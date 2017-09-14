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Додано: Пон 15 лип, 2024 17:58
Вчера писал что ирпень отключают 4/4 хрентам сегодня с утра 6/3 что уже критично, высокоемкие АКБ вентиляторов приходится заряжать по одной банке на каждый ip2312
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Пон 15 лип, 2024 18:05, всього редагувалось 3 разів.
Додано: Пон 15 лип, 2024 17:59
Хтось хоче скласти гідну конкуренцію барабашову по рівню сприйняття реальності і якості написаного?
А між тим Резерв сьогодні фактично вісить, не справляється з натиском поспішаючих в останній вагон, по ЦНАПам теж саме, але для того щоб це побачити, треба бути в реалі, а не телеграмах фсб пастись
Додано: Пон 15 лип, 2024 18:02
Пруф или трепло ...
У нас было примерно ~10 лямов экономически активного населения. Это и мужчины, и женщины
11 лямов военнообязанных - какой-то трёп
3 ляма дефективных - втройне трёп
Но чувствуется трындёж Балашова
Додано: Пон 15 лип, 2024 18:03
somilitark
був мозок, а не біцепси.
Я сьогодні писав з посиланням на МО , що вже 4 млн, з них 1 млн за останній тиждень. Але ж це треба щоб хтось пояснив, що «сіра речовина» це не про бетон, а про мізки.
Додано: Пон 15 лип, 2024 18:09
У кого які думки з приводу другого пришестя рижого? Яке після такої вдалої фотки з піднятим кулаком стає майже невідворотним (хоча чорних лебедів виключати не треба).
Моя думка така (частково озвучував на іншій гілці) - в України зараз 2 основні завдання для свого виживання: 1)вступ в ЄС; 2)пережити путіна.
ЄС кволо, долаючи бюрократію, але рухається в напрямку єдиної Європи. Має бути щось на зразок Сполучених Штатів Європи, інакше по одинці всіх задавлять. Наше завдання ввійти в ЄС до того, як там буде спільна армія. І всіляко сприяти подальшим інтеграційним процесам вже із середини.
Отже, після приходу рижого він спробує зробити переговори на умовах, які нам можуть не сподобатися. По перше, нас і так не візьмуть в НАТО, але Трамп оголосить це офіційно. Наша тактика може полягати в тому, що ми попросимо наперед Трампа протягнути це Путіну не просто так, а як цукерку в обмін на території. Щоб за це щось отримати (наприклад, Зап. і Херс. області). Якщо буде таке перемир'я з нашою нейтральністю (умовною), то за президента Трампа Путін вже не нападе. Далі ми якнайшвидше маємо вступити в ЄС (в ідеалі якраз до 2030 року). Вже в ЄС, якщо воно і надалі буде інтегруватися в вищезгадані "СШЄ" - ми все рівно де-факто станемо членами НАТО, але не як Україна, а вже як частина СШЄ. Ну а далі просто питання часу, постійного нашого вдовбування партнерам, що це не тільки Україна, а частина СШЄ є ОКУПОВАНОЮ. І от побачите - настане той час, після смерті х-ла, коли його наступникам буде дешевше віддати окуповані території і нормально співіснувати з Європою, чим тримати цей чемодан без ручки від папередніків
Додано: Пон 15 лип, 2024 18:21
Напад росії і білорусі на Україну
Геолокація то таке, блокується легко.
Думаю, бояться що з банкід забагато інфи передасть я в ткц.
І, якщо серйозно, це обґрунтувано
Навряд, звісно, ті хто стоять під ЦНАП, це знають. Але є нюанси
Додано: Пон 15 лип, 2024 18:22
The_Rebel
В СШЄ мені буде не цікаво як там в донецькій і луганській області. Особливо отих повністю знищених за 2.5 роки.
За Крим подумати можна))
Додано: Пон 15 лип, 2024 18:36
А у бизнес-лорда нет денег на зарядную станцию ?
Или на инвертор+литий-железо-фосфатный аккум ?
Я интересуюсь в порядке повышения самообразования )
PS. У меня тихо шуршит зарядная станция
Додано: Пон 15 лип, 2024 18:38
Re: Напад росії і білорусі на Україну
І шо у вас шуршить? Бо "тихо" це вже цікаво
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