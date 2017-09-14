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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 9062906390649065>
Повідомлення Додано: Пон 15 лип, 2024 19:25

  Hotab написав:Не всі програми працюють при увімкненому ВПН. Або з програмами які підсовують фейкову локацію.
Конкретно про резерв не знаю. І чи взагалі бере він дані про поточну локацію. Бо дія здається перевіряв, бачить таку підставу. А чому? Бо в дії зашитий функціонал для переселенців. Які можуть підтвердити факт проживання в іншому місті дистанційно, по ЖПС, без візитів у держоргани.

Не обов'язково всіх пускати через ВПН, дія, перевіряє, але якщо програма спуфінгу буде використовуватися з функціоналом через меню розробника на мобільному, то нічого вона не зможе побачити фізично, тому що мобільний буде на більш нижчому рівні отримувати фейкові координати ніж те куди вона зможе достукатися у ядрі андроїда, особливо версій 10,11+, вона може тільки по деяким другорядним неспівпадінням, як то ІР зробити такий висновок, але не по фактичним кординатам які отримає від ядра Андроїда. :lol:
_Mykola_
 
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Повідомлення Додано: Пон 15 лип, 2024 19:28

  The_Rebel написав:У кого які думки з приводу другого пришестя рижого? Яке після такої вдалої фотки з піднятим кулаком стає майже невідворотним (хоча чорних лебедів виключати не треба).

Не знаю, не знаю, все може бути. Я б не здивувалася, якби ФБР довела, що то було маскі-шоу, організоване Трампом. Як на мене, 20-річний вбивця, ідейно вмотивований, з вибухівкою вдома та записаним напередодні роліком у соцмережах виглядає зовсім не натурально. Нє вєрю!(с)
  The_Rebel написав:Моя думка така (частково озвучував на іншій гілці) - в України зараз 2 основні завдання для свого виживання: 1)вступ в ЄС; 2)пережити путіна.

Основне завдання поки одне - боронити країну і гнати кацапів з нашої землі.

  The_Rebel написав:Отже, після приходу рижого він спробує зробити переговори на умовах, які нам можуть не сподобатися.

Шось мені підказує, шо всі можливі сценарії вже давно пропрацьовуються і коли настане час Х, то всім буде відомо, що робити та згідно якого плану.

  The_Rebel написав: І от побачите - настане той час, після смерті х-ла, коли його наступникам буде дешевше віддати окуповані території і нормально співіснувати з Європою, чим тримати цей чемодан без ручки від папередніків

Жодних сумнівів щодо цього.
fler
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Повідомлення Додано: Пон 15 лип, 2024 19:30

  vitaliiangel написав:Вчера писал что ирпень отключают 4/4 хрентам сегодня с утра 6/3 что уже критично, высокоемкие АКБ вентиляторов приходится заряжать по одной банке на каждый ip2312
Зображення

Візіміть собі щось на кшталт отакого на 8*21700 і не мучайтесь, зібрати ж такий конструктор напевно зможете?
_Mykola_
 
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Повідомлення Додано: Пон 15 лип, 2024 19:38

  pesikot написав:
  somilitark написав:
  Бетон написав:
Провалилась аферка.

Хтось хоче скласти гідну конкуренцію барабашову по рівню сприйняття реальності і якості написаного?

А між тим Резерв сьогодні фактично вісить, не справляється з натиском поспішаючих в останній вагон, по ЦНАПам теж саме, але для того щоб це побачити, треба бути в реалі, а не телеграмах фсб пастись :lol:

Спробував знайти мій допис, як будуть бігти в остані дні оновлювати дані

Не знайшов, ну то таке

А по факту так, будуть намагатись оновити в остані дні

Я і Хотаб також вважали, що система не витримає кількості охочих в останні дні, я радив оновитися в неділю, на що пан Летусрок голосно сміявся.
Ми розуміємо логіку українця патріота, а чомусь дводипломним з відзнакою блище фейкі з зрадоканалів з абсолютною дічиною(((
somilitark
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Повідомлення Додано: Пон 15 лип, 2024 19:44

