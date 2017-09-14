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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 906390649065906690679068>
Повідомлення Додано: Пон 15 лип, 2024 20:20

Як так?©

  fler написав:Основне завдання поки одне - боронити країну і гнати кацапів з нашої землі.
А як так сталось, що основне завдання ти з своїм чоловіком знаєте/розумієте, але ЧОМУСЬ ніяким боком до нього?
Чомусь не виконуєте ОСНОВНЕ завдання?

Як так?©
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Повідомлення Додано: Пон 15 лип, 2024 20:26

  Успіх написав:
  fler написав:Основне завдання поки одне - боронити країну і гнати кацапів з нашої землі.
А як так сталось, що основне завдання ти з своїм чоловіком знаєте/розумієте, але ЧОМУСЬ ніяким боком до нього?
Чомусь не виконуєте ОСНОВНЕ завдання?

Як так?©

А чому ти не виконуешь ?
Як так ?

Ти ж, в ЗСУ став заробляти такі гроші, які роверним крамом не зміг би заробити
Ти ж цими грошима вихвалявся

То ти від цього відмовишься ?

Не тринди, не відмовися
pesikot
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Повідомлення Додано: Пон 15 лип, 2024 20:27

Одною ногою в піхоті))

  somilitark написав:
  Успіх написав:Ну, ще на початку повномасштабної думав, що може це тимчасово - бо ворог раптово напав і тому все так...
Але, йшов 29й місяць повномаштабної, а "армійський дибілізм/бардак" подекуди ще й посилився/збільшився🤦🏻

А чому Долярчик ніяк не хоче впливати і вносити раціональні пропозиції?
Успіха тільки вистачає розвести руками і пробубніти на форумі?
Та я вже тут і з командуванням трохи "йду в штики"!
А що толку?
Толк з того тільки НЕ на мою користь...
Лише натяки/або відкриті погрози перевести мене в піхоту!🤦🏻 :mrgreen:

Тож - систему не побориш...

Простіше її просто "обійти".
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Повідомлення Додано: Пон 15 лип, 2024 20:32

  pesikot написав:
  Бетон написав:Из 11 млн обновилось 3 млн бронировано дефективных. 8 млн наклали.
Провалилась аферка. Это и есть ваш рейтинг

Пруф или трепло ...

У нас было примерно ~10 лямов экономически активного населения. Это и мужчины, и женщины

11 лямов военнообязанных - какой-то трёп

3 ляма дефективных - втройне трёп

Но чувствуется трындёж Балашова

Ти дійсно задовбав...
Коли звинувачуєш когось у "трьопі", то хоч сам надавай аргументи, а не трьоп.

*Загальну кількість військовозобов'язаних Міністерство оборони оцінює в 10,6 млн людей. Станом на 7 липня — востаннє, коли звітували у Міністерстві оборони, — свої дані оновили трохи більше 3,1 мільйона громадян.*
https://minfin.com.ua/ua/2024/07/15/131126747/

По буквах прочитай. І хто ближче з цифрами. Той, хто виклав свою думку, чи ти (той, хто абсолютно безпідставно звинуватив у трьопі)?

З.и. справа навіть не у істинності цифр, а у тому, що ти звинувачуєш у трьопі-триндежі, не парячись навести аргументи.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Пон 15 лип, 2024 20:33

ДумайТЕ! ДійТЕ! БагатійТЕ!©)))

  pesikot написав:
  Успіх написав:
  fler написав:Основне завдання поки одне - боронити країну і гнати кацапів з нашої землі.
А як так сталось, що основне завдання ти з своїм чоловіком знаєте/розумієте, але ЧОМУСЬ ніяким боком до нього?
Чомусь не виконуєте ОСНОВНЕ завдання?

Як так?©

А чому ти не виконуешь ?
Як так ?

Ти ж, в ЗСУ став заробляти такі гроші, які роверним крамом не зміг би заробити
Ти ж цими грошима вихвалявся

То ти від цього відмовишься ?

Не тринди, не відмовися

Я вже майже 29 міс на фронті!

