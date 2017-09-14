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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 9060906190629063
Повідомлення Додано: Пон 15 лип, 2024 18:46

ДумайТЕ!©

  detroytred написав:Абсурд. Просто абсурд. В країні.

Такого не може бути навіть в мирний час, а не те що у воєнний.
Звинувачення Безуглої...

Повинно бути негайно:
- розслідування по обом сторонам;
- притягнення до відповідальності того, хто коїть злочин.

З.и. яка може бути реакція влади, в суспільстві на інфо про пересічних прикордонників, бусифікаторів тощо, якщо на інфо посадової особи про отакі дії реакція мізерна...
І про яку війну на виживання може бути мова...
Бо при війні на виживання отака брехня на адресу найвищого військового командування (якщо вона безпідставна) такої посадовиці - це пряма диверсія проти країни.
Бо при війні на виживання отакі дії найвищого військового командування (якщо вони дійсно отакі) - це пряма диверсія проти країни.

Це хрєн зна що...
Шпектакль якись-то.
Але реально гинуть люди та відбуваються руйнування.
Ну от :roll: - а я тільки вчора писав, що одна з "жирних" причин, через які я хочу звільнитись, це - "армійський дибілізм/бардак"!


Ну, ще на початку повномасштабної думав, що може це тимчасово - бо ворог раптово напав і тому все так...
Але, йшов 29й місяць повномаштабної, а "армійський дибілізм/бардак" подекуди ще й посилився/збільшився🤦🏻

Але ж добре, що це все не в нас, а на Марсі!©😁
Бо ж такого бути не може!!!
З нами таке не трапиться ніколи!!© :lol:
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Повідомлення Додано: Пон 15 лип, 2024 18:52

  Hotab написав:somilitark

але для того щоб


був мозок, а не біцепси.
Я сьогодні писав з посиланням на МО , що вже 4 млн, з них 1 млн за останній тиждень. Але ж це треба щоб хтось пояснив, що «сіра речовина» це не про бетон, а про мізки.

2 діплома з атлічієм мають не тільки лиш усі)))
Люблять казати мем про "одіозний політік", а я добавлю і введу новий мем про одіозний форумчанин, таких мало на гілці, самородок, в ньому чудово все...
somilitark
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Повідомлення Додано: Пон 15 лип, 2024 18:53

  pesikot написав:А у бизнес-лорда нет денег на зарядную станцию ?
я не покупаю всё на что у меня есть деньги. Если накроется хотя бы одна банка АКБ или контролёр останешься ты без зарядной станции, будешь бегать по ремонтам. А если у меня накроется любой из контролеров, останется ещё 19 рабочих. Покупать зарядную станцию за 40 тыс чтобы запитать вентилятор за 300 грн - верх мудрости. Остальное все запитано без зарядных станций
vitaliiangel
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