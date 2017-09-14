ендер на ремонт укрытия на территории 17-й больницы объявил департамент по благоустройству, восстановлению и реконструкции Харьковского горсовета, ожидаемая стоимость закупок 63 млн грн, сообщает ХАЦ. ......... Работы планируют выполнить до конца 2025 года.
Вторую подземную школу в Харькове построят с нуля на улице Академика Богомольца, 15. Защитное сооружение будет стоить 69,99 миллиона гривен, а сдать его должны до 20 декабря 2024 года. ......... Согласно договору, площадь противорадиационного укрытия составит 988,6 квадратных метров. В нем должны разместиться 352 человека — 302 ученика и 50 работников. ............. Напомним, 13 мая на территории гимназии №88 в Индустриальном районе Харькова открыли первую в Украине поземную школу, построенную с нуля. Реализация этого проекта обошлась городскому бюджету в 58,8 миллиона гривен, а подрядчиком было АО «Трест Жилстрой-1». С 1 сентября в две смены там будут учиться 900 школьников, среди них более 200 первоклассников.
в то время как в городе находится около 65 тыс. школьников. В этом году еще 7 тыс. первоклассников пойдут в школу. Это и харьковчане, и дети, которые с семьями были вынуждены переехать к нам из других регионов. Все они нуждаются в обучении офлайн», — подчеркнул мэр.
fox767676 написав:Schmit шкода 18 літніх зовсім та й 22 річні ще голосувати не встигли 1980-2000 р.н для рядового складу +/- норм (хоча звісно краще молодше але не з нашою демографіею ) сержантів-лейтенантів можно і старше брати ну а якщо людей за віком не вистачає, то треба цілі війни змінювати чи бодрих розовощоких негрів наймати за 2-4куо та громадянство напівЄС країни
Якщо шкода, то потрібно дивитись правді у вічі. А правда така, що повернути військовим шляхом втрачені завдяки від'ємній підготовці Зе до війни території вже неможливо. Все, що ми можемо - оборона. Якимось контрнаступом на нові лінії суровікіних ціною надзусиль можна повернути кілька сотень кілометрів квадратних або навпаки - бездарно злити ресурси і втратити ще більше територій. Схоже пу це розуміє і не хоче перемовин - на старті висуває нереалістичні вимоги. Тільки Трамп та Сі зможуть його змусити.
fox767676 написав:Schmit шкода 18 літніх зовсім та й 22 річні ще голосувати не встигли 1980-2000 р.н для рядового складу +/- норм (хоча звісно краще молодше але не з нашою демографіею ) сержантів-лейтенантів можно і старше брати ну а якщо людей за віком не вистачає, то треба цілі війни змінювати чи бодрих розовощоких негрів наймати за 2-4куо та громадянство напівЄС країни
Якщо шкода, то потрібно дивитись правді у вічі. А правда така, що повернути військовим шляхом втрачені завдяки від'ємній підготовці Зе до війни території вже неможливо. Все, що ми можемо - оборона. Якимось контрнаступом на нові лінії суровікіних ціною надзусиль можна повернути кілька сотень кілометрів квадратних або навпаки - бездарно злити ресурси і втратити ще більше територій. Схоже пу це розуміє і не хоче перемовин - на старті висуває нереалістичні вимоги. Тільки Трамп та Сі зможуть його змусити.
Ні, вони змусять Зеленського. Що до "від'ємної" підготовки до війни то не згоден.Все вирішилось ще коли проковтнули Крим, навіть раніше - Грузію. Вважаю що можна пред'явити президенту тільки те що повірив "партнерам", що привело до катострофічних ( у порівнянні з часми Стамбулу) наслідкам. пуйло хоч не скриває своїх намірів, а ці "партнери" розвели Україна на знищення країни, а наш повівся і досі не намагається це признати.