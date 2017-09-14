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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 9069907090719072
Повідомлення Додано: Вів 16 лип, 2024 02:56

Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки зняв народну депутатку Мар'яну Безуглу з посади голови підкомітету з питань цивільного демократичного нагляду та контролю.

Про це вона повідомила на своїй сторінці у Facebook.

https://tsn.ua/politika/bezuglu-pozbavili-posadi-v-radi-yaka-prichina-2621466.html
Там дальше её комментарии, цитировать не буду, желающие посмотрят.
Прямая ссылка на её Facebook - https://www.facebook.com/bezuhlamariana/posts/pfbid03Q64qjPvrAmB6BwVqvFEnD6jFz91rTQXrAVusAihx88pKkmkpZr86MCGhiCwe6cEl
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Повідомлення Додано: Вів 16 лип, 2024 03:00

ендер на ремонт укрытия на территории 17-й больницы объявил департамент по благоустройству, восстановлению и реконструкции Харьковского горсовета, ожидаемая стоимость закупок 63 млн грн, сообщает ХАЦ.
.........
Работы планируют выполнить до конца 2025 года.

https://www.objectiv.tv/objectively/2024/07/15/za-bolee-60-millionov-griven-obnovyat-ukrytie-bolnitsy-v-harkove-hats/
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Повідомлення Додано: Вів 16 лип, 2024 03:07

Вторую подземную школу в Харькове построят с нуля на улице Академика Богомольца, 15. Защитное сооружение будет стоить 69,99 миллиона гривен, а сдать его должны до 20 декабря 2024 года.
.........
Согласно договору, площадь противорадиационного укрытия составит 988,6 квадратных метров. В нем должны разместиться 352 человека — 302 ученика и 50 работников.
.............
Напомним, 13 мая на территории гимназии №88 в Индустриальном районе Харькова открыли первую в Украине поземную школу, построенную с нуля. Реализация этого проекта обошлась городскому бюджету в 58,8 миллиона гривен, а подрядчиком было АО «Трест Жилстрой-1». С 1 сентября в две смены там будут учиться 900 школьников, среди них более 200 первоклассников.

https://www.objectiv.tv/objectively/2024/07/08/zaklyuchen-dogovor-na-vtoruyu-podzemnuyu-shkolu-v-harkove-detali-kogda-postroyat/
При том, что
в то время как в городе находится около 65 тыс. школьников. В этом году еще 7 тыс. первоклассников пойдут в школу. Это и харьковчане, и дети, которые с семьями были вынуждены переехать к нам из других регионов. Все они нуждаются в обучении офлайн», — подчеркнул мэр.

https://www.objectiv.tv/objectively/2024/07/15/frantsiya-predostavit-sredstva-na-modernizatsiyu-ukrytij-shkol-harkova/
А некоторые удивляются, почему я хочу мира.
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