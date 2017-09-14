ендер на ремонт укрытия на территории 17-й больницы объявил департамент по благоустройству, восстановлению и реконструкции Харьковского горсовета, ожидаемая стоимость закупок 63 млн грн, сообщает ХАЦ. ......... Работы планируют выполнить до конца 2025 года.
Вторую подземную школу в Харькове построят с нуля на улице Академика Богомольца, 15. Защитное сооружение будет стоить 69,99 миллиона гривен, а сдать его должны до 20 декабря 2024 года. ......... Согласно договору, площадь противорадиационного укрытия составит 988,6 квадратных метров. В нем должны разместиться 352 человека — 302 ученика и 50 работников. ............. Напомним, 13 мая на территории гимназии №88 в Индустриальном районе Харькова открыли первую в Украине поземную школу, построенную с нуля. Реализация этого проекта обошлась городскому бюджету в 58,8 миллиона гривен, а подрядчиком было АО «Трест Жилстрой-1». С 1 сентября в две смены там будут учиться 900 школьников, среди них более 200 первоклассников.
в то время как в городе находится около 65 тыс. школьников. В этом году еще 7 тыс. первоклассников пойдут в школу. Это и харьковчане, и дети, которые с семьями были вынуждены переехать к нам из других регионов. Все они нуждаются в обучении офлайн», — подчеркнул мэр.