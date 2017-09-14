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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 9058905990609061
Повідомлення Додано: Пон 15 лип, 2024 16:34

  detroytred написав:
  d44 написав:
  serg1974 написав:В ЦНАПе тем кого нет в базе — вместо обновления выдают справку с печатью об отсутствии в базе.
Я к тому что раз не пропускает Резерв — то и ЦНАП не поможет
що за база? Куди не пропускає?

Оберег.
Що резерв+, що ЦНАП звертаються до Оберегу. ЦНАП звертається через Резерв+.

Ну так там просто написано після оновлення даних- інформація в реєстрі Оберіг не повна, радимо звернутися до тцк. Але цього достатньо для виконання закону. Якщо у Тцк до вас питання, тепер знають де шукати.
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Повідомлення Додано: Пон 15 лип, 2024 16:37

  Hotab написав:Я кажу «сподіваються». Я то знаю , що якщо дома не вийшло, то ЦНАП не допоможе

Саме так.
Наскільки я зрозумів, то що резерв+, що ЦНАПу надали можливість лише відправляти в Оберег дані (тлф, адресу, пошту).
Відправили і чекають відповіді.
Якщо все норм, то відповідь з даними, які Оберег надає особі (фіг, вус, звання, влк і т.д.).
Якщо проблемна особа, то в ТЦК, до тих, хто має право адмістрування Оберегу, розбиратися.
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Повідомлення Додано: Пон 15 лип, 2024 16:40

  Hotab написав:serg1974
Я знаю. То Олежан «агакає» , що люди стоять в ЦНАП.
Я кажу «сподіваються». Я то знаю , що якщо дома не вийшло, то ЦНАП не допоможе


більшість дурачків, хто чергує під цнапом - не з проблемами оновлення, а просто очкують ставити резерв (бо геолокація і бусик виїде). інфа сотка))
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Повідомлення Додано: Пон 15 лип, 2024 16:41

  d44 написав:Ну так там просто написано після оновлення даних- інформація в реєстрі Оберіг не повна, радимо звернутися до тцк. Але цього достатньо для виконання закону. Якщо у Тцк до вас питання, тепер знають де шукати.

Я про такий варіант не чув.
Тільки або норм (достатньо для виконання закону); або звертайтеся в ТЦК.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Пон 15 лип, 2024 16:44

  _hunter написав:Hotab
«Нєдєлю ні пічатают данниє, значіт нєт там харошіх ціфр»

https://m.facebook.com/story.php?story_ ... tid=WC7FNe


а что там пишут-то? - а то не у всех на лицекниге учетка есть...
поганий розвідник має власну сторінку в соцмережі, з точним даними і к.т. та милом.
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Повідомлення Додано: Пон 15 лип, 2024 16:46

  detroytred написав:
  d44 написав:Ну так там просто написано після оновлення даних- інформація в реєстрі Оберіг не повна, радимо звернутися до тцк. Але цього достатньо для виконання закону. Якщо у Тцк до вас питання, тепер знають де шукати.

Я про такий варіант не чув.
Тільки або норм (достатньо для виконання закону); або звертайтеся в ТЦК.
в резерві є довідка, там ці питання прописані, чітко вказано що норма закону-телефон, адреса, мейл за наявністю
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Повідомлення Додано: Пон 15 лип, 2024 16:47

  Олежан написав:
  Hotab написав:detroytred
ну є ж якісь трохи офіційні джерела.

За інформацією Ситуаційного центру Міноборони, за тиждень (з 08 по 14 липня) облікові дані через застосунок Резерв+, ТЦК або ЦНАП оновили ще 995 224 громадян.

Загалом, станом на 14 липня 2024 року, кількість оновлень сягнула понад 4 000 000.

Оновити дані можна, звернувшись у найближчий ТЦК або ЦНАП.

Або завантаживши застосунок Резерв+ в App Store чи Google Play та авторизувавшись через Bank ID.

https://t.me/ministry_of_defense_ua/9960


ага, в цнап подавал доки. там 500 человек очередь из желающих страдать а не скачать резерв.
никто никто внятно не дал ответа почему они здесь стоят? почему резерв не скачают?

Можна отримати паперову заяву в ЦНАП - доказ для суду, якщо резерву не достатньо.
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Повідомлення Додано: Пон 15 лип, 2024 16:50

  detroytred написав:"Щоб Україна могла й надалі захищатися від нападу, який порушує міжнародне право, Берлін наприкінці червня та на початку липня майже таємно та майже непомітно надіслав Києву величезний військовий пакет для її армії. Серед іншого, йдеться про 39 танків.

Крім того, минулого тижня Збройні сили України отримали від Німеччини ще десять основних бойових танків Leopard 1A5 і ще двадцять БМП Marder. Це означає, що кількість "Мардерів", поставлених Німеччино., зросла до 120, а кількість перероблених "Леопардів" - до 50.

Окрім боєприпасів для Leopard 1 і Marder, Україна також отримала два додаткових мостоукладальних танка Biber, два додаткових інженерних танка Dachs, два евакуаційні танки і чотири додаткові танки для розмінування Wisent 1. Загалом Німеччина працює над поставкою до 105 відремонтованих Leopard 1A5. Зі свого боку, Україна сподівається створити штурмову бригаду для наступальних операцій з "Леопардів" та "Мардерів".
https://www.unian.ua/world/himars-iris- ... 96639.html

Після контрнаступу 2023 інші новини не мають великого значення.
sens
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Повідомлення Додано: Пон 15 лип, 2024 16:57

  Ірина_ написав:Шановні форумчани, пропонуємо до обговорення:

Що буде, якщо не оновити дані в ТЦК після 16 липня

поділився народний депутат від фракції Слуга народу Олександр Федієнко.
ХТО це?
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  #<1 ... 9058905990609061
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