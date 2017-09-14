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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 9056905790589059
Повідомлення Додано: Пон 15 лип, 2024 11:59

Мобілізація у травні та червні зросла у 2 рази порівняно з попередніми двома місяцями, — Reuters з посиланням на Міноборони України

Україна може набрати ще 200 тисяч військовослужбовців до кінця року. Кремль мобілізує 30 тисяч людей щомісяця.

Середній вік мобілізованого солдата в Україні – близько 40 років.

vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Пон 15 лип, 2024 12:04

Re: Напад росії і білорусі на Україну

​​Чи всім автоматично випишуть штрафи за неоновлення даних: пояснення від Міноборони

Продовжується мобілізація в Україні, і у Міністерстві оборони розповіли, чи автоматично усім випишуть штрафи за неоновлення військово-облікових даних.

«Законом України та іншими нормативно-правовими актами не передбачена процедура автоматичного накладання штрафів», — каже директор Департаменту кадрової політики Міністерства оборони України полковник Марк Андрусяк.

За його словами, штрафи за виявлені адміністративні правопорушення можуть надходити протягом 3 місяців від моменту виявлення цього правопорушення до одного року з моменту його вчинення.

https://news.finance.ua/ua/chy-vsim-avt ... minoborony
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 15 лип, 2024 12:13

  vitaliiangel написав:
Мобілізація у травні та червні зросла у 2 рази порівняно з попередніми двома місяцями, — Reuters з посиланням на Міноборони України

Україна може набрати ще 200 тисяч військовослужбовців до кінця року. Кремль мобілізує 30 тисяч людей щомісяця.

Середній вік мобілізованого солдата в Україні – близько 40 років.


30K * 6 = 180K Ru контрактників
200К UA мобіків

це як розуміти такий паритет?
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 15 лип, 2024 12:37

  Faceless написав:​​Чи всім автоматично випишуть штрафи за неоновлення даних: пояснення від Міноборони

Продовжується мобілізація в Україні, і у Міністерстві оборони розповіли, чи автоматично усім випишуть штрафи за неоновлення військово-облікових даних.

«Законом України та іншими нормативно-правовими актами не передбачена процедура автоматичного накладання штрафів», — каже директор Департаменту кадрової політики Міністерства оборони України полковник Марк Андрусяк.

За його словами, штрафи за виявлені адміністративні правопорушення можуть надходити протягом 3 місяців від моменту виявлення цього правопорушення до одного року з моменту його вчинення.

https://news.finance.ua/ua/chy-vsim-avt ... minoborony


а как выявить когда человек не стоит на учете?
Олежан
 
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Повідомлення Додано: Пон 15 лип, 2024 12:38

flyman
це як розуміти такий паритет?



Це коли муха з початку року їв лише гриби з фундаменту і мерзлий виноград з гілки , а Хотаб по 200 гр мʼяса, то щоб наздогнати треба їсти по 400 тепер.

І це не кажучи про те, що у нас можуть бути зовсім інші щомісячні цифри звільняємих по сімейним обставинам
І скажи що ти не вмикаєш дурачка і не знаєш причин.
Коли відвертих клоунів почнуть банити? Скільки буде оце вмикання придурків, які роблять вигляд що чогось не розуміють?
Hotab
 
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  #<1 ... 9056905790589059
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