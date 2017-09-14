Все більше людей відкрито заявляють, що 40+ літніми виграти війну неможливо і для якогось успіху у війні потрібна молодь.
Моя думка - з цим рішенням ми катастрофічно запізнились.
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Додано: Пон 15 лип, 2024 22:30
Все більше людей відкрито заявляють, що 40+ літніми виграти війну неможливо і для якогось успіху у війні потрібна молодь.
Моя думка - з цим рішенням ми катастрофічно запізнились.
Додано: Пон 15 лип, 2024 22:31
Re: Напад росії і білорусі на Україну
"марш справедливости" не дай бог
Додано: Пон 15 лип, 2024 22:37
Додано: Пон 15 лип, 2024 22:39
Додано: Пон 15 лип, 2024 22:40
Schmit
шкода 18 літніх зовсім
та й 22 річні ще голосувати не встигли
1980-2000 р.н для рядового складу +/- норм (хоча звісно краще молодше але не з нашою демографіею )
сержантів-лейтенантів можно і старше брати
ну а якщо людей за віком не вистачає, то треба цілі війни змінювати чи бодрих розовощоких негрів наймати за 2-4куо та громадянство напівЄС країни
Додано: Пон 15 лип, 2024 22:44
харашо, лічно мене ви переконали, вимагатєль.
Я -ЗА одпустить Вас до дому.
Вас- да бобуа -ні!
зосталось ще уболтать флер в неї знакомий повєлітєльом 3х артбригад працює. Надо просто настойчєвєй в неї вимагати.
Вона женщина тому піддатлива.
А начальство Ваше і не знає , дурники...
коли говорите з ними можете прєзрітєльно ворушити пальцями на ногах.
Додано: Пон 15 лип, 2024 22:47
fox767676
Так у них с Успихом там свои нежные терпения!
Угрожать (а по сути тролить) его пехотой- это его по мошонке гладить против шерсти в сравнении с тем, что он забрасывает в ее адрес!! Я на это смотрел до того момента , пока он не начал «сосет», «дает» всем подряд за РайБэны и тогда уже спросил у модерации в соответствующей ветке, потому что всему должен быть предел. Сегодня снова ж было это от Успиза. Не потому ли про пехоту прозвучало??
Потому то , то что в адрес Успиха - за скобки. И то что он захыснык - ему и так многое прощается всеми. Но не все же можно))
Додано: Пон 15 лип, 2024 22:51
vitaliiangel
В чем оно противоречит моему?
Сколько из 4 млн «под защитой»? Ну типа непрыдатные, бронь и т.д Твоя цифра? Я думаю не более 2 млн.
Выходит есть уже 2 млн живого резерва. Если ты станешь 2.000.001 на учет , ты поедешь под Клещевку? Там поместится 2.000.0001 человек? Или ты один из них поедешь? На каком миллионе на учете (5-м? 7-м? ) ты вдруг поймешь, что «меня тут же отправят в окоп» звучит уж совсем по дебильному?
Востаннє редагувалось Hotab в Пон 15 лип, 2024 22:54, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Пон 15 лип, 2024 22:55
ни ты ни я не знаем куда я поеду и в этом наеп. То есть я должен вручить свою судьбу на усмотрение тыловой крысы, понравлюсь может что то адекватное предложат, не понравлюсь - окоп.
Приходишь такой в ТЦК тебя спрашивают
-ты хто.
-писатель.
-какой писатель?
-прозаик
-про каких заек?
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Пон 15 лип, 2024 22:57, всього редагувалось 1 раз.
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