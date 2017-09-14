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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Пон 15 лип, 2024 13:26
flyman написав: Олежан написав: Faceless написав:
Чи всім автоматично випишуть штрафи за неоновлення даних: пояснення від Міноборони
Продовжується мобілізація в Україні, і у Міністерстві оборони розповіли, чи автоматично усім випишуть штрафи за неоновлення військово-облікових даних.
«Законом України та іншими нормативно-правовими актами не передбачена процедура автоматичного накладання штрафів», — каже директор Департаменту кадрової політики Міністерства оборони України полковник Марк Андрусяк.
За його словами, штрафи за виявлені адміністративні правопорушення можуть надходити протягом 3 місяців від моменту виявлення цього правопорушення до одного року з моменту його вчинення.https://news.finance.ua/ua/chy-vsim-avt ... minoborony
а как выявить когда человек не стоит на учете?
а як в нас це працює:
1. Виписують штрафи всім підряд скриптами від maza
2. Кому не лінь ідуть в суд доказувати що не строїть.
3. Судова система лежить.4. Профіт від потужного простого рішення.
Профіт кому, адвокатським конторам?
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Додано: Пон 15 лип, 2024 13:37
flysoulfly написав: flyman написав:
а як в нас це працює:
1. Виписують штрафи всім підряд скриптами від maza
2.
вибачаюсь, а що таке скрипти від maza
?
maza5 написав:
например так,
SELECT fullName, address, phone
FROM resources
WHERE status = 'Ухилянт'
AND age BETWEEN 18 AND 60
AND diiaCity = true
ORDER BY income DESC;
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Додано: Пон 15 лип, 2024 13:53
Олежан написав: Faceless написав:
Чи всім автоматично випишуть штрафи за неоновлення даних: пояснення від Міноборони
Продовжується мобілізація в Україні, і у Міністерстві оборони розповіли, чи автоматично усім випишуть штрафи за неоновлення військово-облікових даних.
«Законом України та іншими нормативно-правовими актами не передбачена процедура автоматичного накладання штрафів», — каже директор Департаменту кадрової політики Міністерства оборони України полковник Марк Андрусяк.
За його словами, штрафи за виявлені адміністративні правопорушення можуть надходити протягом 3 місяців від моменту виявлення цього правопорушення до одного року з моменту його вчинення.https://news.finance.ua/ua/chy-vsim-avt ... minoborony
а как выявить когда человек не стоит на учете?
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