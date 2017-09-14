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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Пон 15 лип, 2024 13:26
flyman написав: Олежан написав: Faceless написав:
Чи всім автоматично випишуть штрафи за неоновлення даних: пояснення від Міноборони
Продовжується мобілізація в Україні, і у Міністерстві оборони розповіли, чи автоматично усім випишуть штрафи за неоновлення військово-облікових даних.
«Законом України та іншими нормативно-правовими актами не передбачена процедура автоматичного накладання штрафів», — каже директор Департаменту кадрової політики Міністерства оборони України полковник Марк Андрусяк.
За його словами, штрафи за виявлені адміністративні правопорушення можуть надходити протягом 3 місяців від моменту виявлення цього правопорушення до одного року з моменту його вчинення.https://news.finance.ua/ua/chy-vsim-avt ... minoborony
а как выявить когда человек не стоит на учете?
а як в нас це працює:
1. Виписують штрафи всім підряд скриптами від maza
2. Кому не лінь ідуть в суд доказувати що не строїть.
3. Судова система лежить.4. Профіт від потужного простого рішення.
Профіт кому, адвокатським конторам?
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Додано: Пон 15 лип, 2024 13:37
flysoulfly написав: flyman написав:
а як в нас це працює:
1. Виписують штрафи всім підряд скриптами від maza
2.
вибачаюсь, а що таке скрипти від maza
?
maza5 написав:
например так,
SELECT fullName, address, phone
FROM resources
WHERE status = 'Ухилянт'
AND age BETWEEN 18 AND 60
AND diiaCity = true
ORDER BY income DESC;
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Додано: Пон 15 лип, 2024 13:53
Олежан написав: Faceless написав:
Чи всім автоматично випишуть штрафи за неоновлення даних: пояснення від Міноборони
Продовжується мобілізація в Україні, і у Міністерстві оборони розповіли, чи автоматично усім випишуть штрафи за неоновлення військово-облікових даних.
«Законом України та іншими нормативно-правовими актами не передбачена процедура автоматичного накладання штрафів», — каже директор Департаменту кадрової політики Міністерства оборони України полковник Марк Андрусяк.
За його словами, штрафи за виявлені адміністративні правопорушення можуть надходити протягом 3 місяців від моменту виявлення цього правопорушення до одного року з моменту його вчинення.https://news.finance.ua/ua/chy-vsim-avt ... minoborony
а как выявить когда человек не стоит на учете?
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Додано: Пон 15 лип, 2024 14:29
Нарешті хоча б в 59 бригадні знайшлись нормальні бійці, які таки змогли донести свої проблеми до широкого загалу.
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Додано: Пон 15 лип, 2024 14:58
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Додано: Пон 15 лип, 2024 15:33
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Додано: Пон 15 лип, 2024 16:13
Hotab написав:Олежан
значит резерв их не пропустил. Горит «зверніться в ТЦК». Надеются, что ЦНАП им поможет. Или что? К чему ваше, «ага»?
Почему удалили??
Вы п 3.9 правил форума читали?
В ЦНАПе тем кого нет в базе — вместо обновления выдают справку с печатью об отсутствии в базе.
Я к тому что раз не пропускает Резерв — то и ЦНАП не поможет
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serg1974
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Додано: Пон 15 лип, 2024 16:25
serg1974 написав:
В ЦНАПе тем кого нет в базе — вместо обновления выдают справку с печатью об отсутствии в базе.
Я к тому что раз не пропускает Резерв — то и ЦНАП не поможет
що за база? Куди не пропускає?
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d44
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Додано: Пон 15 лип, 2024 16:29
d44 написав: serg1974 написав:
В ЦНАПе тем кого нет в базе — вместо обновления выдают справку с печатью об отсутствии в базе.
Я к тому что раз не пропускает Резерв — то и ЦНАП не поможет
що за база? Куди не пропускає?
Оберег.
Що резерв+, що ЦНАП звертаються до Оберегу. ЦНАП звертається через Резерв+.
Якщо в Оберегу (базі) по особі проблеми, то видає звертатися до ТЦК, як такого, хто адмініструє Оберег.
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detroytred
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Додано: Пон 15 лип, 2024 16:31
serg1974
Я знаю. То Олежан «агакає» , що люди стоять в ЦНАП.
Я кажу «сподіваються». Я то знаю , що якщо дома не вийшло, то ЦНАП не допоможе
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Hotab
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