Идет мамаша с коляской, рядом идет подруга. Они что то там обсуждают на украинском про соседей. В коляске едет малыш, в пухлых ручках смартфон, на смартфоне "Маша и медведь". Все при деле.
Меня не особо удивляет, что малыш говорит по-русски, больше удивляет, что он не может (как пишет whois2010) свободно говорить по-украински.
Читал статью психологов на этот счет - пишут что это взаимосвязанные вещи, потому что чтобы легко засунуть в мозг неродной язык - нужно вначале хорошо этот мозг развить изучением родного, того который ты не выбираешь, тот на котором мамка пела колыбельные. То есть для детей проходящих обучение на неродном языке, либо для детей-билингвов в смешанных семьях (статья была западная) психологи рекомендуют не погружать детей полностью в окружающую языковую среду ограничивая общение на родном (к чему склоняются многие эмигранты, думая что если ребенок будет слушать вокруг только скажем английский то он им и хорошо заговорит - а получается что ребенок говорит хорошо только для не говорящих вообще родителей а для местных он говорит кострубато) -а наоборот, родной развивать по максимуму, а потом этот развитый мозг другой язык сам легко подхватит, и у человека получится несколько красивых грамотных языков. А у нас получилось что пошли по первому пути запрещая родной для детей русский - ну а результат Вы выше описали. Но тут есть и хорошая новость - зато нас стариков с советским образованием пока еще держат на работе, за вміння грамотно та професійно донести думку кількома мовами
Я возможно излишне резок Но вот то чти пишет т.н. "fler" это квинтесенция путинизма - сословность, произвол и беспредел То , против чего и воюет Украина И вот такое задвигать - это дискредитация всей борьбы Ураинского Народа Подрывает дух в сто крат сильней ухилянтских спплетен и москвофильных блогиров
vitaliiangel написав:Очевидно, що є щось незрозуміле з відключеннями електроенергії та енергосистемою Україною.
Найбільше про це говорить зараз фаховий економіст та кандидат наук з управління та менджменту Юрій Гаврилечко.
АРҐУМЕНТИ ЕКСПЕРТА:
50% електрогенерації нам завжди забезпечували АЕС Через дії ворога Україна втратила сумарно 22-25% електрогенерації Це багато, але це не настільки багато, аби виключати все постійно та на довго . АЕС завжди забезпечували основні потреби населення Враховуючи втрату маневрових потужностей, електрику для населення, фактично, мали б відключати лише зранку та в вечорі, та й то – не надовго Натомість у Києві, приміром, відключення постійні, і разом з електрикою відключається й водопостачання. При цьому, зараз спливають факти, що Європа та США два роки передавали нам десятки установок автономної генерації. Де вони? USAID зробила заяву, що передала Україні 91 таку установку. З них працює лише 2. Ще 18 – встановленні, але не запущені. Всі решта – навіть ще не були встановлені. Що це? Як це розуміти?
Хотелось бы ещё понять, сколько энергии реально экономится UA говорил про то, что с самопальными Блюэтти у него на объектах расход ЭЭ помесячно вроде даже вырос 23-к-24, хотя может там и жара, и более транжирные арендаторы попались. Может несгибаемый трудностями и слугами того народу народ готовят к коммерческим ценам на ЭЭ как в Польше и Чехословакии к примеру?
fox767676 написав:я прийдуу до влади успіх незламницю собі на господарство візьме, на балконі буде зберігати разом з чоловіком
Щось мені це нагадало фільм "Груз 200", який я недавно переглянув))
Раджу і Флер з її чоловіком переглянути цей фільм
Они чрезмерно молоды и не поймут смысла прекрасных технопейзажей Ленинска и тонкой игры Баширова, Серебрякова и Полуяна А ты думаешь что мадам Флёр тоже дочка секретаря райкома(Слуги того Народу, или Партии Легионов - а какая разница ?)???
Все можливо Вона ж тут і так натякає про свою "важність", і етак))
Тож, так багато перетинається її життя/поведінка з головною героїнею цього фільму
чоловік і так багато робить для армії ми перемагаємо чоловік не придатний для служби наступаємо до кордонів 91 у чоловіка бронь(хм, він же не придатний) вже знищили всі узкі нпз мій чоловік бос всім босам
ахах, ору просто)) Вангую шо як приспіче то ще якимось чудом зявиться посада десь на кордоні в ужгороді))