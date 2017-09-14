serg1974 написав:В ЦНАПе тем кого нет в базе — вместо обновления выдают справку с печатью об отсутствии в базе. Я к тому что раз не пропускает Резерв — то и ЦНАП не поможет
що за база? Куди не пропускає?
Оберег. Що резерв+, що ЦНАП звертаються до Оберегу. ЦНАП звертається через Резерв+.
Ну так там просто написано після оновлення даних- інформація в реєстрі Оберіг не повна, радимо звернутися до тцк. Але цього достатньо для виконання закону. Якщо у Тцк до вас питання, тепер знають де шукати.
Hotab написав:Я кажу «сподіваються». Я то знаю , що якщо дома не вийшло, то ЦНАП не допоможе
Саме так. Наскільки я зрозумів, то що резерв+, що ЦНАПу надали можливість лише відправляти в Оберег дані (тлф, адресу, пошту). Відправили і чекають відповіді. Якщо все норм, то відповідь з даними, які Оберег надає особі (фіг, вус, звання, влк і т.д.). Якщо проблемна особа, то в ТЦК, до тих, хто має право адмістрування Оберегу, розбиратися.
d44 написав:Ну так там просто написано після оновлення даних- інформація в реєстрі Оберіг не повна, радимо звернутися до тцк. Але цього достатньо для виконання закону. Якщо у Тцк до вас питання, тепер знають де шукати.
Я про такий варіант не чув. Тільки або норм (достатньо для виконання закону); або звертайтеся в ТЦК.
d44 написав:Ну так там просто написано після оновлення даних- інформація в реєстрі Оберіг не повна, радимо звернутися до тцк. Але цього достатньо для виконання закону. Якщо у Тцк до вас питання, тепер знають де шукати.
Я про такий варіант не чув. Тільки або норм (достатньо для виконання закону); або звертайтеся в ТЦК.
в резерві є довідка, там ці питання прописані, чітко вказано що норма закону-телефон, адреса, мейл за наявністю
detroytred написав:"Щоб Україна могла й надалі захищатися від нападу, який порушує міжнародне право, Берлін наприкінці червня та на початку липня майже таємно та майже непомітно надіслав Києву величезний військовий пакет для її армії. Серед іншого, йдеться про 39 танків.
Крім того, минулого тижня Збройні сили України отримали від Німеччини ще десять основних бойових танків Leopard 1A5 і ще двадцять БМП Marder. Це означає, що кількість "Мардерів", поставлених Німеччино., зросла до 120, а кількість перероблених "Леопардів" - до 50.
Окрім боєприпасів для Leopard 1 і Marder, Україна також отримала два додаткових мостоукладальних танка Biber, два додаткових інженерних танка Dachs, два евакуаційні танки і чотири додаткові танки для розмінування Wisent 1. Загалом Німеччина працює над поставкою до 105 відремонтованих Leopard 1A5. Зі свого боку, Україна сподівається створити штурмову бригаду для наступальних операцій з "Леопардів" та "Мардерів". https://www.unian.ua/world/himars-iris- ... 96639.html
Після контрнаступу 2023 інші новини не мають великого значення.