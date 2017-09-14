vitaliiangel написав:Вчера писал что ирпень отключают 4/4 хрентам сегодня с утра 6/3 что уже критично, высокоемкие АКБ вентиляторов приходится заряжать по одной банке на каждый ip2312
Візіміть собі щось на кшталт отакого на 8*21700 і не мучайтесь, зібрати ж такий конструктор напевно зможете?
вентиляторы на 12 вольт . 3 банки 18650 последовательно, ёмкости каждой 3200мач хватает на 5-6 часов. Крутят круглосуточно . Потом все эти 12-18 банок (или сколько там накопится) надо зарядить за 3 часа. Как ваш девайс решает проблему? Контролёр ip2312 даёт 3 ампера на банку. Но это до 50% заряда, затем ток зарядки постепенно снижается до 0,6А .
Шось мені підказує, шо ти скоро добазікаєшся)). Нещодавно мій чоловік познайомився з одним бригадним, який керує трьома бригадами арти - на Харк., Запорож. та Херс. напрямках. Так шо можу по блату перевести тебе в піхоту, ще й окоп зможеш вибрати який захочеш)))
Тим більше! То чому не піде твій чоловік в піхоту? Та і ти разом з ним могла б піти ПО БАЖАННІ! Але щось бажання нема?
Фронтовикам ТЕПЕР до сраки та ротація кудись в ліс за 20К, що і далі буде супроводжуватись "тяготами і лішеніями", - далі невільний, сім'я не поруч і т.п.!
Не зрозумів, то ти не воювати втомився, а взагалі служити? Не вірю. Вадік з Дніпра казав (Віталій з Ірпеня підтверджував) що армія шара, тилові криси , смачна сіська з бюджету і рання пенсія. Та і ти у всіх тут питав і придуркувато гигикав «не в окопі? Так не рахується!» Давай тебе тепер в «не рахується» під Житомир на 20к? То ти службу не розпробував ще, важко лише перші 20 років.
Востаннє редагувалось Hotab в Пон 15 лип, 2024 21:11, всього редагувалось 2 разів.
Можно конкретную статью которую нарушил невернувшийся человек? Ее нет. Это еще вопрос что незаконней - невозвращение или требование возврата.
Можна ст. 336 Кримінального кодексу України
Ага. Это статья за неприход по боевой повестке после медкомиссии. Читаем статью
Стаття 336. Ухилення від призову на військову службу під час мобілізації, на особливий період, на військову службу за призовом осіб із числа резервістів в особливий період
То есть это если он ухиляется, то есть не приходит по повестке врученной лично в руки, ну так же в законах? А если он повестку лично в руки не получал и выполнил норму закона № 3633-ІХ про оновлення даних, то сам факт не возврата из за границы нарушением закона не является, ну вот же четко написано
у разі перебування за кордоном – шляхом повідомлення на офіційну електронну адресу або на офіційний номер телефону, які зазначені на офіційному сайті територіального центру комплектування та соціальної підтримки за місцем перебування на військовому обліку, або через електронний кабінет призовника, військовозобов’язаного, резервіста (за наявності);
Шось мені підказує, шо ти скоро добазікаєшся)). Нещодавно мій чоловік познайомився з одним бригадним, який керує трьома бригадами арти - на Харк., Запорож. та Херс. напрямках. Так шо можу по блату перевести тебе в піхоту, ще й окоп зможеш вибрати який захочеш)))
Васал мого васала не мій васал...
Знайомий і пальцем не поворухне. Ще й за такого приводу. Бо прославиться на всі ЗСУ, якщо (коли) спливуть причини такої *допомоги*.
Очевидно, що є щось незрозуміле з відключеннями електроенергії та енергосистемою Україною.
Найбільше про це говорить зараз фаховий економіст та кандидат наук з управління та менджменту Юрій Гаврилечко.
АРҐУМЕНТИ ЕКСПЕРТА:
50% електрогенерації нам завжди забезпечували АЕС Через дії ворога Україна втратила сумарно 22-25% електрогенерації Це багато, але це не настільки багато, аби виключати все постійно та на довго . АЕС завжди забезпечували основні потреби населення Враховуючи втрату маневрових потужностей, електрику для населення, фактично, мали б відключати лише зранку та в вечорі, та й то – не надовго Натомість у Києві, приміром, відключення постійні, і разом з електрикою відключається й водопостачання. При цьому, зараз спливають факти, що Європа та США два роки передавали нам десятки установок автономної генерації. Де вони? USAID зробила заяву, що передала Україні 91 таку установку. З них працює лише 2. Ще 18 – встановленні, але не запущені. Всі решта – навіть ще не були встановлені. Що це? Як це розуміти?