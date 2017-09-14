Успіх написав:Ну, ще на початку повномасштабної думав, що може це тимчасово - бо ворог раптово напав і тому все так... Але, йшов 29й місяць повномаштабної, а "армійський дибілізм/бардак" подекуди ще й посилився/збільшився🤦🏻
А чому Долярчик ніяк не хоче впливати і вносити раціональні пропозиції? Успіха тільки вистачає розвести руками і пробубніти на форумі?
Та я вже тут і з командуванням трохи "йду в штики"! А що толку? Толк з того тільки НЕ на мою користь... Лише натяки/або відкриті погрози перевести мене в піхоту!🤦🏻
Бетон написав:Из 11 млн обновилось 3 млн бронировано дефективных. 8 млн наклали. Провалилась аферка. Это и есть ваш рейтинг
Пруф или трепло ...
У нас было примерно ~10 лямов экономически активного населения. Это и мужчины, и женщины
11 лямов военнообязанных - какой-то трёп
3 ляма дефективных - втройне трёп
Но чувствуется трындёж Балашова
Ти дійсно задовбав... Коли звинувачуєш когось у "трьопі", то хоч сам надавай аргументи, а не трьоп.
*Загальну кількість військовозобов'язаних Міністерство оборони оцінює в 10,6 млн людей. Станом на 7 липня — востаннє, коли звітували у Міністерстві оборони, — свої дані оновили трохи більше 3,1 мільйона громадян.* https://minfin.com.ua/ua/2024/07/15/131126747/
По буквах прочитай. І хто ближче з цифрами. Той, хто виклав свою думку, чи ти (той, хто абсолютно безпідставно звинуватив у трьопі)?
З.и. справа навіть не у істинності цифр, а у тому, що ти звинувачуєш у трьопі-триндежі, не парячись навести аргументи.
Доречі було б корисно, на правах ротації. Потім на полігон під Житомир на місяць на 20 тис грн. Потім в Десну на місяць на 20 тис грн. Відпустку щорічну обовʼязково надати на скільки у тебе? 40? 45? І на нове коло. А потім спитали «що ти обираєш? Де ?» (ясно що додому обрати не можна, то раз в рік) Так тебе можна привчити цінувати що маєш, і поважати людей.
Доречі було б корисно, на правах ротації. Потім на полігон під Житомир на місяць на 20 тис грн. Потім в Десну на місяць на 20 тис грн. Відпустку щорічну обовʼязково надати на скільки у тебе? 40? 45? І на нове коло. А потім спитали «що ти обираєш? Де ?» (ясно що додому обрати не можна, то раз в рік) Так тебе можна привчити цінувати що маєш, і поважати людей.
Думаю, що Долярчик почав би волати, що грошей мало, ще по дорозі на полігон під Житомир ...
Шось мені підказує, шо ти скоро добазікаєшся)). Нещодавно мій чоловік познайомився з одним бригадним, який керує трьома бригадами арти - на Харк., Запорож. та Херс. напрямках. Так шо можу по блату перевести тебе в піхоту, ще й окоп зможеш вибрати який захочеш)))
Бетон написав:Из 11 млн обновилось 3 млн бронировано дефективных. 8 млн наклали. Провалилась аферка. Это и есть ваш рейтинг
Пруф или трепло ...
У нас было примерно ~10 лямов экономически активного населения. Это и мужчины, и женщины
11 лямов военнообязанных - какой-то трёп
3 ляма дефективных - втройне трёп
Но чувствуется трындёж Балашова
Ти дійсно задовбав... Коли звинувачуєш когось у "трьопі", то хоч сам надавай аргументи, а не трьоп.
*Загальну кількість військовозобов'язаних Міністерство оборони оцінює в 10,6 млн людей. Станом на 7 липня — востаннє, коли звітували у Міністерстві оборони, — свої дані оновили трохи більше 3,1 мільйона громадян.* https://minfin.com.ua/ua/2024/07/15/131126747/
По буквах прочитай. І хто ближче з цифрами. Той, хто виклав свою думку, чи ти (той, хто абсолютно безпідставно звинуватив у трьопі)?
З.и. справа навіть не у істинності цифр, а у тому, що ти звинувачуєш у трьопі-триндежі, не парячись навести аргументи.