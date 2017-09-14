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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 90669067906890699070>
Повідомлення Додано: Пон 15 лип, 2024 21:46

  vitaliiangel написав:Очевидно, що є щось незрозуміле з відключеннями електроенергії та енергосистемою Україною.


Найбільше про це говорить зараз фаховий економіст та кандидат наук з управління та менджменту Юрій Гаврилечко.

АРҐУМЕНТИ ЕКСПЕРТА:

50% електрогенерації нам завжди забезпечували АЕС
Через дії ворога Україна втратила сумарно 22-25% електрогенерації
Це багато, але це не настільки багато, аби виключати все постійно та на довго .
АЕС завжди забезпечували основні потреби населення
Враховуючи втрату маневрових потужностей, електрику для населення, фактично, мали б відключати лише зранку та в вечорі, та й то – не надовго
Натомість у Києві, приміром, відключення постійні, і разом з електрикою відключається й водопостачання.
При цьому, зараз  спливають факти, що Європа та США два роки передавали нам десятки установок автономної генерації. Де вони?
USAID зробила заяву, що передала Україні 91 таку установку.
З них працює лише 2. Ще 18 – встановленні, але  не запущені. Всі решта – навіть ще не були встановлені. Що це? Як це розуміти?

https://radiotrek.rv.ua/articles/nas-du ... 29017.html

Хотелось бы ещё понять, сколько энергии реально экономится
UA говорил про то, что с самопальными Блюэтти у него на объектах расход ЭЭ помесячно вроде даже вырос 23-к-24, хотя может там и жара, и более транжирные арендаторы попались.
Может несгибаемый трудностями и слугами того народу народ готовят к коммерческим ценам на ЭЭ как в Польше и Чехословакии к примеру?
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Пон 15 лип, 2024 21:47

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Лучше пересмотреть штрафбат. Все враги, предатели. Люди - щепки.
Всё повторяется
Бетон
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Повідомлення Додано: Пон 15 лип, 2024 22:08

  барабашов написав:Хотелось бы ещё понять, сколько энергии реально экономится
сегодня с 6 утра до 22:00 э.э. была 3 часа. Я думаю хорошо сэкономили на мне)
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Пон 15 лип, 2024 22:08

  Успіх написав:Дебілоїдам вже пояснювали, але вони далі туплять))

І Бобюа, і Фріз тут вже писали схоже, що я напишу нижче.

Фронтовикам ТЕПЕР до сраки та ротація кудись в ліс за 20К, що і далі буде супроводжуватись "тяготами і лішеніями", - далі невільний, сім'я не поруч і т.п.!

Фронтовики ВИМАГАЮТЬ замінити на фронті/звільнити їх!

Проше пана, цо то єст ВИМАГАЮТЬ? Як то робиси? Мож мене навчете вимагати? :lol:
Banderlog
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Повідомлення Додано: Пон 15 лип, 2024 22:10

  fox767676 написав:Я возможно излишне резок
Но вот то чти пишет т.н. "fler" это квинтесенция путинизма - сословность, произвол и беспредел
То , против чего и воюет Украина
И вот такое задвигать - это дискредитация всей борьбы Ураинского Народа
Подрывает дух в сто крат сильней ухилянтских спплетен и москвофильных блогиров

Что я там прозевал? Что она пишет?
У меня к ней претензия одна: слишком сладкие источники информации. Часто преувеличенно хорошие для нас. С другой стороны тут есть целая плеяда алярмистов, в каждом заголовке которого «КАТАСТРОФА», «Оборона прорвана». Ни у кого вопросов нет.

Что там еще крамольного есть?
Я так понял задвигают «отправляет в окопы». В чем это заключается? Требованиями стать на учет тех, кто там не стоит? Так это еще до войны должно было быть. И сейчас это все в рамках нового закона.
Я действительно вот сегодня вообще не понимаю аргументов тех, кто не желает вставать. Потому что отмазка «я сразу буду в окопе без подготовки, так как там некомплект и всех сразу тащат под Клещеевку без оружия» звучит все нелепее. Из 4 млн обновившихся (за минусом бронированных) сколько миллионов в окопе? А 4.000.001 чувак отправится мгновенно в окоп?


