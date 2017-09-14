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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 9060906190629063>
Повідомлення Додано: Пон 15 лип, 2024 17:52

Статья длинная кому интересно кликайте по ссылкам




vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Пон 15 лип, 2024 17:58

Вчера писал что ирпень отключают 4/4 хрентам сегодня с утра 6/3 что уже критично, высокоемкие АКБ вентиляторов приходится заряжать по одной банке на каждый ip2312
Зображення
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Пон 15 лип, 2024 18:05, всього редагувалось 3 разів.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Пон 15 лип, 2024 17:59

  Бетон написав:
Провалилась аферка.

Хтось хоче скласти гідну конкуренцію барабашову по рівню сприйняття реальності і якості написаного?

А між тим Резерв сьогодні фактично вісить, не справляється з натиском поспішаючих в останній вагон, по ЦНАПам теж саме, але для того щоб це побачити, треба бути в реалі, а не телеграмах фсб пастись :lol:
somilitark
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Повідомлення Додано: Пон 15 лип, 2024 18:02

  Бетон написав:Из 11 млн обновилось 3 млн бронировано дефективных. 8 млн наклали.
Провалилась аферка. Это и есть ваш рейтинг

Пруф или трепло ...

У нас было примерно ~10 лямов экономически активного населения. Это и мужчины, и женщины

11 лямов военнообязанных - какой-то трёп

3 ляма дефективных - втройне трёп

Но чувствуется трындёж Балашова
pesikot
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Повідомлення Додано: Пон 15 лип, 2024 18:03

somilitark

але для того щоб


був мозок, а не біцепси.
Я сьогодні писав з посиланням на МО , що вже 4 млн, з них 1 млн за останній тиждень. Але ж це треба щоб хтось пояснив, що «сіра речовина» це не про бетон, а про мізки.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Пон 15 лип, 2024 18:09

У кого які думки з приводу другого пришестя рижого? Яке після такої вдалої фотки з піднятим кулаком стає майже невідворотним (хоча чорних лебедів виключати не треба).
Моя думка така (частково озвучував на іншій гілці) - в України зараз 2 основні завдання для свого виживання: 1)вступ в ЄС; 2)пережити путіна.
ЄС кволо, долаючи бюрократію, але рухається в напрямку єдиної Європи. Має бути щось на зразок Сполучених Штатів Європи, інакше по одинці всіх задавлять. Наше завдання ввійти в ЄС до того, як там буде спільна армія. І всіляко сприяти подальшим інтеграційним процесам вже із середини.
Отже, після приходу рижого він спробує зробити переговори на умовах, які нам можуть не сподобатися. По перше, нас і так не візьмуть в НАТО, але Трамп оголосить це офіційно. Наша тактика може полягати в тому, що ми попросимо наперед Трампа протягнути це Путіну не просто так, а як цукерку в обмін на території. Щоб за це щось отримати (наприклад, Зап. і Херс. області). Якщо буде таке перемир'я з нашою нейтральністю (умовною), то за президента Трампа Путін вже не нападе. Далі ми якнайшвидше маємо вступити в ЄС (в ідеалі якраз до 2030 року). Вже в ЄС, якщо воно і надалі буде інтегруватися в вищезгадані "СШЄ" - ми все рівно де-факто станемо членами НАТО, але не як Україна, а вже як частина СШЄ. Ну а далі просто питання часу, постійного нашого вдовбування партнерам, що це не тільки Україна, а частина СШЄ є ОКУПОВАНОЮ. І от побачите - настане той час, після смерті х-ла, коли його наступникам буде дешевше віддати окуповані території і нормально співіснувати з Європою, чим тримати цей чемодан без ручки від папередніків
The_Rebel
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Повідомлення Додано: Пон 15 лип, 2024 18:21

Напад росії і білорусі на Україну

trololo написав:
  Hotab написав:serg1974
Я знаю. То Олежан «агакає» , що люди стоять в ЦНАП.
Я кажу «сподіваються». Я то знаю , що якщо дома не вийшло, то ЦНАП не допоможе


більшість дурачків, хто чергує під цнапом - не з проблемами оновлення, а просто очкують ставити резерв (бо геолокація і бусик виїде). інфа сотка))
Геолокація то таке, блокується легко.
Думаю, бояться що з банкід забагато інфи передасть я в ткц.
І, якщо серйозно, це обґрунтувано
Навряд, звісно, ті хто стоять під ЦНАП, це знають. Але є нюанси
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 15 лип, 2024 18:22

The_Rebel
В СШЄ мені буде не цікаво як там в донецькій і луганській області. Особливо отих повністю знищених за 2.5 роки.
За Крим подумати можна))
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Пон 15 лип, 2024 18:36

  vitaliiangel написав:Вчера писал что ирпень отключают 4/4 хрентам сегодня с утра 6/3 что уже критично, высокоемкие АКБ вентиляторов приходится заряжать по одной банке на каждый ip2312
Зображення

А у бизнес-лорда нет денег на зарядную станцию ?
Или на инвертор+литий-железо-фосфатный аккум ?

Я интересуюсь в порядке повышения самообразования )

PS. У меня тихо шуршит зарядная станция
pesikot
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Повідомлення Додано: Пон 15 лип, 2024 18:38

Re: Напад росії і білорусі на Україну

pesikot написав:
  vitaliiangel написав:Вчера писал что ирпень отключают 4/4 хрентам сегодня с утра 6/3 что уже критично, высокоемкие АКБ вентиляторов приходится заряжать по одной банке на каждый ip2312
Зображення

А у бизнес-лорда нет денег на зарядную станцию ?
Или на инвертор+литий-железо-фосфатный аккум ?

Я интересуюсь в порядке повышения самообразования )

PS. У меня тихо шуршит зарядная станция
І шо у вас шуршить? Бо "тихо" це вже цікаво
Faceless
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  #<1 ... 9060906190629063>
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