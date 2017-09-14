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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 9067906890699070>
Повідомлення Додано: Пон 15 лип, 2024 22:30

Все більше людей відкрито заявляють, що 40+ літніми виграти війну неможливо і для якогось успіху у війні потрібна молодь.
Моя думка - з цим рішенням ми катастрофічно запізнились.
Schmit
 
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Повідомлення Додано: Пон 15 лип, 2024 22:31

Re: Напад росії і білорусі на Україну

"марш справедливости" не дай бог
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Пон 15 лип, 2024 22:37

  fox767676 написав:"марш справедливости" не дай бог

Невже на кацапстан ?
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Повідомлення Додано: Пон 15 лип, 2024 22:39

  fox767676 написав:"марш справедливости" не дай бог

Отож ☝️

Тому, покищо, більшість вибирає сзч...

А що, якщо раптом виберуть "марш справедливості"? :shock:
Це ж буде пдц!
Успіх
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Повідомлення Додано: Пон 15 лип, 2024 22:40

Schmit
шкода 18 літніх зовсім
та й 22 річні ще голосувати не встигли
1980-2000 р.н для рядового складу +/- норм (хоча звісно краще молодше але не з нашою демографіею )
сержантів-лейтенантів можно і старше брати
ну а якщо людей за віком не вистачає, то треба цілі війни змінювати чи бодрих розовощоких негрів наймати за 2-4куо та громадянство напівЄС країни
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Пон 15 лип, 2024 22:44

  Успіх написав:
  Banderlog написав:
  Успіх написав:Дебілоїдам вже пояснювали, але вони далі туплять))

І Бобюа, і Фріз тут вже писали схоже, що я напишу нижче.

Фронтовикам ТЕПЕР до сраки та ротація кудись в ліс за 20К, що і далі буде супроводжуватись "тяготами і лішеніями", - далі невільний, сім'я не поруч і т.п.!

Фронтовики ВИМАГАЮТЬ замінити на фронті/звільнити їх!

Проше пана, цо то єст ВИМАГАЮТЬ? Як то робиси? Мож мене навчете вимагати? :lol:
Покищо вимагають лише на форумах :lol:
харашо, лічно мене ви переконали, вимагатєль.
Я -ЗА одпустить Вас до дому.
Вас- да бобуа -ні! :lol:
зосталось ще уболтать флер в неї знакомий повєлітєльом 3х артбригад працює. Надо просто настойчєвєй в неї вимагати.
Вона женщина тому піддатлива. :wink:
А начальство Ваше і не знає , дурники...
коли говорите з ними можете прєзрітєльно ворушити пальцями на ногах.
Banderlog
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Повідомлення Додано: Пон 15 лип, 2024 22:47

fox767676


Вечное бравирование "связями в верхах","телефонным правом"
и ладно бы еще только в стычках со мной или бетоном
нет же, с успихом, представителем самого тяглового сословия, на которых и держится фронт сейчас, и Украина как-то. ми

Так у них с Успихом там свои нежные терпения! :D
Угрожать (а по сути тролить) его пехотой- это его по мошонке гладить против шерсти в сравнении с тем, что он забрасывает в ее адрес!! Я на это смотрел до того момента , пока он не начал «сосет», «дает» всем подряд за РайБэны и тогда уже спросил у модерации в соответствующей ветке, потому что всему должен быть предел. Сегодня снова ж было это от Успиза. Не потому ли про пехоту прозвучало??
Потому то , то что в адрес Успиха - за скобки. И то что он захыснык - ему и так многое прощается всеми. Но не все же можно))
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Пон 15 лип, 2024 22:51

vitaliiangel

Мнение генерал майора для тебя что то значит?


В чем оно противоречит моему?
Сколько из 4 млн «под защитой»? Ну типа непрыдатные, бронь и т.д Твоя цифра? Я думаю не более 2 млн.
Выходит есть уже 2 млн живого резерва. Если ты станешь 2.000.001 на учет , ты поедешь под Клещевку? Там поместится 2.000.0001 человек? Или ты один из них поедешь? На каком миллионе на учете (5-м? 7-м? ) ты вдруг поймешь, что «меня тут же отправят в окоп» звучит уж совсем по дебильному? :D
Востаннє редагувалось Hotab в Пон 15 лип, 2024 22:54, всього редагувалось 2 разів.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Пон 15 лип, 2024 22:52

vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Пон 15 лип, 2024 22:55

  Hotab написав:Если ты станешь 2.000.001 на учет , ты поедешь под Клещевку? Там поместится 2.000.0001 человек? Или ты один из них поедешь?
ни ты ни я не знаем куда я поеду и в этом наеп. То есть я должен вручить свою судьбу на усмотрение тыловой крысы, понравлюсь может что то адекватное предложат, не понравлюсь - окоп.

Приходишь такой в ТЦК тебя спрашивают

-ты хто.

-писатель.

-какой писатель?

-прозаик

-про каких заек?
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Пон 15 лип, 2024 22:57, всього редагувалось 1 раз.
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  #<1 ... 9067906890699070>
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