Тут хочеш-не хочеш, а ВИКОНУЄШ!

А на рахунок грошей - так я тут вже втомився всіх і тебе в тому числі запрошувати в ЗСУ на такі "шалені гроші"!

Прийди і зароби!© :lol:
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Повідомлення Додано: Пон 15 лип, 2024 20:33

Успіх

погрози перевести мене в піхоту!


Доречі було б корисно, на правах ротації. Потім на полігон під Житомир на місяць на 20 тис грн. Потім в Десну на місяць на 20 тис грн. Відпустку щорічну обовʼязково надати на скільки у тебе? 40? 45? І на нове коло. А потім спитали «що ти обираєш? Де ?» (ясно що додому обрати не можна, то раз в рік)
Так тебе можна привчити цінувати що маєш, і поважати людей.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Пон 15 лип, 2024 20:36

  Hotab написав:Успіх

погрози перевести мене в піхоту!


Доречі було б корисно, на правах ротації. Потім на полігон під Житомир на місяць на 20 тис грн. Потім в Десну на місяць на 20 тис грн. Відпустку щорічну обовʼязково надати на скільки у тебе? 40? 45? І на нове коло. А потім спитали «що ти обираєш? Де ?» (ясно що додому обрати не можна, то раз в рік)
Так тебе можна привчити цінувати що маєш, і поважати людей.

Думаю, що Долярчик почав би волати, що грошей мало, ще по дорозі на полігон під Житомир ...
pesikot
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Повідомлення Додано: Пон 15 лип, 2024 20:51

  Успіх написав:
  fler написав:Основне завдання поки одне - боронити країну і гнати кацапів з нашої землі.
А як так сталось, що основне завдання ти з своїм чоловіком знаєте/розумієте, але ЧОМУСЬ ніяким боком до нього?
Чомусь не виконуєте ОСНОВНЕ завдання?

Як так?©

Шось мені підказує, шо ти скоро добазікаєшся)). Нещодавно мій чоловік познайомився з одним бригадним, який керує трьома бригадами арти - на Харк., Запорож. та Херс. напрямках. Так шо можу по блату перевести тебе в піхоту, ще й окоп зможеш вибрати який захочеш)))
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Повідомлення Додано: Пон 15 лип, 2024 20:58

Як об стіну горохом©

Дебілоїдам вже пояснювали, але вони далі туплять))

І Бобюа, і Фріз тут вже писали схоже, що я напишу нижче.

Фронтовикам ТЕПЕР до сраки та ротація кудись в ліс за 20К, що і далі буде супроводжуватись "тяготами і лішеніями", - далі невільний, сім'я не поруч і т.п.!

Фронтовики ВИМАГАЮТЬ замінити на фронті/звільнити їх!
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Повідомлення Додано: Пон 15 лип, 2024 21:00

  detroytred написав:
  pesikot написав:
  Бетон написав:Из 11 млн обновилось 3 млн бронировано дефективных. 8 млн наклали.
Провалилась аферка. Это и есть ваш рейтинг

Пруф или трепло ...

У нас было примерно ~10 лямов экономически активного населения. Это и мужчины, и женщины

11 лямов военнообязанных - какой-то трёп

3 ляма дефективных - втройне трёп

Но чувствуется трындёж Балашова

Ти дійсно задовбав...
Коли звинувачуєш когось у "трьопі", то хоч сам надавай аргументи, а не трьоп.

*Загальну кількість військовозобов'язаних Міністерство оборони оцінює в 10,6 млн людей. Станом на 7 липня — востаннє, коли звітували у Міністерстві оборони, — свої дані оновили трохи більше 3,1 мільйона громадян.*
https://minfin.com.ua/ua/2024/07/15/131126747/

По буквах прочитай. І хто ближче з цифрами. Той, хто виклав свою думку, чи ти (той, хто абсолютно безпідставно звинуватив у трьопі)?

З.и. справа навіть не у істинності цифр, а у тому, що ти звинувачуєш у трьопі-триндежі, не парячись навести аргументи.

Дякую, Детройт
Бетон
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