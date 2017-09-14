Чи всім автоматично випишуть штрафи за неоновлення даних: пояснення від Міноборони
Продовжується мобілізація в Україні, і у Міністерстві оборони розповіли, чи автоматично усім випишуть штрафи за неоновлення військово-облікових даних.
«Законом України та іншими нормативно-правовими актами не передбачена процедура автоматичного накладання штрафів», — каже директор Департаменту кадрової політики Міністерства оборони України полковник Марк Андрусяк.
За його словами, штрафи за виявлені адміністративні правопорушення можуть надходити протягом 3 місяців від моменту виявлення цього правопорушення до одного року з моменту його вчинення.
Faceless написав:Чи всім автоматично випишуть штрафи за неоновлення даних: пояснення від Міноборони
Продовжується мобілізація в Україні, і у Міністерстві оборони розповіли, чи автоматично усім випишуть штрафи за неоновлення військово-облікових даних.
«Законом України та іншими нормативно-правовими актами не передбачена процедура автоматичного накладання штрафів», — каже директор Департаменту кадрової політики Міністерства оборони України полковник Марк Андрусяк.
За його словами, штрафи за виявлені адміністративні правопорушення можуть надходити протягом 3 місяців від моменту виявлення цього правопорушення до одного року з моменту його вчинення.
Faceless написав:Чи всім автоматично випишуть штрафи за неоновлення даних: пояснення від Міноборони
Продовжується мобілізація в Україні, і у Міністерстві оборони розповіли, чи автоматично усім випишуть штрафи за неоновлення військово-облікових даних.
«Законом України та іншими нормативно-правовими актами не передбачена процедура автоматичного накладання штрафів», — каже директор Департаменту кадрової політики Міністерства оборони України полковник Марк Андрусяк.
За його словами, штрафи за виявлені адміністративні правопорушення можуть надходити протягом 3 місяців від моменту виявлення цього правопорушення до одного року з моменту його вчинення.