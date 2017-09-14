Если «не пойду добровольцем» -эздесь имеется в виду в контексте - «не пойду вообще никак и никогда», то тут вопросов немало возникает сразу. В первую очередь «а что делать с окупантом, который пока что ползет, но если успихи психанут и умоют руки , то побежит с востока на запад.»
vitaliiangel написав:Очевидно, що є щось незрозуміле з відключеннями електроенергії та енергосистемою Україною.
Найбільше про це говорить зараз фаховий економіст та кандидат наук з управління та менджменту Юрій Гаврилечко.
АРҐУМЕНТИ ЕКСПЕРТА:
50% електрогенерації нам завжди забезпечували АЕС Через дії ворога Україна втратила сумарно 22-25% електрогенерації Це багато, але це не настільки багато, аби виключати все постійно та на довго . АЕС завжди забезпечували основні потреби населення Враховуючи втрату маневрових потужностей, електрику для населення, фактично, мали б відключати лише зранку та в вечорі, та й то – не надовго Натомість у Києві, приміром, відключення постійні, і разом з електрикою відключається й водопостачання. При цьому, зараз спливають факти, що Європа та США два роки передавали нам десятки установок автономної генерації. Де вони? USAID зробила заяву, що передала Україні 91 таку установку. З них працює лише 2. Ще 18 – встановленні, але не запущені. Всі решта – навіть ще не були встановлені. Що це? Як це розуміти?
Найбільша в Європі АЕС не працює. Деякі Блоки на хмельницькій та рівненській АЕС проходять плановий ремонт. Каховська ГЕС знищена Дніпро ГЕС не працює. ТЕС не працюють . Якийсь дивний експерт
Перед повномасштабною війною, в 2021 році, Україна наростила виробництво електроенергії на 5,2% – до 158,4 млрд кВт-год.
Більше половини електроенергії в країні виробляла (і зараз також виробляє) атомна генерація – 54,4%. Це енергетична «база» протягом усього дня. АЕС при цьому не може різко збільшувати чи зменшувати виробництво електроенергії, оскільки різкі маневри небезпечні.
До війни енергогенеруючими атомними станціями були: Запорізька АЕС (Енергодар, Запорізька область), Південноукраїнська АЕС (Южноукраїнськ, Миколаївська область), Рівненська АЕС (Вараш, Рівненська область) та Хмельницька АЕС (Нетешин, Хмельницька область). Запорізька АЕС зараз окупована та електроенергію не виробляє.
На частку теплових електростанцій до війни припадало 23,5% від загального обсягу виробництва електроенергії. ТЕС (в Україні їх 15, зокрема дві на окупованій території) – це найчастіше маневрові потужності, які швидко реагують на зміну рівня споживання.
У ході війни росіяни пошкодили чи зруйнували всі українські ТЕС: за даними Укренерго, зараз їхня частка у виробництві ледве сягає 5%.
Частка відновлюваної енергетики (сонячні, вітрові, біостанції) у 2021 році становила 7,9%.
Теплоелектроцентралі у 2021 році виробили 6,4% електроенергії. Загалом їх в Україні 43, у тому числі 10 на окупованій території. За останніми даними, внаслідок атак знищено 80% ТЕЦ.
Гідроелектростанції виробили 5,8% електроенергії, ще 0,8% припадає на гідроакумулюючі станції. Каховська ГЕС було повністю зруйновано російськими військами рік тому. Усі великі ГЕС, зокрема Дніпровська, пошкоджено.
Ще 1,1% у загальному обсязі генерації припадав на інші джерела
Нагадаємо, за останніми даними, росія ракетами ударами знищила вже 9,2 ГВт української генерації.