RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 9057905890599060
Повідомлення Додано: Пон 15 лип, 2024 13:26

  flyman написав:
  Олежан написав:
  Faceless написав:​​Чи всім автоматично випишуть штрафи за неоновлення даних: пояснення від Міноборони

Продовжується мобілізація в Україні, і у Міністерстві оборони розповіли, чи автоматично усім випишуть штрафи за неоновлення військово-облікових даних.

«Законом України та іншими нормативно-правовими актами не передбачена процедура автоматичного накладання штрафів», — каже директор Департаменту кадрової політики Міністерства оборони України полковник Марк Андрусяк.

За його словами, штрафи за виявлені адміністративні правопорушення можуть надходити протягом 3 місяців від моменту виявлення цього правопорушення до одного року з моменту його вчинення.

https://news.finance.ua/ua/chy-vsim-avt ... minoborony


а как выявить когда человек не стоит на учете?

а як в нас це працює:
1. Виписують штрафи всім підряд скриптами від maza
2. Кому не лінь ідуть в суд доказувати що не строїть.
3. Судова система лежить.
4. Профіт від потужного простого рішення.

Профіт кому, адвокатським конторам?
Schmit
 
Повідомлень: 4467
З нами з: 08.09.09
Подякував: 82 раз.
Подякували: 277 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 15 лип, 2024 13:37

  flysoulfly написав:
  flyman написав:
а як в нас це працює:
1. Виписують штрафи всім підряд скриптами від maza
2.
вибачаюсь, а що таке скрипти від maza ?


  maza5 написав:например так, :mrgreen:
SELECT fullName, address, phone
FROM resources
WHERE status = 'Ухилянт'
AND age BETWEEN 18 AND 60
AND diiaCity = true
ORDER BY income DESC;

flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 35652
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1584 раз.
Подякували: 2779 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Пон 15 лип, 2024 13:53

  Олежан написав:
  Faceless написав:​​Чи всім автоматично випишуть штрафи за неоновлення даних: пояснення від Міноборони

Продовжується мобілізація в Україні, і у Міністерстві оборони розповіли, чи автоматично усім випишуть штрафи за неоновлення військово-облікових даних.

«Законом України та іншими нормативно-правовими актами не передбачена процедура автоматичного накладання штрафів», — каже директор Департаменту кадрової політики Міністерства оборони України полковник Марк Андрусяк.

За його словами, штрафи за виявлені адміністративні правопорушення можуть надходити протягом 3 місяців від моменту виявлення цього правопорушення до одного року з моменту його вчинення.

https://news.finance.ua/ua/chy-vsim-avt ... minoborony


а как выявить когда человек не стоит на учете?

многоцелевой высокомобильный бусик :D
_hunter
 
Повідомлень: 8090
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 484 раз.
 
Профіль
2
  #<1 ... 9057905890599060
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться до 2025 року 1, 2
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
16 62633
Переглянути останнє повідомлення
Чет 27 чер, 2024 14:39
Slon_Nosov
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 221687
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 706487
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
А-Банк (1780)
15.07.2024 13:00
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.