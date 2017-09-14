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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 9057905890599060>
Повідомлення Додано: Пон 15 лип, 2024 11:59

Мобілізація у травні та червні зросла у 2 рази порівняно з попередніми двома місяцями, — Reuters з посиланням на Міноборони України

Україна може набрати ще 200 тисяч військовослужбовців до кінця року. Кремль мобілізує 30 тисяч людей щомісяця.

Середній вік мобілізованого солдата в Україні – близько 40 років.

vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Пон 15 лип, 2024 12:04

Re: Напад росії і білорусі на Україну

​​Чи всім автоматично випишуть штрафи за неоновлення даних: пояснення від Міноборони

Продовжується мобілізація в Україні, і у Міністерстві оборони розповіли, чи автоматично усім випишуть штрафи за неоновлення військово-облікових даних.

«Законом України та іншими нормативно-правовими актами не передбачена процедура автоматичного накладання штрафів», — каже директор Департаменту кадрової політики Міністерства оборони України полковник Марк Андрусяк.

За його словами, штрафи за виявлені адміністративні правопорушення можуть надходити протягом 3 місяців від моменту виявлення цього правопорушення до одного року з моменту його вчинення.

https://news.finance.ua/ua/chy-vsim-avt ... minoborony
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 15 лип, 2024 12:13

  vitaliiangel написав:
Мобілізація у травні та червні зросла у 2 рази порівняно з попередніми двома місяцями, — Reuters з посиланням на Міноборони України

Україна може набрати ще 200 тисяч військовослужбовців до кінця року. Кремль мобілізує 30 тисяч людей щомісяця.

Середній вік мобілізованого солдата в Україні – близько 40 років.


30K * 6 = 180K Ru контрактників
200К UA мобіків

це як розуміти такий паритет?
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 15 лип, 2024 12:37

  Faceless написав:​​Чи всім автоматично випишуть штрафи за неоновлення даних: пояснення від Міноборони

Продовжується мобілізація в Україні, і у Міністерстві оборони розповіли, чи автоматично усім випишуть штрафи за неоновлення військово-облікових даних.

«Законом України та іншими нормативно-правовими актами не передбачена процедура автоматичного накладання штрафів», — каже директор Департаменту кадрової політики Міністерства оборони України полковник Марк Андрусяк.

За його словами, штрафи за виявлені адміністративні правопорушення можуть надходити протягом 3 місяців від моменту виявлення цього правопорушення до одного року з моменту його вчинення.

https://news.finance.ua/ua/chy-vsim-avt ... minoborony


а как выявить когда человек не стоит на учете?
Олежан
 
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Повідомлення Додано: Пон 15 лип, 2024 12:47

  andrijk777 написав:Але, те що історія пішла б по іншому напряму - згідний.

Хвилинка лікбезу.
"Згідний" => Згідно з п.1 статті 2, конституціїї...
"Згоден" => солідарний з кимось...

Туди ж, "розстрочка", "протягом", "на протязі"
_Mykola_
 
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Повідомлення Додано: Пон 15 лип, 2024 12:50

detroytred

Так я вважаю інфо від "Про це розповів директор Департаменту кадрової політики Міністерства оборони України полковник Марк Андрусяк." --- не менш офіційним джерелом.


Стаття від 14.07, а «розповів» коли?
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Пон 15 лип, 2024 12:57

  Hotab написав:detroytred

Так я вважаю інфо від "Про це розповів директор Департаменту кадрової політики Міністерства оборони України полковник Марк Андрусяк." --- не менш офіційним джерелом.


Стаття від 14.07, а «розповів» коли?

Виходячи з того, що ця новина:
https://wz.lviv.ua/news/516249-ne-vsi-p ... na-sluzhbu
по всім змі 21-23 годин назад, то скоріше за все 14.07 і було дане інтерв'ю.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Пон 15 лип, 2024 13:04

  Олежан написав:
  Faceless написав:​​Чи всім автоматично випишуть штрафи за неоновлення даних: пояснення від Міноборони

Продовжується мобілізація в Україні, і у Міністерстві оборони розповіли, чи автоматично усім випишуть штрафи за неоновлення військово-облікових даних.

«Законом України та іншими нормативно-правовими актами не передбачена процедура автоматичного накладання штрафів», — каже директор Департаменту кадрової політики Міністерства оборони України полковник Марк Андрусяк.

За його словами, штрафи за виявлені адміністративні правопорушення можуть надходити протягом 3 місяців від моменту виявлення цього правопорушення до одного року з моменту його вчинення.

https://news.finance.ua/ua/chy-vsim-avt ... minoborony


а как выявить когда человек не стоит на учете?

а як в нас це працює:
1. Виписують штрафи всім підряд скриптами від maza
2. Кому не лінь ідуть в суд доказувати що не строїть.
3. Судова система лежить.
4. Профіт від потужного простого рішення.
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 15 лип, 2024 13:11

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Олежан написав:а как выявить когда человек не стоит на учете
не на обліку та не оновив данні це різні речі. Штраф з перше якщо немає воєнніка, кажись
d44
 
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Повідомлення Додано: Пон 15 лип, 2024 13:24

  flyman написав:
а як в нас це працює:
1. Виписують штрафи всім підряд скриптами від maza
2.
вибачаюсь, а що таке скрипти від maza ?
flysoulfly
 
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  #<1 ... 9057905890599060>
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