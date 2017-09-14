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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 90709071907290739074>
Повідомлення Додано: Вів 16 лип, 2024 02:56

Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки зняв народну депутатку Мар'яну Безуглу з посади голови підкомітету з питань цивільного демократичного нагляду та контролю.

Про це вона повідомила на своїй сторінці у Facebook.

https://tsn.ua/politika/bezuglu-pozbavili-posadi-v-radi-yaka-prichina-2621466.html
Там дальше её комментарии, цитировать не буду, желающие посмотрят.
Прямая ссылка на её Facebook - https://www.facebook.com/bezuhlamariana/posts/pfbid03Q64qjPvrAmB6BwVqvFEnD6jFz91rTQXrAVusAihx88pKkmkpZr86MCGhiCwe6cEl
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 16 лип, 2024 03:00

ендер на ремонт укрытия на территории 17-й больницы объявил департамент по благоустройству, восстановлению и реконструкции Харьковского горсовета, ожидаемая стоимость закупок 63 млн грн, сообщает ХАЦ.
.........
Работы планируют выполнить до конца 2025 года.

https://www.objectiv.tv/objectively/2024/07/15/za-bolee-60-millionov-griven-obnovyat-ukrytie-bolnitsy-v-harkove-hats/
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 16 лип, 2024 03:07

Вторую подземную школу в Харькове построят с нуля на улице Академика Богомольца, 15. Защитное сооружение будет стоить 69,99 миллиона гривен, а сдать его должны до 20 декабря 2024 года.
.........
Согласно договору, площадь противорадиационного укрытия составит 988,6 квадратных метров. В нем должны разместиться 352 человека — 302 ученика и 50 работников.
.............
Напомним, 13 мая на территории гимназии №88 в Индустриальном районе Харькова открыли первую в Украине поземную школу, построенную с нуля. Реализация этого проекта обошлась городскому бюджету в 58,8 миллиона гривен, а подрядчиком было АО «Трест Жилстрой-1». С 1 сентября в две смены там будут учиться 900 школьников, среди них более 200 первоклассников.

https://www.objectiv.tv/objectively/2024/07/08/zaklyuchen-dogovor-na-vtoruyu-podzemnuyu-shkolu-v-harkove-detali-kogda-postroyat/
При том, что
в то время как в городе находится около 65 тыс. школьников. В этом году еще 7 тыс. первоклассников пойдут в школу. Это и харьковчане, и дети, которые с семьями были вынуждены переехать к нам из других регионов. Все они нуждаются в обучении офлайн», — подчеркнул мэр.

https://www.objectiv.tv/objectively/2024/07/15/frantsiya-predostavit-sredstva-na-modernizatsiyu-ukrytij-shkol-harkova/
А некоторые удивляются, почему я хочу мира.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 16 лип, 2024 07:40

  fox767676 написав:Schmit
шкода 18 літніх зовсім
та й 22 річні ще голосувати не встигли
1980-2000 р.н для рядового складу +/- норм (хоча звісно краще молодше але не з нашою демографіею )
сержантів-лейтенантів можно і старше брати
ну а якщо людей за віком не вистачає, то треба цілі війни змінювати чи бодрих розовощоких негрів наймати за 2-4куо та громадянство напівЄС країни

Якщо шкода, то потрібно дивитись правді у вічі. А правда така, що повернути військовим шляхом втрачені завдяки від'ємній підготовці Зе до війни території вже неможливо. Все, що ми можемо - оборона. Якимось контрнаступом на нові лінії суровікіних ціною надзусиль можна повернути кілька сотень кілометрів квадратних або навпаки - бездарно злити ресурси і втратити ще більше територій. Схоже пу це розуміє і не хоче перемовин - на старті висуває нереалістичні вимоги. Тільки Трамп та Сі зможуть його змусити.
Schmit
 
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Повідомлення Додано: Вів 16 лип, 2024 07:45

  ЛАД написав:
Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки зняв народну депутатку Мар'яну Безуглу з посади голови підкомітету з питань цивільного демократичного нагляду та контролю.

