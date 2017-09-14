vitaliiangel написав:Очевидно, що є щось незрозуміле з відключеннями електроенергії та енергосистемою Україною.
Найбільше про це говорить зараз фаховий економіст та кандидат наук з управління та менджменту Юрій Гаврилечко.
АРҐУМЕНТИ ЕКСПЕРТА:
50% електрогенерації нам завжди забезпечували АЕС Через дії ворога Україна втратила сумарно 22-25% електрогенерації Це багато, але це не настільки багато, аби виключати все постійно та на довго . АЕС завжди забезпечували основні потреби населення Враховуючи втрату маневрових потужностей, електрику для населення, фактично, мали б відключати лише зранку та в вечорі, та й то – не надовго Натомість у Києві, приміром, відключення постійні, і разом з електрикою відключається й водопостачання. При цьому, зараз спливають факти, що Європа та США два роки передавали нам десятки установок автономної генерації. Де вони? USAID зробила заяву, що передала Україні 91 таку установку. З них працює лише 2. Ще 18 – встановленні, але не запущені. Всі решта – навіть ще не були встановлені. Що це? Як це розуміти?
Хотелось бы ещё понять, сколько энергии реально экономится UA говорил про то, что с самопальными Блюэтти у него на объектах расход ЭЭ помесячно вроде даже вырос 23-к-24, хотя может там и жара, и более транжирные арендаторы попались. Может несгибаемый трудностями и слугами того народу народ готовят к коммерческим ценам на ЭЭ как в Польше и Чехословакии к примеру?
fox767676 написав:Я возможно излишне резок Но вот то чти пишет т.н. "fler" это квинтесенция путинизма - сословность, произвол и беспредел То , против чего и воюет Украина И вот такое задвигать - это дискредитация всей борьбы Ураинского Народа Подрывает дух в сто крат сильней ухилянтских спплетен и москвофильных блогиров
Что я там прозевал? Что она пишет? У меня к ней претензия одна: слишком сладкие источники информации. Часто преувеличенно хорошие для нас. С другой стороны тут есть целая плеяда алярмистов, в каждом заголовке которого «КАТАСТРОФА», «Оборона прорвана». Ни у кого вопросов нет.
Что там еще крамольного есть? Я так понял задвигают «отправляет в окопы». В чем это заключается? Требованиями стать на учет тех, кто там не стоит? Так это еще до войны должно было быть. И сейчас это все в рамках нового закона. Я действительно вот сегодня вообще не понимаю аргументов тех, кто не желает вставать. Потому что отмазка «я сразу буду в окопе без подготовки, так как там некомплект и всех сразу тащат под Клещеевку без оружия» звучит все нелепее. Из 4 млн обновившихся (за минусом бронированных) сколько миллионов в окопе? А 4.000.001 чувак отправится мгновенно в окоп?
Hotab написав:Потому что отмазка «я сразу буду в окопе без подготовки, так как там некомплект и всех сразу тащат под Клещеевку без оружия» звучит все нелепее. Из 4 млн обновившихся (за минусом бронированных) сколько миллионов в окопе? А 4.000.001 чувак отправится мгновенно в окоп?
большинство бусифицированных после учебки отправляют на заработки в Африку. Мнение генерал майора для тебя что то значит?
Армія потребує багато профільних фахівців у різних напрямках, але найбільших дефіцит становлять саме піхотинці.
Про це розповів генерал-майор Віктор Ніколюк, передає видання NV.
и 100500 других источников говорят то же самое. Я не говорю что всех (статистики нет) но вероятность попасть в пехоту очень высокая. Уже и Успих писал что у них забрали в пехоту. Потому что в пехоте самые высокие потери. Тыловые крысы туда не спешат, а пэрэсичные должны бежать вприпрыжку. Потому что хотаб так видит. Не верят люди в справедливость поэтому не обновляют данные. Умная власть при таком низком уровне доверия должна сама сложить полномочия
Hotab написав:Я действительно вот сегодня вообще не понимаю аргументов тех, кто не желает вставать
просто ты любишь когда тебя наепывают, а ухылянты не любят. Никаких других аргументов. Можешь рассказать что государство не наепывает. Посмеемся.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Пон 15 лип, 2024 22:26, всього редагувалось 5 разів.
То, что мобилизация идёт по плану это неправда. И вам это хорошо известно. Я просто не понимаю, зачем вы ерничаете. Из 10 насильно мобилизованных один становится бойцом. Об этом твердят командиры. Поэтому сегодня мобилизация, возможно, не покрывает даже потери
Вечное бравирование "связями в верхах","телефонным правом" и ладно бы еще только в стычках со мной или бетоном нет же, с успихом, представителем самого тяглового сословия, на которых и держится фронт сейчас, и Украина как-то. миллионы людей из-за таких месседжей в адрес успиха почувствуют себя униженными и бесправными. Так можно и волнения в армии спровоцировать и обрушение фронта, а то еще и новый 17. Отдавать себе отчет надо кто что говорит. никакая патриотическая риторика не спасет, если с людьми как при крепостном праве обращаться.
Успіх написав:Дебілоїдам вже пояснювали, але вони далі туплять))
І Бобюа, і Фріз тут вже писали схоже, що я напишу нижче.
Фронтовикам ТЕПЕР до сраки та ротація кудись в ліс за 20К, що і далі буде супроводжуватись "тяготами і лішеніями", - далі невільний, сім'я не поруч і т.п.!
Фронтовики ВИМАГАЮТЬ замінити на фронті/звільнити їх!
Проше пана, цо то єст ВИМАГАЮТЬ? Як то робиси? Мож мене навчете вимагати?
Покищо вимагають лише на форумах Бо в реалі - то за таке вимагання зразу погрожують переведенням в піхоту🤦🏻😁
vitaliiangel написав:и 100500 других источников говорят то же самое. Я не говорю что всех (статистики нет) но вероятность попасть в пехоту очень высокая
І тут - армійський дибілізм! От для чого новеньких давати в піхоту, якщо можна дати в "інженерні війська" і зараз би не Успіх рив піски Донеччини і тягав/носив пасами важезні соснові колоди... а новенькі! Для чого тоді 2,5роки готували/"тренували" Успіха, щоб тепер окопи рити і бліндажі будувати???
Тут же, навіть, більшість форумчан трубили: "ну все, тепер Успіх професійний військовий, тепер його не відпустять..." І? Для чого 2,5роки навчали, щоб тепер "міністр мив підлоги"???🤦🏻🤦♂️🤦