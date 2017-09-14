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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Пон 15 лип, 2024 11:59
Мобілізація у травні та червні зросла у 2 рази порівняно з попередніми двома місяцями, — Reuters з посиланням на Міноборони України
Україна може набрати ще 200 тисяч військовослужбовців до кінця року. Кремль мобілізує 30 тисяч людей щомісяця.
Середній вік мобілізованого солдата в Україні – близько 40 років.
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vitaliiangel
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Додано: Пон 15 лип, 2024 12:04
Чи всім автоматично випишуть штрафи за неоновлення даних: пояснення від Міноборони
Продовжується мобілізація в Україні, і у Міністерстві оборони розповіли, чи автоматично усім випишуть штрафи за неоновлення військово-облікових даних.
«Законом України та іншими нормативно-правовими актами не передбачена процедура автоматичного накладання штрафів», — каже директор Департаменту кадрової політики Міністерства оборони України полковник Марк Андрусяк.
За його словами, штрафи за виявлені адміністративні правопорушення можуть надходити протягом 3 місяців від моменту виявлення цього правопорушення до одного року з моменту його вчинення.https://news.finance.ua/ua/chy-vsim-avt ... minoborony
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Додано: Пон 15 лип, 2024 12:13
vitaliiangel написав:
Мобілізація у травні та червні зросла у 2 рази порівняно з попередніми двома місяцями, — Reuters з посиланням на Міноборони України
Україна може набрати ще 200 тисяч військовослужбовців до кінця року. Кремль мобілізує 30 тисяч людей щомісяця.
Середній вік мобілізованого солдата в Україні – близько 40 років.
30K * 6 = 180K Ru контрактників
200К UA мобіків
це як розуміти такий паритет?
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flyman
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Додано: Пон 15 лип, 2024 12:37
Faceless написав:
Чи всім автоматично випишуть штрафи за неоновлення даних: пояснення від Міноборони
Продовжується мобілізація в Україні, і у Міністерстві оборони розповіли, чи автоматично усім випишуть штрафи за неоновлення військово-облікових даних.
«Законом України та іншими нормативно-правовими актами не передбачена процедура автоматичного накладання штрафів», — каже директор Департаменту кадрової політики Міністерства оборони України полковник Марк Андрусяк.
За його словами, штрафи за виявлені адміністративні правопорушення можуть надходити протягом 3 місяців від моменту виявлення цього правопорушення до одного року з моменту його вчинення.https://news.finance.ua/ua/chy-vsim-avt ... minoborony
а как выявить когда человек не стоит на учете?
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Додано: Пон 15 лип, 2024 12:38
flyman
це як розуміти такий паритет?
Це коли муха з початку року їв лише гриби з фундаменту, а Хотаб по 200 гр мʼяса, то щоб наздогнати треба їсти по 400 тепер.
І скажи що ти не вмикаєш дурачка і не знаєш причин.
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