  The_Rebel написав:В мене така сама - все в ній подобається, правда є 2 недоліки: величезна вага та довгий час зарядки (порівнюючи все з однокласниками 2 кВт)

+Шум при роботі інвертора + завелике власне споживання.
Час зарядки можна суттєво зменшити, докупіть блок живлення від 10-140 Вольт, не більше ніж на 15А, через порт сонячних панелей вона може взяти до 900Вт (але пам'ятайте про баланс не більше ніж 15А, таким ином якщо взяти зарядку на 60вольт *10А, то зможете витягнути практично 900Вт, але краще трохи вищий вольтаж, але менший ампераж + 470Вт штатна зарядка. Але зараз коли жара, більше ніж 750Вт краще не давати, вимкне через перевищення температури. Максимум по паспорту штатна зарядка + порт сонячних панелей це 1400Вт.
Востаннє редагувалось _Mykola_ в Пон 15 лип, 2024 19:45, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 15 лип, 2024 19:44

  _Mykola_ написав:
  vitaliiangel написав:Вчера писал что ирпень отключают 4/4 хрентам сегодня с утра 6/3 что уже критично, высокоемкие АКБ вентиляторов приходится заряжать по одной банке на каждый ip2312
Зображення

Візіміть собі щось на кшталт отакого на 8*21700 і не мучайтесь, зібрати ж такий конструктор напевно зможете?
вентиляторы на 12 вольт . 3 банки 18650 последовательно, ёмкости каждой 3200мач хватает на 5-6 часов. Крутят круглосуточно . Потом все эти 12-18 банок (или сколько там накопится) надо зарядить за 3 часа. Как ваш девайс решает проблему? Контролёр ip2312 даёт 3 ампера на банку. Но это до 50% заряда, затем ток зарядки постепенно снижается до 0,6А .
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Пон 15 лип, 2024 19:47, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Пон 15 лип, 2024 19:45

  somilitark написав:а чомусь дводипломним з відзнакою блище фейкі з зрадоканалів з абсолютною дічиною(((

Так наявність кількості дипломів з відзнакою, не гарантує якості цих дипломів

Sad but true

Мені цікаво інше, а що він набудував іншим ?
Укриття якої якості він набудував ... якщо, взагалі, він їх побудував
pesikot
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Повідомлення Додано: Пон 15 лип, 2024 19:53

  vitaliiangel написав: вентиляторы на 12 вольт . 3 банки 18650 последовательно, ёмкости каждой 3200мач хватает на 5-6 часов. Крутят круглосуточно . Потом все эти 12-18 банок (или сколько там накопится) надо зарядить за 3 часа. Как ваш девайс решает проблему? Контролёр ip2312 даёт 3 ампера на банку. Но это до 50% заряда, затем ток зарядки постепенно снижается до 0,6А .


Ты вообще понимаешь, что после твоих рассказов о хонда аккорд, о третье дискотеке, о твоих рассказах, какой ты офигенный, какой ты директор, ты выглядишь жалко ...

Ты заряжаешь дрищевые вентиляторы от б-у аккумуляторов
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Повідомлення Додано: Пон 15 лип, 2024 19:57

  vitaliiangel написав:вентиляторы на 12 вольт . 3 банки 18650 последовательно, ёмкости каждой 3200мач хватает на 5-6 часов. Крутят круглосуточно . Потом все эти 12-18 банок (или сколько там накопится) надо зарядить за 3 часа. Как ваш девайс решает проблему? Контролёр ip2312 даёт 3 ампера на банку. Но это до 50% заряда, затем ток зарядки постепенно снижается до 0,6А .

Якщо 50Е це 5А*8, через type C вона може взяти 65 Вт (100Вт також, але грітися буде), банально менеджити один девайс і 19 легше. Взяти два отримати 5000mA*16 і забути про менеджмент десятків банок + отримати 100Вт Power Delivery порт про всяк випадок.
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Повідомлення Додано: Пон 15 лип, 2024 20:10

_Mykola_ спасибо рассмотрю ваш вариант
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  #<1 ... 9062906390649065>
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