Про це вона повідомила на своїй сторінці у Facebook.

https://tsn.ua/politika/bezuglu-pozbavili-posadi-v-radi-yaka-prichina-2621466.html
Там дальше её комментарии, цитировать не буду, желающие посмотрят.
Прямая ссылка на её Facebook - https://www.facebook.com/bezuhlamariana/posts/pfbid03Q64qjPvrAmB6BwVqvFEnD6jFz91rTQXrAVusAihx88pKkmkpZr86MCGhiCwe6cEl

Мабуть готується в Україні якась нова політична сила, на майбутні вибори. Один кандидат вже є. Хоча от саме тут важко вказати, це праця на "зраду" чи "перемогу".
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Повідомлення Додано: Вів 16 лип, 2024 07:48

Тренировка уличных боёв с 2х кратным перевесом над противником




vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Вів 16 лип, 2024 07:52

  Schmit написав:
  fox767676 написав:Schmit
шкода 18 літніх зовсім
та й 22 річні ще голосувати не встигли
1980-2000 р.н для рядового складу +/- норм (хоча звісно краще молодше але не з нашою демографіею )
сержантів-лейтенантів можно і старше брати
ну а якщо людей за віком не вистачає, то треба цілі війни змінювати чи бодрих розовощоких негрів наймати за 2-4куо та громадянство напівЄС країни

Якщо шкода, то потрібно дивитись правді у вічі. А правда така, що повернути військовим шляхом втрачені завдяки від'ємній підготовці Зе до війни території вже неможливо. Все, що ми можемо - оборона. Якимось контрнаступом на нові лінії суровікіних ціною надзусиль можна повернути кілька сотень кілометрів квадратних або навпаки - бездарно злити ресурси і втратити ще більше територій. Схоже пу це розуміє і не хоче перемовин - на старті висуває нереалістичні вимоги. Тільки Трамп та Сі зможуть його змусити.
Ні, вони змусять Зеленського. Що до "від'ємної" підготовки до війни то не згоден.Все вирішилось ще коли проковтнули Крим, навіть раніше - Грузію. Вважаю що можна пред'явити президенту тільки те що повірив "партнерам", що привело до катострофічних ( у порівнянні з часми Стамбулу) наслідкам. пуйло хоч не скриває своїх намірів, а ці "партнери" розвели Україна на знищення країни, а наш повівся і досі не намагається це признати.Кто не згоден про знищення пропоную описати сценарій, коли завтра війна закінчилася ( а на сьогодні вона може закінчитися тільки по лінії фронту) і що далі? Хто досяг мети, а хто ні?
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Повідомлення Додано: Вів 16 лип, 2024 08:28

Re: Напад росії і білорусі на Україну

🫤ДТЕК у своєму Тік-ток затролили українців: вони опублікували фото вентилятора з підписом «охолодіться трошки»

Смешно
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Повідомлення Додано: Вів 16 лип, 2024 08:30

  ЛАД написав:
Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки зняв народну депутатку Мар'яну Безуглу з посади голови підкомітету з питань цивільного демократичного нагляду та контролю.

Про це вона повідомила на своїй сторінці у Facebook.

https://tsn.ua/politika/bezuglu-pozbavili-posadi-v-radi-yaka-prichina-2621466.html
Там дальше её комментарии, цитировать не буду, желающие посмотрят.
Прямая ссылка на её Facebook - https://www.facebook.com/bezuhlamariana/posts/pfbid03Q64qjPvrAmB6BwVqvFEnD6jFz91rTQXrAVusAihx88pKkmkpZr86MCGhiCwe6cEl

Безуглая - мужик. Красава
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Повідомлення Додано: Вів 16 лип, 2024 08:36

  Ukrainian написав: АЕС при цьому не може різко збільшувати чи зменшувати виробництво електроенергії, оскільки різкі маневри небезпечні.

АЭС (каждый отдельный блок) в принципе не может это делать, она либо работает и выдает свою мощность, которая константа, либо выключена, поэтому и существует маневренная генерация, которую разбомбили (ТЭС, ГЭС)
Востаннє редагувалось Примат в Вів 16 лип, 2024 08:40, всього редагувалось 3 разів.
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