Если «не пойду добровольцем» -эздесь имеется в виду в контексте - «не пойду вообще никак и никогда», то тут вопросов немало возникает сразу. В первую очередь «а что делать с окупантом, который пока что ползет, но если успихи психанут и умоют руки , то побежит с востока на запад.»
vitaliiangel написав:Очевидно, що є щось незрозуміле з відключеннями електроенергії та енергосистемою Україною.
Найбільше про це говорить зараз фаховий економіст та кандидат наук з управління та менджменту Юрій Гаврилечко.
АРҐУМЕНТИ ЕКСПЕРТА:
50% електрогенерації нам завжди забезпечували АЕС Через дії ворога Україна втратила сумарно 22-25% електрогенерації Це багато, але це не настільки багато, аби виключати все постійно та на довго . АЕС завжди забезпечували основні потреби населення Враховуючи втрату маневрових потужностей, електрику для населення, фактично, мали б відключати лише зранку та в вечорі, та й то – не надовго Натомість у Києві, приміром, відключення постійні, і разом з електрикою відключається й водопостачання. При цьому, зараз спливають факти, що Європа та США два роки передавали нам десятки установок автономної генерації. Де вони? USAID зробила заяву, що передала Україні 91 таку установку. З них працює лише 2. Ще 18 – встановленні, але не запущені. Всі решта – навіть ще не були встановлені. Що це? Як це розуміти?
Найбільша в Європі АЕС не працює. Деякі Блоки на хмельницькій та рівненській АЕС проходять плановий ремонт. Каховська ГЕС знищена Дніпро ГЕС не працює. ТЕС не працюють . Якийсь дивний експерт
Перед повномасштабною війною, в 2021 році, Україна наростила виробництво електроенергії на 5,2% – до 158,4 млрд кВт-год.
Більше половини електроенергії в країні виробляла (і зараз також виробляє) атомна генерація – 54,4%. Це енергетична «база» протягом усього дня. АЕС при цьому не може різко збільшувати чи зменшувати виробництво електроенергії, оскільки різкі маневри небезпечні.
До війни енергогенеруючими атомними станціями були: Запорізька АЕС (Енергодар, Запорізька область), Південноукраїнська АЕС (Южноукраїнськ, Миколаївська область), Рівненська АЕС (Вараш, Рівненська область) та Хмельницька АЕС (Нетешин, Хмельницька область). Запорізька АЕС зараз окупована та електроенергію не виробляє.
На частку теплових електростанцій до війни припадало 23,5% від загального обсягу виробництва електроенергії. ТЕС (в Україні їх 15, зокрема дві на окупованій території) – це найчастіше маневрові потужності, які швидко реагують на зміну рівня споживання.
У ході війни росіяни пошкодили чи зруйнували всі українські ТЕС: за даними Укренерго, зараз їхня частка у виробництві ледве сягає 5%.
Частка відновлюваної енергетики (сонячні, вітрові, біостанції) у 2021 році становила 7,9%.
Теплоелектроцентралі у 2021 році виробили 6,4% електроенергії. Загалом їх в Україні 43, у тому числі 10 на окупованій території. За останніми даними, внаслідок атак знищено 80% ТЕЦ.
Гідроелектростанції виробили 5,8% електроенергії, ще 0,8% припадає на гідроакумулюючі станції. Каховська ГЕС було повністю зруйновано російськими військами рік тому. Усі великі ГЕС, зокрема Дніпровська, пошкоджено.
Ще 1,1% у загальному обсязі генерації припадав на інші джерела
Нагадаємо, за останніми даними, росія ракетами ударами знищила вже 9,2 ГВт української генерації.
