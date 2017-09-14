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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 90619062906390649065>
Повідомлення Додано: Пон 15 лип, 2024 18:46

ДумайТЕ!©

  detroytred написав:Абсурд. Просто абсурд. В країні.

Такого не може бути навіть в мирний час, а не те що у воєнний.
Звинувачення Безуглої...

Повинно бути негайно:
- розслідування по обом сторонам;
- притягнення до відповідальності того, хто коїть злочин.

З.и. яка може бути реакція влади, в суспільстві на інфо про пересічних прикордонників, бусифікаторів тощо, якщо на інфо посадової особи про отакі дії реакція мізерна...
І про яку війну на виживання може бути мова...
Бо при війні на виживання отака брехня на адресу найвищого військового командування (якщо вона безпідставна) такої посадовиці - це пряма диверсія проти країни.
Бо при війні на виживання отакі дії найвищого військового командування (якщо вони дійсно отакі) - це пряма диверсія проти країни.

Це хрєн зна що...
Шпектакль якись-то.
Але реально гинуть люди та відбуваються руйнування.
Ну от :roll: - а я тільки вчора писав, що одна з "жирних" причин, через які я хочу звільнитись, це - "армійський дибілізм/бардак"!


Ну, ще на початку повномасштабної думав, що може це тимчасово - бо ворог раптово напав і тому все так...
Але, йшов 29й місяць повномаштабної, а "армійський дибілізм/бардак" подекуди ще й посилився/збільшився🤦🏻

Але ж добре, що це все не в нас, а на Марсі!©😁
Бо ж такого бути не може!!!
З нами таке не трапиться ніколи!!© :lol:
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Повідомлення Додано: Пон 15 лип, 2024 18:52

  Hotab написав:somilitark

але для того щоб


був мозок, а не біцепси.
Я сьогодні писав з посиланням на МО , що вже 4 млн, з них 1 млн за останній тиждень. Але ж це треба щоб хтось пояснив, що «сіра речовина» це не про бетон, а про мізки.

2 діплома з атлічієм мають не тільки лиш усі)))
Люблять казати мем про "одіозний політік", а я добавлю і введу новий мем про одіозний форумчанин, таких мало на гілці, самородок, в ньому чудово все...
somilitark
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Повідомлення Додано: Пон 15 лип, 2024 18:53

  pesikot написав:А у бизнес-лорда нет денег на зарядную станцию ?
я не покупаю всё на что у меня есть деньги. Если накроется хотя бы одна банка АКБ или контролёр останешься ты без зарядной станции, будешь бегать по ремонтам. А если у меня накроется любой из контролеров, останется ещё 19 рабочих. Покупать зарядную станцию за 40 тыс чтобы запитать вентилятор за 300 грн - верх мудрости. Остальное все запитано без зарядных станций
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Пон 15 лип, 2024 18:55

  Успіх написав:Ну, ще на початку повномасштабної думав, що може це тимчасово - бо ворог раптово напав і тому все так...
Але, йшов 29й місяць повномаштабної, а "армійський дибілізм/бардак" подекуди ще й посилився/збільшився🤦🏻

А чому Долярчик ніяк не хоче впливати і вносити раціональні пропозиції?
Успіха тільки вистачає розвести руками і пробубніти на форумі?
somilitark
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Повідомлення Додано: Пон 15 лип, 2024 18:58

  Hotab написав:The_Rebel
В СШЄ мені буде не цікаво як там в донецькій і луганській області. Особливо отих повністю знищених за 2.5 роки.
За Крим подумати можна))

Ну, принаймні Маріуполь як символ боротьби я б точно хотів бачити у нашому складі. Та і велика частина Луганської області була взята майже без бою і не дуже постраждала.
Якщо допустити, що ми все ж будемо в СШЄ, то відновлення буде швидким. Просто на всі операції з росією поставлять податок на відновлення і 2-3% з кожної операції будуть направлені туди
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Повідомлення Додано: Пон 15 лип, 2024 18:59

  Faceless написав:
pesikot написав:PS. У меня тихо шуршит зарядная станция
І шо у вас шуршить? Бо "тихо" це вже цікаво

Bluetti AC200MAX

Іноді вмикає вентилятори, при навантаженні, яке в мене - комп, монітор, роутер, ONU
На холодильник теж не гучно

Зарядка завжди гучно, тим більше, що від двох зарядок, щоб швидче
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Повідомлення Додано: Пон 15 лип, 2024 19:04

  vitaliiangel написав:
  pesikot написав:А у бизнес-лорда нет денег на зарядную станцию ?
я не покупаю всё на что у меня есть деньги. Если накроется хотя бы одна банка АКБ или контролёр останешься ты без зарядной станции, будешь бегать по ремонтам. А если у меня накроется любой из контролеров, останется ещё 19 рабочих. Покупать зарядную станцию за 40 тыс чтобы запитать вентилятор за 300 грн - верх мудрости. Остальное все запитано без зарядных станций

Классический нищеброд ... при наличии денег, по легенде, экономить на спичках

А мог бы запитать кондиционер, например
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Повідомлення Додано: Пон 15 лип, 2024 19:10

  pesikot написав:
  Faceless написав:
pesikot написав:PS. У меня тихо шуршит зарядная станция
І шо у вас шуршить? Бо "тихо" це вже цікаво

Bluetti AC200MAX

Іноді вмикає вентилятори, при навантаженні, яке в мене - комп, монітор, роутер, ONU
На холодильник теж не гучно

Зарядка завжди гучно, тим більше, що від двох зарядок, щоб швидче

В мене така сама - все в ній подобається, правда є 2 недоліки: величезна вага та довгий час зарядки (порівнюючи все з однокласниками 2 кВт)
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Повідомлення Додано: Пон 15 лип, 2024 19:13

  somilitark написав:
  Бетон написав:
Провалилась аферка.

Хтось хоче скласти гідну конкуренцію барабашову по рівню сприйняття реальності і якості написаного?

А між тим Резерв сьогодні фактично вісить, не справляється з натиском поспішаючих в останній вагон, по ЦНАПам теж саме, але для того щоб це побачити, треба бути в реалі, а не телеграмах фсб пастись :lol:

Спробував знайти мій допис, як будуть бігти в остані дні оновлювати дані

Не знайшов, ну то таке

А по факту так, будуть намагатись оновити в остані дні
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Повідомлення Додано: Пон 15 лип, 2024 19:16

  The_Rebel написав:
  pesikot написав:Bluetti AC200MAX

Іноді вмикає вентилятори, при навантаженні, яке в мене - комп, монітор, роутер, ONU
На холодильник теж не гучно

Зарядка завжди гучно, тим більше, що від двох зарядок, щоб швидче

В мене така сама - все в ній подобається, правда є 2 недоліки: величезна вага та довгий час зарядки (порівнюючи все з однокласниками 2 кВт)

У мене +друга зарядка + перехідник для зарядки через роз"єм для сонячних панелей

2.5 години від 0 до 100 - перевірено

Вагу, звісно, нікуди не діти
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  #<1 ... 90619062906390649065>
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