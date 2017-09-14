Додано: Пон 15 лип, 2024 21:39

ЛАД написав: Mimohod написав: ЛАД написав: Как это можно объяснить Как это можно объяснить

Идет мамаша с коляской, рядом идет подруга. Они что то там обсуждают на украинском про соседей. В коляске едет малыш, в пухлых ручках смартфон, на смартфоне "Маша и медведь". Все при деле. Идет мамаша с коляской, рядом идет подруга. Они что то там обсуждают на украинском про соседей. В коляске едет малыш, в пухлых ручках смартфон, на смартфоне "Маша и медведь". Все при деле.

Меня не особо удивляет, что малыш говорит по-русски, больше удивляет, что он не может (как пишет whois2010) свободно говорить по-украински. Меня не особо удивляет, что малыш говорит по-русски, больше удивляет, что он(как пишет) свободно говорить по-украински.

Читал статью психологов на этот счет - пишут что это взаимосвязанные вещи, потому что чтобы легко засунуть в мозг неродной язык - нужно вначале хорошо этот мозг развить изучением родного, того который ты не выбираешь, тот на котором мамка пела колыбельные. То есть для детей проходящих обучение на неродном языке, либо для детей-билингвов в смешанных семьях (статья была западная) психологи рекомендуют не погружать детей полностью в окружающую языковую среду ограничивая общение на родном (к чему склоняются многие эмигранты, думая что если ребенок будет слушать вокруг только скажем английский то он им и хорошо заговорит - а получается что ребенок говорит хорошо только для не говорящих вообще родителей а для местных он говорит кострубато) -а наоборот, родной развивать по максимуму, а потом этот развитый мозг другой язык сам легко подхватит, и у человека получится несколько красивых грамотных языков. А у нас получилось что пошли по первому пути запрещая родной для детей русский - ну а результат Вы выше описали. Но тут есть и хорошая новость - зато нас стариков с советским образованием пока еще держат на работе, за вміння грамотно та професійно донести думку кількома мовами