Hotab написав:The_Rebel В СШЄ мені буде не цікаво як там в донецькій і луганській області. Особливо отих повністю знищених за 2.5 роки. За Крим подумати можна))
Ну, принаймні Маріуполь як символ боротьби я б точно хотів бачити у нашому складі. Та і велика частина Луганської області була взята майже без бою і не дуже постраждала. Якщо допустити, що ми все ж будемо в СШЄ, то відновлення буде швидким. Просто на всі операції з росією поставлять податок на відновлення і 2-3% з кожної операції будуть направлені туди
Мечты, мечты, Где ваша сладость?
Не исключаю возможности описанного вами варианта, но его вероятность оцениваю как не очень высокую. Буду очень рад, если ошибаюсь, но вряд ли.
Hotab написав:Не всі програми працюють при увімкненому ВПН. Або з програмами які підсовують фейкову локацію. Конкретно про резерв не знаю. І чи взагалі бере він дані про поточну локацію. Бо дія здається перевіряв, бачить таку підставу. А чому? Бо в дії зашитий функціонал для переселенців. Які можуть підтвердити факт проживання в іншому місті дистанційно, по ЖПС, без візитів у держоргани.
Не обов'язково всіх пускати через ВПН, дія, перевіряє, але якщо програма спуфінгу буде використовуватися з функціоналом через меню розробника на мобільному, то нічого вона не зможе побачити фізично, тому що мобільний буде на більш нижчому рівні отримувати фейкові координати ніж те куди вона зможе достукатися у ядрі андроїда, особливо версій 10,11+, вона може тільки по деяким другорядним неспівпадінням, як то ІР зробити такий висновок, але не по фактичним кординатам які отримає від ядра Андроїда.
Уверен, что большинство, стоящих в очередях, обо всём, что Вы говорите, даже не слышали.
Бетон написав:Из 11 млн обновилось 3 млн бронировано дефективных. 8 млн наклали. Провалилась аферка. Это и есть ваш рейтинг
Пруф или трепло ... ...........
Ти дійсно задовбав... Коли звинувачуєш когось у "трьопі", то хоч сам надавай аргументи, а не трьоп. ............. По буквах прочитай. І хто ближче з цифрами. Той, хто виклав свою думку, чи ти (той, хто абсолютно безпідставно звинуватив у трьопі)?
З.и. справа навіть не у істинності цифр, а у тому, що ти звинувачуєш у трьопі-триндежі, не парячись навести аргументи.
Так это постоянно. Недаром он у меня давно и прочно в чс.
Доречі було б корисно, на правах ротації. Потім на полігон під Житомир на місяць на 20 тис грн. Потім в Десну на місяць на 20 тис грн. Відпустку щорічну обовʼязково надати на скільки у тебе? 40? 45? І на нове коло. А потім спитали «що ти обираєш? Де ?» (ясно що додому обрати не можна, то раз в рік) Так тебе можна привчити цінувати що маєш, і поважати людей.
Думаю, що Долярчик почав би волати, що грошей мало, ще по дорозі на полігон під Житомир ...
Це Ви даремно. В неповазі до людей його не можна звинувачувати. Він поводиться досить чемно. Огризається, коли вже дуже дістануть, так так робимо і я, і Ви, і, маюуть, будь-хто. А варіанти Ви пропонуєте, звісно, цікаві, але він правий - при такій чисельності чоловіків в Україні неможливість замінити людей, які вже 2 роки і більше на фронті, виглядає не дуже. Або треба визнати, що у нас немає мобресурсу.
барабашов написав:.......... Хотелось бы ещё понять, сколько энергии реально экономится UA говорил про то, что с самопальными Блюэтти у него на объектах расход ЭЭ помесячно вроде даже вырос 23-к-24, хотя может там и жара, и более транжирные арендаторы попались. Может несгибаемый трудностями и слугами того народу народ готовят к коммерческим ценам на ЭЭ как в Польше и Чехословакии к примеру?
Может или не может, но практически не сомневаюсь, что прошедшее повышение цены не последнее. Хотя сначала ожидаю повышение цен на газ. Единственное, что может помешать, если будут массовые неплатежи за ЖКХ. Кстати, вам не попадались цифры текущих долгов?