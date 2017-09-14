Бетон написав:Щось мені підказує, що в бараній ріг скрутять не Успіха, а того, хто тільки вякне в сторону побратима. Флер, зря вы так. Как можно бойцу угрожать?
Бетон, ви вважаєте, що боєць має право обзивати повією (чи не кожного разу, коли тут пише) людину, яку ніколи в житті не бачив? Це нормально? ПС. Я не ставлю собі за мету помститися цьому недолугому, але всі необхідні важелі впливу у мене є.
Шось мені підказує, шо ти скоро добазікаєшся)). Нещодавно мій чоловік познайомився з одним бригадним, який керує трьома бригадами арти - на Харк., Запорож. та Херс. напрямках. Так шо можу по блату перевести тебе в піхоту, ще й окоп зможеш вибрати який захочеш)))
Тобто, fler це не зовсім жінка, а бригадний, який керує трьома бригадами арти в окулярах Rayban за 350 ойро. Тоді ясно чого він народжувати не хоче. Чомусь я не здивований.
flyman я с этого начинал. Меня не устроил поток воздуха от них. Взял моторчик от струйного принтера (идеально отбалансирован) питание 10-12в. Ниже 10 работает но уже плохо дует. Прилепил лопасти от настольного вентилятора, холдер 3*18650 последовательно. И вуаля сдувает меня с дивана. Но есть нюансы. Подходят только высокотоковые АКб от шуруповертов, самокатов. Если использовать низкотоковый то последний в цепи садится в ноль, тогда когда 1й и 2й держат 3,6в. Ещё пробовал моторчик от массажной подушки (тоже 12в) но тогда вентилятор надо прикручивать к полу, моща дикая.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Пон 15 лип, 2024 21:36, всього редагувалось 2 разів.
Бетон написав:Щось мені підказує, що в бараній ріг скрутять не Успіха, а того, хто тільки вякне в сторону побратима. Флер, зря вы так. Как можно бойцу угрожать?
Бетон, ви вважаєте, що боєць має право обзивати повією (чи не кожного разу, коли тут пише) людину, яку ніколи в житті не бачив? Це нормально? ПС. Я не ставлю собі за мету помститися цьому недолугому, але всі необхідні важелі впливу у мене є.
Звісно ображати жінок не можна. Може він вас любить. Ревнує Успіх, благословляю тебе, раб божий - зізнайся в коханні. Не тримай в собі
Востаннє редагувалось Бетон в Пон 15 лип, 2024 21:34, всього редагувалось 2 разів.
Там і цифра 528 тис. на березень 2023. Тепер ключове - це не заброньовані, а ті, хто має відстрочку. І головне - навіть не оформлені, а потенційне право на відстрочку. Бо ті множини, які пересікаються з правом на звільнення, можуть не оформлювати відстрочку, поки не клюне. А це ті, хто має батьків інвалідів, та ін. Також брати, сини, батьки загиблих. Також вік, яких наближається до граничного.
fox767676 написав:я прийдуу до влади успіх незламницю собі на господарство візьме, на балконі буде зберігати разом з чоловіком
Щось мені це нагадало фільм "Груз 200", який я недавно переглянув))
Раджу і Флер з її чоловіком переглянути цей фільм
Они чрезмерно молоды и не поймут смысла прекрасных технопейзажей Ленинска и тонкой игры Баширова, Серебрякова и Полуяна А ты думаешь что мадам Флёр тоже дочка секретаря райкома(Слуги того Народу, или Партии Легионов - а какая разница ?)???