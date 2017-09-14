Додано: Пон 15 лип, 2024 22:10

fox767676 написав: Я возможно излишне резок

Но вот то чти пишет т.н. "fler" это квинтесенция путинизма - сословность, произвол и беспредел

То , против чего и воюет Украина

И вот такое задвигать - это дискредитация всей борьбы Ураинского Народа

Подрывает дух в сто крат сильней ухилянтских спплетен и москвофильных блогиров Я возможно излишне резокНо вот то чти пишет т.н. "fler" это квинтесенция путинизма - сословность, произвол и беспределТо , против чего и воюет УкраинаИ вот такое задвигать - это дискредитация всей борьбы Ураинского НародаПодрывает дух в сто крат сильней ухилянтских спплетен и москвофильных блогиров

Что я там прозевал? Что она пишет?У меня к ней претензия одна: слишком сладкие источники информации. Часто преувеличенно хорошие для нас. С другой стороны тут есть целая плеяда алярмистов, в каждом заголовке которого «КАТАСТРОФА», «Оборона прорвана». Ни у кого вопросов нет.Что там еще крамольного есть?Я так понял задвигают «отправляет в окопы». В чем это заключается? Требованиями стать на учет тех, кто там не стоит? Так это еще до войны должно было быть. И сейчас это все в рамках нового закона.Я действительно вот сегодня вообще не понимаю аргументов тех, кто не желает вставать. Потому что отмазка «я сразу буду в окопе без подготовки, так как там некомплект и всех сразу тащат под Клещеевку без оружия» звучит все нелепее. Из 4 млн обновившихся (за минусом бронированных) сколько миллионов в окопе? А 4.000.001 чувак отправится мгновенно в окоп?Готов слушать)