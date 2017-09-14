Додано: Пон 15 лип, 2024 22:47



Вечное бравирование "связями в верхах","телефонным правом"

и ладно бы еще только в стычках со мной или бетоном

нет же, с успихом, представителем самого тяглового сословия, на которых и держится фронт сейчас, и Украина как-то. ми



Так у них с Успихом там свои нежные терпения!Угрожать (а по сути тролить) его пехотой- это его по мошонке гладить против шерсти в сравнении с тем, что он забрасывает в ее адрес!! Я на это смотрел до того момента , пока он не начал «сосет», «дает» всем подряд за РайБэны и тогда уже спросил у модерации в соответствующей ветке, потому что всему должен быть предел. Сегодня снова ж было это от Успиза. Не потому ли про пехоту прозвучало??Потому то , то что в адрес Успиха - за скобки. И то что он захыснык - ему и так многое прощается всеми. Но не все же можно))