:13

  BIGor написав:Прикордонник застрелив СЗЧ за 15 км до кордону.
https://www.pravda.com.ua/news/2024/07/15/7465696/
Як повідомив офіцер ДПСУ, ввечері 14 липня у населеному пункті Мар'янівка (15 кілометрів від кордону з Молдовою –ред.) прикордонники зупинили транспортний засіб, у якому окрім водія перебували ще 4 людей.

Двоє осіб почали тікати в різні напрямки, а згодом один із цих двох у ході його пошуку напав на військовослужбовця. Для збереження свого життя прикордонник був вимушений застосувати зброю, наголошує Демченко.

Правоохоронець здійснив попереджувальні постріли та у напрямку нападника. Лікарі швидкої допомоги, яких викликали на місце, зафікували смерть правопорушника, а також факт тілесних ушкоджень у військовослужбовця.


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flyman
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Повідомлення Додано: Пон 15 лип, 2024 11:19

  Mimohod написав:На якій мові інтернет дтвляться, на тій і спілкуються
100500% потому что дэфакто с 12 лет воспитанием занимается уже не школа и родители, а сверстники и интернет.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Пон 15 лип, 2024 11:36

Замість великих і помітних дронів, на полі бою будуть використовуватися мікродрони розміром з комаху

Війни майбутнього будуть кардинально відрізнятися від сучасних. Мініатюрні дрони розміром з комаху замінять великі безпілотники й стануть головною зброєю на полі бою. Ці мікродрони зможуть нейтралізувати або навіть вбивати супротивників за допомогою отрути, а кібератаки здійснюватимуться цілими роями, доставлятимуть на позиції ворога артилерійськими снарядами або ракетами.
https://glavcom.ua/country/society/zami ... 10104.html
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Пон 15 лип, 2024 11:40

  detroytred написав:Замість великих і помітних дронів, на полі бою будуть використовуватися мікродрони розміром з комаху

Війни майбутнього будуть кардинально відрізнятися від сучасних. Мініатюрні дрони розміром з комаху замінять великі безпілотники й стануть головною зброєю на полі бою. Ці мікродрони зможуть нейтралізувати або навіть вбивати супротивників за допомогою отрути, а кібератаки здійснюватимуться цілими роями, доставлятимуть на позиції ворога артилерійськими снарядами або ракетами.
https://glavcom.ua/country/society/zami ... 10104.html

бойові комарі
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 15 лип, 2024 11:42

  The_Rebel написав:Ніхто не знає, що буде взимку. Наприклад, всього 1-2 см сьогодні могли зробити президентом Нікі Хейлі і історія взагалі в іншому напрямку могла піти.

Звідки ви це взяли? Нікі Хейлі з тріском програла Трампу праймеріз. Це означає що скоріш за все переміг би Байден(якщо він не причетний до замаху), а ніяка не Нікі Хейлі.
Але, те що історія пішла б по іншому напряму - згідний.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Пон 15 лип, 2024 11:44

detroytred
Фантастических проектов много.
Посмотрим, что из них реализуется.
В "мікродрони розміром з комаху" вер. слабо, разве что для каких-то узкоспециальных задач.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 15 лип, 2024 11:57

В Одеській області 4 військових тікали за кордон — одного з них застрелено. ДБР розпочало розслідування.

Загиблий нападник — військовослужбовець, який хотів незаконно потрапити до Молдови. Інші троє — теж військові. Усі чкурнули з навчальної частини та їхали до кордону на таксі.

ДБР підтверджує факт нападу на прикордонника, але попередньо розслідує перевищення службових повноважень, які призвели до тяжких наслідків.

vitaliiangel
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