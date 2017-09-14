Додано: Пон 15 лип, 2024 18:09

У кого які думки з приводу другого пришестя рижого? Яке після такої вдалої фотки з піднятим кулаком стає майже невідворотним (хоча чорних лебедів виключати не треба).

Моя думка така (частково озвучував на іншій гілці) - в України зараз 2 основні завдання для свого виживання: 1)вступ в ЄС; 2)пережити путіна.

ЄС кволо, долаючи бюрократію, але рухається в напрямку єдиної Європи. Має бути щось на зразок Сполучених Штатів Європи, інакше по одинці всіх задавлять. Наше завдання ввійти в ЄС до того, як там буде спільна армія. І всіляко сприяти подальшим інтеграційним процесам вже із середини.

Отже, після приходу рижого він спробує зробити переговори на умовах, які нам можуть не сподобатися. По перше, нас і так не візьмуть в НАТО, але Трамп оголосить це офіційно. Наша тактика може полягати в тому, що ми попросимо наперед Трампа протягнути це Путіну не просто так, а як цукерку в обмін на території. Щоб за це щось отримати (наприклад, Зап. і Херс. області). Якщо буде таке перемир'я з нашою нейтральністю (умовною), то за президента Трампа Путін вже не нападе. Далі ми якнайшвидше маємо вступити в ЄС (в ідеалі якраз до 2030 року). Вже в ЄС, якщо воно і надалі буде інтегруватися в вищезгадані "СШЄ" - ми все рівно де-факто станемо членами НАТО, але не як Україна, а вже як частина СШЄ. Ну а далі просто питання часу, постійного нашого вдовбування партнерам, що це не тільки Україна, а частина СШЄ є ОКУПОВАНОЮ. І от побачите - настане той час, після смерті х-ла, коли його наступникам буде дешевше віддати окуповані території і нормально співіснувати з Європою, чим тримати цей чемодан без ручки від папередніків