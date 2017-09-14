fler написав:

Успіх написав: fler написав: Основне завдання поки одне - боронити країну і гнати кацапів з нашої землі. Основне завдання поки одне - боронити країну і гнати кацапів з нашої землі. А як так сталось, що основне завдання ти з своїм чоловіком знаєте/розумієте, але ЧОМУСЬ ніяким боком до нього?

Чомусь не виконуєте ОСНОВНЕ завдання?



Як так?© А як так сталось, щоти з своїм чоловіком знаєте/розумієте, але ЧОМУСЬ ніяким боком до нього?Чомусь не виконуєте ОСНОВНЕ завдання?Як так?©

мій чоловік познайомився з одним бригадним, який керує трьома бригадами арти - на Харк., Запорож. та Херс. напрямках. Так шо можу по блату перевести тебе в піхоту

Шось мені підказує, шо ти скоро добазікаєшся)). Нещодавно, ще й окоп зможеш вибрати який захочеш)))