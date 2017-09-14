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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 9057905890599060
Повідомлення Додано: Пон 15 лип, 2024 13:26

  flyman написав:
  Олежан написав:
  Faceless написав:​​Чи всім автоматично випишуть штрафи за неоновлення даних: пояснення від Міноборони

Продовжується мобілізація в Україні, і у Міністерстві оборони розповіли, чи автоматично усім випишуть штрафи за неоновлення військово-облікових даних.

«Законом України та іншими нормативно-правовими актами не передбачена процедура автоматичного накладання штрафів», — каже директор Департаменту кадрової політики Міністерства оборони України полковник Марк Андрусяк.

За його словами, штрафи за виявлені адміністративні правопорушення можуть надходити протягом 3 місяців від моменту виявлення цього правопорушення до одного року з моменту його вчинення.

https://news.finance.ua/ua/chy-vsim-avt ... minoborony


а как выявить когда человек не стоит на учете?

а як в нас це працює:
1. Виписують штрафи всім підряд скриптами від maza
2. Кому не лінь ідуть в суд доказувати що не строїть.
3. Судова система лежить.
4. Профіт від потужного простого рішення.

Профіт кому, адвокатським конторам?
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Повідомлення Додано: Пон 15 лип, 2024 13:37

  flysoulfly написав:
  flyman написав:
а як в нас це працює:
1. Виписують штрафи всім підряд скриптами від maza
2.
вибачаюсь, а що таке скрипти від maza ?


  maza5 написав:например так, :mrgreen:
SELECT fullName, address, phone
FROM resources
WHERE status = 'Ухилянт'
AND age BETWEEN 18 AND 60
AND diiaCity = true
ORDER BY income DESC;

flyman
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Повідомлення Додано: Пон 15 лип, 2024 13:53

  Олежан написав:
  Faceless написав:​​Чи всім автоматично випишуть штрафи за неоновлення даних: пояснення від Міноборони

Продовжується мобілізація в Україні, і у Міністерстві оборони розповіли, чи автоматично усім випишуть штрафи за неоновлення військово-облікових даних.

«Законом України та іншими нормативно-правовими актами не передбачена процедура автоматичного накладання штрафів», — каже директор Департаменту кадрової політики Міністерства оборони України полковник Марк Андрусяк.

За його словами, штрафи за виявлені адміністративні правопорушення можуть надходити протягом 3 місяців від моменту виявлення цього правопорушення до одного року з моменту його вчинення.

https://news.finance.ua/ua/chy-vsim-avt ... minoborony


а как выявить когда человек не стоит на учете?

многоцелевой высокомобильный бусик :D
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Повідомлення Додано: Пон 15 лип, 2024 14:29

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Нарешті хоча б в 59 бригадні знайшлись нормальні бійці, які таки змогли донести свої проблеми до широкого загалу.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Пон 15 лип, 2024 14:58

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Повідомлення Додано: Пон 15 лип, 2024 15:33

Шановні форумчани, пропонуємо до обговорення:

Що буде, якщо не оновити дані в ТЦК після 16 липня
Ірина_
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