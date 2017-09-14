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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Пон 15 лип, 2024 22:57
vitaliiangel
ни ты ни я не знаем куда я поеду и в этом наеп. То есть я должен вручить свою судьбу на усмотрение тыловой крысы, понравлюсь может что то адекватное предложат, не понравлюсь - окоп.
Ну то есть ты готов встать лишь при 1000% гарантии, что тебя отправят в тыл, а а лучше чтоб вообще не призовут?
А что ты делаешь, чтоб тете в случае призыва предложили лучше, чем пехота? Вот уж 2.5 года??
Много дрожишь и пишешь на форуме?)
понравлюсь может что то адекватное предложат, не понравлюсь - окоп.
Ну вообще как и в школу на собеседование. Всюду ж так. Или тебе не пытались понравиться, когда ты отбирал?
Востаннє редагувалось Hotab
в Пон 15 лип, 2024 23:00, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 15 лип, 2024 22:59
vitaliiangel написав: Hotab написав:
Если ты станешь 2.000.001 на учет , ты поедешь под Клещевку? Там поместится 2.000.0001 человек? Или ты один из них поедешь?
ни ты ни я не знаем куда я поеду и в этом наеп. То есть я должен вручить свою судьбу на усмотрение тыловой крысы, понравлюсь может что то адекватное предложат, не понравлюсь - окоп.
Приходишь такой в ТЦК тебя спрашивают
-ты хто.
-писатель.
-какой писатель?
-прозаик
-про каких заек?
Вы понравитесь. И станете еще одной тыловой крысой. )))
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Додано: Пон 15 лип, 2024 23:00
Hotab написав:vitaliiangel
ни ты ни я не знаем куда я поеду и в этом наеп. То есть я должен вручить свою судьбу на усмотрение тыловой крысы, понравлюсь может что то адекватное предложат, не понравлюсь - окоп.
Ну то есть ты готов встать лишь при 1000% гарантии, что тебя отправят в тыл, а а лучше чтоб вообще не призовут?
300 раз обсуждали. Готов заниматься тем что умею. Как и ты. Только я честно это говорю, а ты юлишь, пользуешься тем, что по закону тебя в окоп нельзя, а так ты типа и в окоп готов.
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Додано: Пон 15 лип, 2024 23:01
vitaliiangel написав:flyman
я с этого начинал. Меня не устроил поток воздуха от них. Взял моторчик от струйного принтера (идеально отбалансирован) питание 10-12в. Ниже 10 работает но уже плохо дует. Прилепил лопасти от настольного вентилятора, холдер 3*18650 последовательно. И вуаля сдувает меня с дивана. Но есть нюансы. Подходят только высокотоковые АКб от шуруповертов, самокатов. Если использовать низкотоковый то последний в цепи садится в ноль, тогда когда 1й и 2й держат 3,6в. Ещё пробовал моторчик от массажной подушки (тоже 12в) но тогда вентилятор надо прикручивать к полу, моща дикая.
сідає самий слабий елемент в ланці (або має найвищий внутрішній опір, або найменшу ємність, або яка комбінація параметрів), бажано мати BMS, як напр. акумуляторній сборці нотбука,
мені для обдува з відстані 30..50 см двох простих вентиляторів від БЖ ПК вистачає
Востаннє редагувалось flyman
в Пон 15 лип, 2024 23:02, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 15 лип, 2024 23:01
vitaliiangel
пользуешься тем, что по закону тебя в окоп нельзя.
Нет такого закона
Я просто умею больше, чем в окоп. А ты?)
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Додано: Пон 15 лип, 2024 23:06
flyman написав:
сідає самий слабий елемент в ланці (або має найвищий внутрішній опір, або найменшу ємність
почитай форум тех кто перепаковывает аккумуляторы. Там где последовательное соединение всегда страдает последний в цепи, поскольку он питает не только основную нагрузку, но и товарищей спереди, как бы заряжая их. В нерабочей батареи ноутбука как правило выходят со строя не все элементы а 1 или 2. При том что бмс там есть. В э.мобилях тоже износ элементов неравномерный.
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Додано: Пон 15 лип, 2024 23:08
Да уж
Посмотрим кто будет госсеком
Трамп назвал имя своего вице-президента. Им стал 40-летний сенатор от Огайо Джей Ди Вэнс, которого характеризуют как «трамписта большего, чем Трамп».
Примечательно, что еще осенью прошлого года Вэнс высказывался за прекращение войны в Украине ценой территориальных уступок. Также он не скрывал свой скепсис относительно возможного успеха Украины в нынешней войне.
Интересно, что он неоднократно выступал также в защиту Украинской православной церкви, заявляя о наличии в Украине преследований на религиозной почве. В марте 2024 года The Wall Street Journal приводила цитату Вэнса:
«Когда американские лидеры представляют это как войну за демократию и права человека, было бы хорошо, если бы получатель помощи был немного более осторожным с правами человека, включая религиозные свободы».
Украина «творит довольно плохие вещи», добавил Вэнс, ссылаясь на «новостные сообщения о расследовании в отношении священников, конфискации церковных активов и арестах священников».
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Додано: Пон 15 лип, 2024 23:09
Hotab написав:vitaliiangel
пользуешься тем, что по закону тебя в окоп нельзя.
Нет такого закона
Я просто умею больше, чем в окоп. А ты?)
Считай что я ничего не умею (если тебе легче) и все кого призывают в окоп тоже ничего не умеют. Знаешь какая природа эгоизма? Дефицит нейронных связей. Детский эгоизм понятен, нейронные связи это опыт, которого у детей нет. А ко взрослому эгоизму есть вопросы.
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Додано: Пон 15 лип, 2024 23:16
Schmit написав:
Все більше людей відкрито заявляють, що 40+ літніми виграти війну неможливо і для якогось успіху у війні потрібна молодь.
Моя думка - з цим рішенням ми катастрофічно запізнились.
тільки тих 20 річних мізер, там дно донне по демографії, ну кинем фтопку молодь, а младовоєнпєнси, чинуши будуть сісять бюджетну сісю
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Додано: Пон 15 лип, 2024 23:21
vitaliiangel
Считай что я ничего не умею
Я этого не говорил. Я задал вопрос, в ответ на твой меседж о том, что тебе бы хотелось, чтоб тебя взяли в армию по твоим способностям
Я и спрашиваю «а какие они? Куда тебя надо взять?» я даже тете подсказывал, что ты мог бы быть психологом роты. Ты сказал что это другая область психологии, ты не пригоден туда. Куда пригоден?
и все кого призывают в окоп тоже ничего не умеют
При пустой базе из кого выбрать - там могут быть все. При наличии выбора - для умеющих есть полно мест по их мозгам.
Твои вот те попытки поиграть в психологию я даже не дочитываю. Там никогда нет ничего разумного. Там попытка типа ,как тебе кажется, прикрутить науку к процессу подъеба меня. Не нужно искать научные термины. Нести чушь не имеющую ничего общего с реальностью можно и без них.
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