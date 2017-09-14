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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 9065906690679068>
Повідомлення Додано: Пон 15 лип, 2024 21:27

  Бетон написав:Щось мені підказує, що в бараній ріг скрутять не Успіха, а того, хто тільки вякне в сторону побратима.
Флер, зря вы так. Как можно бойцу угрожать?

Бетон, ви вважаєте, що боєць має право обзивати повією (чи не кожного разу, коли тут пише) людину, яку ніколи в житті не бачив? Це нормально?
ПС. Я не ставлю собі за мету помститися цьому недолугому, але всі необхідні важелі впливу у мене є.
fler
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Повідомлення Додано: Пон 15 лип, 2024 21:29

  fox767676 написав:я прийдуу до влади
успіх незламницю собі на господарство візьме, на балконі буде зберігати разом з чоловіком

Щось мені це нагадало фільм "Груз 200", який я недавно переглянув))

Раджу і Флер з її чоловіком переглянути цей фільм :lol: :mrgreen:
Успіх
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Повідомлення Додано: Пон 15 лип, 2024 21:30

  fler написав:
  Успіх написав:
  fler написав:Основне завдання поки одне - боронити країну і гнати кацапів з нашої землі.
А як так сталось, що основне завдання ти з своїм чоловіком знаєте/розумієте, але ЧОМУСЬ ніяким боком до нього?
Чомусь не виконуєте ОСНОВНЕ завдання?

Як так?©

Шось мені підказує, шо ти скоро добазікаєшся)). Нещодавно мій чоловік познайомився з одним бригадним, який керує трьома бригадами арти - на Харк., Запорож. та Херс. напрямках. Так шо можу по блату перевести тебе в піхоту, ще й окоп зможеш вибрати який захочеш)))

Тобто, fler це не зовсім жінка, а бригадний, який керує трьома бригадами арти в окулярах Rayban за 350 ойро.
Тоді ясно чого він народжувати не хоче.
Чомусь я не здивований.
Water
 
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Повідомлення Додано: Пон 15 лип, 2024 21:31

flyman я с этого начинал. Меня не устроил поток воздуха от них. Взял моторчик от струйного принтера (идеально отбалансирован) питание 10-12в. Ниже 10 работает но уже плохо дует. Прилепил лопасти от настольного вентилятора, холдер 3*18650 последовательно. И вуаля сдувает меня с дивана. Но есть нюансы. Подходят только высокотоковые АКб от шуруповертов, самокатов. Если использовать низкотоковый то последний в цепи садится в ноль, тогда когда 1й и 2й держат 3,6в. Ещё пробовал моторчик от массажной подушки (тоже 12в) но тогда вентилятор надо прикручивать к полу, моща дикая.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Пон 15 лип, 2024 21:36, всього редагувалось 2 разів.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Пон 15 лип, 2024 21:31

  fler написав:
  Бетон написав:Щось мені підказує, що в бараній ріг скрутять не Успіха, а того, хто тільки вякне в сторону побратима.
Флер, зря вы так. Как можно бойцу угрожать?

Бетон, ви вважаєте, що боєць має право обзивати повією (чи не кожного разу, коли тут пише) людину, яку ніколи в житті не бачив? Це нормально?
ПС. Я не ставлю собі за мету помститися цьому недолугому, але всі необхідні важелі впливу у мене є.

Звісно ображати жінок не можна.
Може він вас любить. Ревнує
Успіх, благословляю тебе, раб божий - зізнайся в коханні. Не тримай в собі
Востаннє редагувалось Бетон в Пон 15 лип, 2024 21:34, всього редагувалось 2 разів.
Бетон
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Повідомлення Додано: Пон 15 лип, 2024 21:32

Стосовно кількості броньовиків та маючих відстрочку.

Ось таке промайнуло за той рік:
Нагадаємо, що на початку жовтні перший віцепрем’єр-міністр - міністр економіки Юлія Свириденко заявляла, що на той час було заброньовано понад 700 тисяч осіб.
https://delo.ua/economy/nazvano-kilkist ... zi-413035/

Там і цифра 528 тис. на березень 2023.
Тепер ключове - це не заброньовані, а ті, хто має відстрочку. І головне - навіть не оформлені, а потенційне право на відстрочку.
Бо ті множини, які пересікаються з правом на звільнення, можуть не оформлювати відстрочку, поки не клюне. А це ті, хто має батьків інвалідів, та ін. Також брати, сини, батьки загиблих. Також вік, яких наближається до граничного.

Тобто цифри можуть плавати у великому діапазоні.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Пон 15 лип, 2024 21:35

  fler написав:Я не ставлю собі за мету помститися цьому недолугому, але всі необхідні важелі впливу у мене є.

Для чого ви образили Успіха, якщо ви його особисто не знаєте?
Які важелі впливу є? Перший важель це...?
Water
 
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Повідомлення Додано: Пон 15 лип, 2024 21:35

)))

  fler написав:Я не ставлю собі за мету помститися цьому недолугому, але всі необхідні важелі впливу у мене є.
ОБОВ'ЯЗКОВО подивись фільм "Груз 200"!!!
Там одна теж погрожувала, що приїде її хлопець з Афганістану і захистить її :lol:
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Повідомлення Додано: Пон 15 лип, 2024 21:38

  Water написав:його особисто не знаєте?
Які важелі впливу є? Перший важель це
1й рычаг сама пойдет на фронт и покажет Успиху как рыть окопы. Пусть ему будет стыдно, только детей умеет делать.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Пон 15 лип, 2024 21:39

  Успіх написав:
  fox767676 написав:я прийдуу до влади
успіх незламницю собі на господарство візьме, на балконі буде зберігати разом з чоловіком

Щось мені це нагадало фільм "Груз 200", який я недавно переглянув))

Раджу і Флер з її чоловіком переглянути цей фільм :lol: :mrgreen:

Они чрезмерно молоды и не поймут смысла прекрасных технопейзажей Ленинска и тонкой игры Баширова, Серебрякова и Полуяна
А ты думаешь что мадам Флёр тоже дочка секретаря райкома(Слуги того Народу, или Партии Легионов - а какая разница :D ?)???
барабашов
 
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