Готов слушать)
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Пон 15 лип, 2024 22:14

  Hotab написав:Потому что отмазка «я сразу буду в окопе без подготовки, так как там некомплект и всех сразу тащат под Клещеевку без оружия» звучит все нелепее. Из 4 млн обновившихся (за минусом бронированных) сколько миллионов в окопе? А 4.000.001 чувак отправится мгновенно в окоп?
большинство бусифицированных после учебки отправляют на заработки в Африку. Мнение генерал майора для тебя что то значит?
Армія потребує багато профільних фахівців у різних напрямках, але найбільших дефіцит становлять саме піхотинці.

Про це розповів генерал-майор Віктор Ніколюк, передає видання NV.
и 100500 других источников говорят то же самое. Я не говорю что всех (статистики нет) но вероятность попасть в пехоту очень высокая. Уже и Успих писал что у них забрали в пехоту. Потому что в пехоте самые высокие потери. Тыловые крысы туда не спешат, а пэрэсичные должны бежать вприпрыжку. Потому что хотаб так видит. Не верят люди в справедливость поэтому не обновляют данные. Умная власть при таком низком уровне доверия должна сама сложить полномочия
  Hotab написав:Я действительно вот сегодня вообще не понимаю аргументов тех, кто не желает вставать
просто ты любишь когда тебя наепывают, а ухылянты не любят. Никаких других аргументов. Можешь рассказать что государство не наепывает. Посмеемся.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Пон 15 лип, 2024 22:26, всього редагувалось 5 разів.
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Повідомлення Додано: Пон 15 лип, 2024 22:18

Re: Напад росії і білорусі на Україну

То, что мобилизация идёт по плану это неправда. И вам это хорошо известно. Я просто не понимаю, зачем вы ерничаете. Из 10 насильно мобилизованных один становится бойцом. Об этом твердят командиры.
Поэтому сегодня мобилизация, возможно, не покрывает даже потери
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Повідомлення Додано: Пон 15 лип, 2024 22:20

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Червінського випустили з-під варти після внесення 9 млн грн застави, — Суспільне

Розвідник перебував під арештом з квітня минулого року.

Наконец-то, режим его выпустил
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Повідомлення Додано: Пон 15 лип, 2024 22:28

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Hotab написав:Готов слушать)


Вечное бравирование "связями в верхах","телефонным правом"
и ладно бы еще только в стычках со мной или бетоном
нет же, с успихом, представителем самого тяглового сословия, на которых и держится фронт сейчас, и Украина как-то. миллионы людей из-за таких месседжей в адрес успиха почувствуют себя униженными и бесправными.
Так можно и волнения в армии спровоцировать и обрушение фронта, а то еще и новый 17. Отдавать себе отчет надо кто что говорит. никакая патриотическая риторика не спасет, если с людьми как при крепостном праве обращаться.
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Пон 15 лип, 2024 22:29

За крок до перевороту думок©

  Banderlog написав:
  Успіх написав:Дебілоїдам вже пояснювали, але вони далі туплять))

І Бобюа, і Фріз тут вже писали схоже, що я напишу нижче.

Фронтовикам ТЕПЕР до сраки та ротація кудись в ліс за 20К, що і далі буде супроводжуватись "тяготами і лішеніями", - далі невільний, сім'я не поруч і т.п.!

Фронтовики ВИМАГАЮТЬ замінити на фронті/звільнити їх!

Проше пана, цо то єст ВИМАГАЮТЬ? Як то робиси? Мож мене навчете вимагати? :lol:
Покищо вимагають лише на форумах :lol:
Бо в реалі - то за таке вимагання зразу погрожують переведенням в піхоту🤦🏻😁
  vitaliiangel написав:и 100500 других источников говорят то же самое. Я не говорю что всех (статистики нет) но вероятность попасть в пехоту очень высокая
І тут - армійський дибілізм!
От для чого новеньких давати в піхоту, якщо можна дати в "інженерні війська" і зараз би не Успіх рив піски Донеччини і тягав/носив пасами важезні соснові колоди... а новенькі!
Для чого тоді 2,5роки готували/"тренували" Успіха, щоб тепер окопи рити і бліндажі будувати???

Тут же, навіть, більшість форумчан трубили: "ну все, тепер Успіх професійний військовий, тепер його не відпустять..."
І?
Для чого 2,5роки навчали, щоб тепер "міністр мив підлоги"???🤦🏻🤦‍♂️🤦
Успіх
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