Додано: Пон 15 лип, 2024 23:21

Считай что я ничего не умею



и все кого призывают в окоп тоже ничего не умеют





Я этого не говорил. Я задал вопрос, в ответ на твой меседж о том, что тебе бы хотелось, чтоб тебя взяли в армию по твоим способностямЯ и спрашиваю «а какие они? Куда тебя надо взять?» я даже тете подсказывал, что ты мог бы быть психологом роты. Ты сказал что это другая область психологии, ты не пригоден туда. Куда пригоден?При пустой базе из кого выбрать - там могут быть все. При наличии выбора - для умеющих есть полно мест по их мозгам.Твои вот те попытки поиграть в психологию я даже не дочитываю. Там никогда нет ничего разумного. Там попытка типа ,как тебе кажется, прикрутить науку к процессу подъеба меня. Не нужно искать научные термины. Нести чушь не имеющую ничего общего с реальностью можно и без них.